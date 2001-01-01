Футбол
Деннис Прат может стать одноклубником ЧерышеваСпорт-Экспресс 00:59
В прошедшем сезоне Прат сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи. Напомним, за "Валенсию" выступает нападающий сборной России Денис Черышев.
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