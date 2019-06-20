Футбол

Денисов прокомментировал переход в «Рубин»Bookmaker-ratings.ru 10:39

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Экс-игрок «Локомотива» Виталий Денисов перешел в «Рубин» В комментарии клубной пресс-службе казанцев 32-летний защитник поделился первыми эмоциями от перехода.
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В. Денисов: «Надеюсь, мое присутствие в „Рубине“ будет полезным тренеру Шаронову»

Sport24.ru11:09

Денисов прокомментировал переход в «Рубин»

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Виталий Денисов — о переходе в «Рубин»: «Это новый шаг, новый вызов»

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Sportbox.RU10:15

Виталий Денисов: «Переход в „Рубин“ – новый шаг и новый вызов»

Спорт-Экспресс09:46
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Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, автомобиль сбил велосипедиста на пешеходном переходе.
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В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.
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Владимир Путин: Конечная цель нацпроектов - поднять уровень жизни россиян

Путин подчеркнул, что благосостояние граждан, - основная цель национальных проектов, реализация которых началась в этом году.
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Пьяный командир ВСУ расстрелял своих солдат в Донбассе

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Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
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Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
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В Череповце появилась детская областная больница. Такой статус будет присвоен городской детской больнице уже в ближайшее время.
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Skoda отзывает автомобили в России из-за неполадок

В сообщении на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии говорится, что официальный представитель марки в России — компания ООО «Фольксваген Групп Рус» — проведет отзывную кампанию, которая затронет 24 автомобиля моделей Octavia, Superb и Kodiaq, выпущенных в период с 2018 по 2019 года.
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Конституционный суд Украины признал законным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.
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Узбекский футболист
Узбекский и российский футболист, защитник клуба «Локомотив», выступающий на правах аренды за «Крылья Советов» и сборной Узбекистана.
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Рубин
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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