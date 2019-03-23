Спорт

Денкова: «Степановой и Букину занизили оценку и лишили медали»Sport24.ru 05:02

Ребятам занизили оценку и отняли медаль. Они катались лучше американцев.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Александра Степанова: Мы никогда не поднимались на такие высокие ступеньки

Советский спорт03:18

Степанова о выступлении на ЧМ: мы с Букиным показали свой максимум

RT на русском04:00

«Для победы надо быть в два‐три раза сильнее». Андрей Букин — о прокате сына на чемпионате мира и танцах на льду

Телеканал 360°03:40

Чемпионат мира в Сайтаме стал испытанием на прочность для фигуристов Степановой и Букина

ТАСС03:23

Денкова: «Степановой и Букину занизили оценку и лишили медали»

Sport24.ru05:02

Иван Букин: «Спасибо организаторам за опыт. Два дня не могли попасть домой»

Спорт-Экспресс03:07

«Не потерпели нас американцы». Тарасова – о четвертом месте Степановой и Букина

Sports.ru04:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 10:40, Ашберн
Политика

Донбасс готовится к массовой выдаче российских паспортов

Москва планирует масштабный прием в гражданство Российской Федерации жителей мятежного Донбасса.
Обновлено 21 марта в 14:56
Происшествия

В бизнес-центре в Москве произошла драка со стрельбой

Полиция задержала несколько человек, устроивших драку со стрельбой в бизнес-центре в Москве, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:49
Политика

Медведчук объяснил, как фальсифицируют итоги выборов на Украине

Глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что проходящая предвыборная кампания на Украине является самой фальсифицированной в истории государства.
Обновлено в 09:08
Происшествия

В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек

В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 ребенка .
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес

Маргарита Агибалова ради жилья на Кипре продала 2 квартиры в России

Звезда скандальной телестройки «Дом-2» Маргарита Агибалова ради жилья на Кипре продала 2 квартиры в России.
Обновлено в 04:35
Игры

Трейлер Mortal Kombat 11, посвящённый чёрному ниндзя Нубу Сайботу

Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес

«Совсем страх Божий потеряли?»: Сергей Безруков ответил противникам храма-на-драме

Актер Сергей Безруков призвал протестующих против храма Святой Екатерины задуматься о своей душе и назвал несогласных со строительством «спятившими».
Обновлено в 09:37
Футбол

«Краснодар» поздравил Кононова с днем рождения

"Краснодар" в своем Твиттере поздравил с днем рождения своего бывшего главного тренера Олега Кононова. Сегодня ему исполнилось 53 года.
Обновлено в 05:54
Политика

Послы стран G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине

Послы стран "Большой семерки" написали письмо министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой не допустить срыва предстоящих выборов президента, сообщает тнеБабель.
Обновлено в 07:31
Экономика

ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд

Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено вчера в 09:50
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина

Обновлено в 09:09
Наука

Фруктоза «напрямую» способствует развитию рака кишки, заявляют ученые

Обновлено вчера в 04:45
Культура

Шнуров объяснил сказанную в Госдуме фразу о Пушкине

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров напомнил, что кроме Александра Пушкина в русской литературе есть и другие поэты.
Обновлено вчера в 14:44
Спорт

Кузьмина выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Норвегии, Юрлова-Перхт - 15-я

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина завоевала золото в гонке преследования на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.
Обновлено в 10:31
Музыка

Умерла исполнительница песни «Спят усталые игрушки»

Обновлено в 02:34
Политика

МВД и организаторы оценили число участников митинга КПРФ в Москве

В Москве на митинге помимо Зюганова присутствовали депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и бывший кандидат в президенты России, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин.
Обновлено в 08:34
Авто

Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники

Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».
Обновлено в 03:28
Политика

В Крыму назвали шуткой слова Зеленского о возврате полуострова

Заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма после отставки Путина являются фейком и неумной шуткой.
Обновлено в 04:22
Политика

Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:34
Политика

Министр юстиции Болгарии ушла в отставку на фоне коррупционного скандала

Министр уверяла, что ее совесть чиста и что сама попросила провести расследование обстоятельств, при которых была приобретена ее квартира.
Обновлено в 10:31
Спорт

Коляда стал шестым на чемпионате мира, Чен победил с мировым рекордом

Россияне потеряли максимальную квоту на следующий чемпионат мира, в 2020 году в мужском одиночном катании на мировом первенстве смогут выступить два российских фигуриста.
Обновлено в 08:35
Футбол

На матч «Зенит» – «Аустрия» ожидается до 40 тысяч зрителей

Обновлено в 10:05
Культура

Зрители обрушились на «Первый канал» из-за посмертных концертов Началовой

Обновлено в 06:48
Авто

Продажи новой Chevrolet Captiva стартуют этим летом

Зарубежные инсайдеры сообщают, что старт продаж Chevrolet Captiva в Таиланде намечен на лето 2019 года.
Обновлено вчера в 09:14
Авто

Новый купе-кроссовер Haval F7x за 1 млн рублей добрался до дилеров

Китайский автогигант Great Wall начнет продажи нового купе-кроссовера Haval F7X только в апреле, однако первые товарные машины уже приехали к дилерам.
Обновлено в 00:36
Политика

Мюллер завершил расследование дела о «российском вмешательстве»

Спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование дела о «вмешательстве России» в американские выборы в 2016 году и передал соответствующий доклад главе Министерства юстиции США Уильяму Барру.
Обновлено вчера в 17:18
Спорт

Российская керлингистка Арсенькина вошла в символическую сборную ЧМ

Российская керлингистка Галина Арсенькина включена в символическую сборную чемпионата мира-2019, сообщается на официальном сайте Всемирной федерации керлинга (WCF).
Обновлено в 09:38
Армия и оружие

Российские Су-27 сопроводили бомбардировщики США над Балтийским морем

«Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне дважды за сутки осуществляли сопровождение бомбардировщиков B-52H ВВС США, выполнявших полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря», — говорится в сообщении Национального центра управления обороной России, поступившем в распоряжение RT.
Обновлено в 06:33
Хоккей

Якуб Коварж объявил об уходе из «Автомобилиста»

Чешский голкипер Якуб Коварж заявил об уходе из екатеринбургского хоккейного клуба "Автомобилист".
Обновлено в 07:44
Спорт

Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой

Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.
Обновлено вчера в 19:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Иван Андреевич Букин
Российский фигурист
Российский фигурист, выступающий в танцах на льду с Александрой Степановой. Бронзовый призёр европейского чемпионата 2015 и 2018 года, чемпион мира среди юниоров по фигурному катанию 2013 года, победитель юниорского Финала Гран-при 2012 года, чемпион России среди юниоров 2014 года. Победитель турнира в Финляндии осенью 2014 года, вице-чемпион и дважды бронзовый медалист российского чемпионата 2015 и 2016 годов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александра Степанова
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в танцах на льду с Иваном Букиным. Серебряный призёр чемпионата Европы 2019 г., бронзовый призёр европейского чемпионата 2015 и 2018 года, чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию 2013 года, победительница юниорского Финала Гран-при 2012 года, чемпионка России среди юниоров 2014 года. Победительница турнира в Финляндии осенью 2014 года, вице-чемпионка и дважды бронзовый медалист российского чемпионата 2015 и 2016 годов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное