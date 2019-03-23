Спорт
Денкова: «Степановой и Букину занизили оценку и лишили медали»Sport24.ru 05:02
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Политика
Донбасс готовится к массовой выдаче российских паспортов
Москва планирует масштабный прием в гражданство Российской Федерации жителей мятежного Донбасса.
Обновлено 21 марта в 14:56
Происшествия
В бизнес-центре в Москве произошла драка со стрельбой
Полиция задержала несколько человек, устроивших драку со стрельбой в бизнес-центре в Москве, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:49
Политика
Медведчук объяснил, как фальсифицируют итоги выборов на Украине
Глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что проходящая предвыборная кампания на Украине является самой фальсифицированной в истории государства.
Обновлено в 09:08
Происшествия
В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек
В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 ребенка .
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес
Маргарита Агибалова ради жилья на Кипре продала 2 квартиры в России
Звезда скандальной телестройки «Дом-2» Маргарита Агибалова ради жилья на Кипре продала 2 квартиры в России.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
«Совсем страх Божий потеряли?»: Сергей Безруков ответил противникам храма-на-драме
Актер Сергей Безруков призвал протестующих против храма Святой Екатерины задуматься о своей душе и назвал несогласных со строительством «спятившими».
Обновлено в 09:37
Футбол
«Краснодар» поздравил Кононова с днем рождения
"Краснодар" в своем Твиттере поздравил с днем рождения своего бывшего главного тренера Олега Кононова. Сегодня ему исполнилось 53 года.
Обновлено в 05:54
Политика
Послы стран G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине
Послы стран "Большой семерки" написали письмо министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой не допустить срыва предстоящих выборов президента, сообщает тнеБабель.
Обновлено в 07:31
Экономика
ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд
Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено вчера в 09:50
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина
Обновлено в 09:09
Наука
Фруктоза «напрямую» способствует развитию рака кишки, заявляют ученые
Обновлено вчера в 04:45
Культура
Шнуров объяснил сказанную в Госдуме фразу о Пушкине
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров напомнил, что кроме Александра Пушкина в русской литературе есть и другие поэты.
Обновлено вчера в 14:44
Спорт
Кузьмина выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Норвегии, Юрлова-Перхт - 15-я
Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина завоевала золото в гонке преследования на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.
Обновлено в 10:31
Музыка
Умерла исполнительница песни «Спят усталые игрушки»
Обновлено в 02:34
Политика
МВД и организаторы оценили число участников митинга КПРФ в Москве
В Москве на митинге помимо Зюганова присутствовали депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и бывший кандидат в президенты России, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин.
Обновлено в 08:34
Авто
Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники
Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».
Обновлено в 03:28
Политика
В Крыму назвали шуткой слова Зеленского о возврате полуострова
Заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма после отставки Путина являются фейком и неумной шуткой.
Обновлено в 04:22
Политика
Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:34
Политика
Министр юстиции Болгарии ушла в отставку на фоне коррупционного скандала
Министр уверяла, что ее совесть чиста и что сама попросила провести расследование обстоятельств, при которых была приобретена ее квартира.
Обновлено в 10:31
Спорт
Коляда стал шестым на чемпионате мира, Чен победил с мировым рекордом
Россияне потеряли максимальную квоту на следующий чемпионат мира, в 2020 году в мужском одиночном катании на мировом первенстве смогут выступить два российских фигуриста.
Обновлено в 08:35
Футбол
На матч «Зенит» – «Аустрия» ожидается до 40 тысяч зрителей
Обновлено в 10:05
Авто
Продажи новой Chevrolet Captiva стартуют этим летом
Зарубежные инсайдеры сообщают, что старт продаж Chevrolet Captiva в Таиланде намечен на лето 2019 года.
Обновлено вчера в 09:14
Авто
Новый купе-кроссовер Haval F7x за 1 млн рублей добрался до дилеров
Китайский автогигант Great Wall начнет продажи нового купе-кроссовера Haval F7X только в апреле, однако первые товарные машины уже приехали к дилерам.
Обновлено в 00:36
Политика
Мюллер завершил расследование дела о «российском вмешательстве»
Спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование дела о «вмешательстве России» в американские выборы в 2016 году и передал соответствующий доклад главе Министерства юстиции США Уильяму Барру.
Обновлено вчера в 17:18
Спорт
Российская керлингистка Арсенькина вошла в символическую сборную ЧМ
Российская керлингистка Галина Арсенькина включена в символическую сборную чемпионата мира-2019, сообщается на официальном сайте Всемирной федерации керлинга (WCF).
Обновлено в 09:38
Армия и оружие
Российские Су-27 сопроводили бомбардировщики США над Балтийским морем
«Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне дважды за сутки осуществляли сопровождение бомбардировщиков B-52H ВВС США, выполнявших полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря», — говорится в сообщении Национального центра управления обороной России, поступившем в распоряжение RT.
Обновлено в 06:33
Хоккей
Якуб Коварж объявил об уходе из «Автомобилиста»
Чешский голкипер Якуб Коварж заявил об уходе из екатеринбургского хоккейного клуба "Автомобилист".
Обновлено в 07:44
Спорт
Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой
Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.
Обновлено вчера в 19:42