Футбол

Деннис Прат может стать одноклубником ЧерышеваСпорт-Экспресс 00:59

В прошедшем сезоне Прат сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи. Напомним, за "Валенсию" выступает нападающий сборной России Денис Черышев.
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Прат может стать одноклубником Черышева

Матч ТВ01:26

Прат может стать одноклубником Черышева

Sportbox.RU01:26

Деннис Прат может стать одноклубником Черышева

Спорт-Экспресс00:59
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