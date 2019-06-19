«Депортиво» обыграл «Мальорку» в первом матче за выход в ПримеруProstoProSport вчера в 17:54

Футболисты «Депортиво» переиграли «Мальорку» в первом матче финала плей-офф Сегунды за право выступать в следующем сезоне в высшем дивизионе страны – Примере. Встреча, прошедшая в четверг в Ла-Корунье на стадионе «Риасор», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

«Депортиво» обыграл «Мальорку» в первом матче за выход в Примеру

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