Денисова: «На Украине могут освободить всех заключенных россиян»Аргументы недели вчера в 14:41

Уполномоченный Рады по правам человека Людмила Денисова на встрече с российским омбудсменом Татьяной Москальковой заявила о возможности освобождения всех арестованных и осужденных на Украине россиян.

Денисова: «На Украине могут освободить всех заключенных россиян»

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