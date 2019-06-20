Футбол
Денисов прокомментировал переход в «Рубин»Bookmaker-ratings.ru 10:39
Экс-игрок «Локомотива» Виталий Денисов перешел в «Рубин» В комментарии клубной пресс-службе казанцев 32-летний защитник поделился первыми эмоциями от перехода.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 11:36, Вашингтон
Общество
Путин анонсировал новые меры поддержки семей с детьми
Президент России Владимир Путин рассказал на прямой линии о новой мере поддержки семей.
Обновлено в 06:37
Транспорт
В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы
Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow - проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.
Обновлено в 11:10
Общество
Дизайнер Ральф Лорен получил звание рыцаря-командора Британии
Американский дизайнер Ральф Лорен получил звание рыцаря-командора Великобритании за заслуги в моде.
Обновлено в 03:07
Футбол
Состав «Краснодара» может пополнить полузащитник сборной Голландии
Один из ведущих клубов российской футбольной премьер-лиги "Краснодар" намерен перед стартом нового сезона усилить свои ряды 24-летним хавбеком сборной Голландии и роттердамского "Фейеноорда" Тонни Виленой.
Обновлено в 08:59
Политика
Путин прокомментировал расследование по MH17
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 09:37
Происшествия
На проспекте Испытателей насмерть сбили велосипедиста
Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, автомобиль сбил велосипедиста на пешеходном переходе.
Обновлено в 11:11
Политика
Путин ответил на критику «Единой России» и напомнил об ужасах 1990-х
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал вопрос о политическом курсе «банды патриотов во главе с "Единой Россией"».
Обновлено в 07:04
Общество
Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату Путину
В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.
Обновлено в 05:43
Авто
Volvo увеличит стоимость кроссовера Volvo XC40 c 1 июля
В России с 1 июля этого года вырастут в цене дизельные модификации компактного кроссовера Volvo XC40.
Обновлено в 02:45
Политика
Владимир Путин: Конечная цель нацпроектов - поднять уровень жизни россиян
Путин подчеркнул, что благосостояние граждан, - основная цель национальных проектов, реализация которых началась в этом году.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие
Пьяный командир ВСУ расстрелял своих солдат в Донбассе
Обновлено в 02:31
Авто
Первые внедорожники GAC GS8 появились в России
Китайский флагманский внедорожник GAC GS8 готовится к выходу на российский рынок.
Обновлено вчера в 22:13
Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
Кино
Вышел дебютный трейлер фильма «Серебряные коньки»
На ютьюб-канале Central Partnership появился дебютный трейлер фильма «Серебряные коньки», который снимает студия «Тритэ» Никиты Михалкова.
Обновлено вчера в 12:46
Авто
Составлен рейтинг самых непопулярных автомобилей у угонщиков
Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено в 06:03
Политика
Зеленский отменил указ о школьной форме
Украинский лидер Владимир Зеленский отменил указ о введении школьной формы, подписанный 12 июня 1996 года вторым президентом Украины Леонидом Кучмой.
Обновлено в 08:53
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 10 получит объектив с переменной диафрагмой
По данным инсайдера Ice Universe, основная камера Samsung Galaxy Note 10 будет иметь три переменных значения диафрагмы: F/1,5, F/1,8 и F/2,4. Отметим, что апертура Galaxy Note 10 будет регулироваться механически, как у зеркальных камер, тогда как у большинства смартфонов регулировка значения диафрагмы производится лишь программным путем.
Обновлено в 09:00
Здоровье
В Череповце появится детская областная больница
В Череповце появилась детская областная больница. Такой статус будет присвоен городской детской больнице уже в ближайшее время.
Обновлено в 02:34
Авто
Skoda отзывает автомобили в России из-за неполадок
В сообщении на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии говорится, что официальный представитель марки в России — компания ООО «Фольксваген Групп Рус» — проведет отзывную кампанию, которая затронет 24 автомобиля моделей Octavia, Superb и Kodiaq, выпущенных в период с 2018 по 2019 года.
Обновлено в 08:11
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Политика
Суд признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады
Конституционный суд Украины признал законным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие
Япония подняла в воздух истребители из-за российского бомбардировщика
Обновлено в 03:50
Политика
Филарет восстановил Киевский патриархат
Обновлено в 10:15
Политика
Первый поезд по Крымскому мосту отправится из Москвы
Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин отмечал, что запуск движения пассажирских поездов по Крымскому мосту запланирован на 9-10 декабря 2019 года, первые два поезда будут из Севастополя в Санкт-Петербург и из Симферополя в Москву.
Обновлено в 08:50