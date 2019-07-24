Политика
Денисова заявила о договорённостях по возвращению украинских моряковRT на русском 09:10
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что договорённости по возвращению задержанных за нарушение российской границы украинских моряков уже достигнуты. Об этом информирует «Громадське».
Читать в источнике
Оценить169
Людмила Денисова обратилась через МИД в ФСБ с просьбой заменить меру пресечения украинским морякам в виде лишения свободы на меру пресечения в виде поручительства и предложила себя поручителем. Ни о каких решениях по этому вопросу мне не известно.
— Татьяна Москалькова, российский политикЭхо Москвы 09:37
с чего всё началось
Украинский телеканал «Громадьске» в среду со ссылкой на уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилу Денисову сообщил о том, что договоренность по обмену задержанных в Керченском проливе моряков достигнута.РБК09:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 20:16, Вашингтон
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
Обновлено в 13:30
Происшествия
Озвучена многомиллиардная сумма хищений в рамках дела «Оборонэнергосбыта»
Замглавы Следственного комитета России, руководитель Главного военного следственного управления генерал-полковник Александр Сорочкин сообщил журналистам, что размер хищений в рамках уголовного дела "Оборонэнергосбыта" составила более 2,9 млрд рублей.
Обновлено в 19:03
Политика
Президент Туниса снова госпитализирован
Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси был вновь госпитализирован из-за ухудшения здоровья, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление сына тунисского президента.
Обновлено в 20:01
Космос
Люди смогут выжить на Марсе благодаря красному вину
Недавно эксперты заявили, что землянам поможет диета, содержащая ресвератрол. Данное вещество содержится в вине, красном изюме и винограде.
Обновлено в 16:14
Происшествия
Любовь Соболь вызвали на допрос
Любовь Соболь вызвали на допрос Следователь Дмитрий Смадич вызвал на допрос кандидата Любовь Соболь в управление СК по Юго-Западному округу, об этом она написала в твиттере.
Обновлено в 17:48
Политика
Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео
Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.
Обновлено в 17:28
Политика
Наталья Поклонская перейдет в комитет Госдумы по международным делам
Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская перейдет в комитет по международным делам Госдумы.
Обновлено в 11:27
Шоу-бизнес
Правитель Дубая и принцесса Хайя официально признали свой развод
Напомним, принцесса Хайя тайно сбежала от своего мужа, шейха Мохаммеда, вместе с двумя детьми и несколькими миллионами, попросив убежища в Германии.
Обновлено в 11:28
Политика
Newsweek поместил на обложку Путина, «подрывающего демократию»
В США вновь заявили о "российском вмешательстве" в президентские выборы Президент РФ Владимир Путин стал лицом обложки августовского номера американского журнала Newsweek, изображение также опубликовано в аккаунте издания в Twitter.
Обновлено в 18:54
Происшествия
В Перми проверяют сообщения о пнувшей бездомного чиновнице
Полиция Перми начала проверку после того, как предполагаемая сотрудница управления Росреестра по Пермскому краю несколько раз ударила ногой бездомного, лежащего на крыльце учреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Обновлено в 14:44
Армия и оружие
Экс-министр ВВС США рассказала о «сводящем врагов с ума» мини-шаттле
Необычные маневренные возможности американского секретного мини-шаттла X-37B в космосе сводят врагов с ума, заявила экс-министр ВВС США Хизер Уилсон на форуме по безопасности.
Обновлено в 19:50
Политика
Россияне смогут приезжать на Мальдивы без виз на 90 дней
Согласно договору, россияне смогут посещать Мальдивы по заграничному паспорту без визы в течение 90 дней.
Обновлено в 03:18
Наука
CRISPR вылечил мышей от мышечной дистрофии без редактирования генома
Применение искусственного активатора генов на основе каталитически неактивного белка dCas9 позволило эффективно увеличить экспрессию гена ламинина в мышцах мышей, больных мышечной дистофией 1А типа.
Обновлено в 13:02
Общество
В Госдуме предложили сделать бесплатным высшее образование в ряде регионов
"Основная часть отучившейся молодёжи вернётся к себе домой, впитав в себя уважение к политическим идеям и культурным ценностям России, о которых они будут рассказывать у себя на родине, поднимая имидж нашей страны и формируя положительное общественное мнение", - полагает депутат.
Обновлено в 17:54
Кино
Опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль»
В интернете опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль» компании Amalgama Studio.
Обновлено в 16:30
Политика
Советник Эрдогана опроверг сообщения о смерти турецкого лидера
Советник президента Турции, лидера правящей Партии справедливости и развития Ясин Актай заявил, что данные о смерти Реджепа Тайипа Эрдогана не соответствуют действительности.
Обновлено в 09:31
Авто
Jaguar Land Rover может перейти на моторы BMW
Концерн Jaguar Land Rover может перейти на использование бензиновых и дизельных двигателей BMW.
Обновлено в 07:32
Авто
600-сильный Jaguar XE снова побил рекорд Нюрбургринга
Седан Jaguar XE SV Project 8 смог улучшить свой рекорд трассы Нюрбургринг на 2,9 секунды.
Обновлено в 05:06
Футбол
Защитник «Ливерпуля» выбыл на длительный срок
28-летний футболист, игрок "Ливерпуля" и сборной Англии Натаниэл Клайн пропустит шесть месяцев из-за травмы крестообразных связок, сообщает портал ESPN.
Обновлено в 19:41
Футбол
Около 300 болельщиков «Нефтчи» приедут на матч ЛЕ с «Арсеналом» в Туле
Красно-белые начнут выступление в турнире с третьего квалификационного раунда, в котором сыграют против швейцарского "Туна" (матчи пройдут 8 и 15 августа), армейцы напрямую попали в групповой этап (жеребьевка - 30 августа, первый тур - 19 сентября).
Обновлено в 10:37
Происшествия
В белорусского дипломата стреляли в Анкаре
В министерстве иностранных дел Белоруссии подтвердили информацию о ранении белорусского дипломата в Анкаре и заявили, что стрелявший — неуравновешенный гражданин Турции.
Обновлено в 15:13
Космос
Нашлось объяснение трансформации конических метеоритов в атмосфере
Американские специалисты с помощью моделирования постарались объяснить такую трансформацию объектов в атмосфере.
Обновлено в 18:02
Гаджеты
Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 на Core i3
Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 с Core i3 и 4 ГБ ОЗУ всего за 30 000 рублей.
Обновлено в 13:19
Общество
Названы самые популярные иностранные сериалы для россиян
«Левада-центр» выяснил, какие зарубежные сериалы пользуются спросом у россиян, передаёт «Интерфакс».
Обновлено в 02:11
Происшествия
Алексея Навального арестовали на 30 суток
Основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального арестовали на 30 суток, сообщает в Twitter пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.
Обновлено в 15:39
Экономика
Росстат назвал самую распространенную зарплату в стране
Большая часть жителей России получает зарплату в 23,5 тысяч рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено вчера в 04:31