Денисов может завершить карьеруLiveSport.ru вчера в 15:44

По информации "СЭ", полузащитник Игорь Денисов завершит карьеру футболиста. Футболист около недели назад расторг договор с "Локомотивом" – компенсация со стороны клуба, по некоторым данным, составила около 500 тысяч евро.

с чего всё началось

Российский полузащитник Игорь Денисов планирует завершить карьеру футболиста. Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу». Ранее Денисов по обоюдному согласию сторон расторг контракт с «Локомотивом».

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