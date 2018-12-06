В департаменте Центрального банка рассказали о том, что годовая инфляция в стране достигнет 4% до конца года, а также прогнозировали рост ВВП на уровне 1,6-1,7%.

Департамент ЦБ: Годовая инфляция в РФ до конца 2018 года достигнет 4%

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