Футбол

Денисов может завершить карьеруLiveSport.ru вчера в 15:44

Российский полузащитник Игорь Денисов планирует завершить карьеру футболиста. Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу». Ранее Денисов по обоюдному согласию сторон расторг контракт с «Локомотивом».
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Игорь Денисов завершит карьеру

По информации "СЭ", полузащитник Игорь Денисов завершит карьеру футболиста. Футболист около недели назад расторг договор с "Локомотивом" – компенсация со стороны клуба, по некоторым данным, составила около 500 тысяч евро.
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СМИ: Игорь Денисов завершит карьеру игрока

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«СЭ»: Игорь Денисов завершит карьеру

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Газета.Ruвчера в 17:07

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Sport24.ruвчера в 16:47

Игорь Денисов завершит карьеру

Спорт-Экспрессвчера в 14:15

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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 05:31, Ашберн
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Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива». Заслуженный мастер спорта России.
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