Денис Суарес перешел в «Сельту»Спорт-Экспресс вчера в 17:03

Спорт день за днем

Происшествия Протестующие штурмуют здание правительства в Гонконге Участники акции протеста в Гонконге пытаются штурмовать здание законодательного совета, пишет The Guardian.

Армия и оружие Упавшую на Кипре ракету посчитали российской Неопознанный объект, упавший на территории Кипра ночью 1 июля, предположительно, является ракетой российского производства, передает Cyprus Mail со ссылкой на министра иностранных дел турецкого Кипра Кудрета Озерсая.

Транспорт В Амурской области пьяный пассажир избил начальника поезда "Первого июля в поезде №7 Владивосток-Новосибирск на участке Тыгда - Магдагачи в купейном вагоне номер 13 пассажир, находясь, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неадекватно и агрессивно, на контакт не шел, на замечания не реагировал", - сообщили в ФПК в понедельник.

Общество Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео Телеканал "Звезда" опубликовал кадры винтовки Мосина в новом обвесе. Модернизированный вариант оружия представили на форуме "Армия-2019".

Политика Володин призвал парламенты к разработке модельных законов Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания, открывающего второй Международный форум «Развитие парламентаризма».

Общество Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.

Авто «АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Lada Vesta Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 июля повысил цены на модели Lada Granta и Lada Vesta. Об этом сообщает «Лада онлайн».

Происшествия На Урале женщина пыталась сжечь сотовую вышку из страха заболеть раком В Североуральске местная 53-летняя жительница пыталась сжечь вышку сотовой связи из-за страха получить вред здоровью, сообщили в пресс-службе свердловского главка.

Политика Партия Вакарчука обошла в рейтинге партию Порошенко Партия "Голос" солиста группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука вышла на четвертое место в рейтинге перед парламентскими выборами на Украине и обошла "Европейскую солидарность" бывшего президента Петра Порошенко, которая опустилась на пятое место.

Происшествия Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista.

Политика Назначен новый врио начальника свердловской полиции Генерал-майор Владимир Миронов назначен временно исполняющим обязанности начальника ГУ МВД России по Свердловской области.

Экономика Вступили в силу новые правила долевого строительства В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.

Общество С 1 июля выплаты по уходу за детьми-инвалидами увеличились почти вдвое С июля пособие по уходу за детьми-инвалидами увеличится почти вдвое. С 5 с половиной тысяч до 10 тысяч рублей.

Общество Союз потребителей поддержал новые правила продажи молочных продуктов Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с RT прокомментировал постановление российского правительства о введении с 1 июля новых правил реализации молочной продукции.

Общество ФАС отказалась считать стенды IQOS в магазинах рекламой табака Федеральная антимонопольная служба объяснила, почему не считает стенды IQOS в магазинах рекламой табачных изделий.

Шоу-бизнес Юлия Ковальчук устроила фотосессию без макияжа Певица Юлия Ковальчук удивила поклонников фотосессией без прически и макияжа.

Политика Противники возвращения России в ПАСЕ готовят резолюцию Несколько государств начнут работу над резолюцией по вопросу возвращения России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил маршал Сената Польши Станислав Карчевский.

Общество В Барселоне провели первую «перепись» крыс Как отмечает газета Vanguardia, "перепись" крыс, ставшая первой в Испании и одной из первых в крупных городах Европы, проводилась в рамках проекта BCNRats, призванного исследовать и оценить соответствующие риски для создания стратегии борьбы и контроля над популяцией этих животных.

Футбол Зинченко сменил игровой номер в «Манчестер Сити» Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко сменил игровой номер. Теперь украинский хавбек будет выступать под 11-м номером.

Политика В СНБО назвали реальной возможность встречи Путина и Зеленского Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что встреча украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина реальна.

Происшествия В ДТП под Ростовом погиб пассажир маршрутки и пятеро пострадали В столкновении пассажирского микроавтобуса и грузовой "Газели" на трассе М4 "Дон" в Ростовской области пострадали пять человек.

Транспорт В ГД предложили повысить штрафы для нарушителей на дорогих машинах Для владельцев люксовых автомобилей могут повысить штраф за неоднократное нарушение правил парковки.

Здоровье Центр спасения конечностей открылся в Домодедове Добавим, что в Центре спасения конечностей Домодедовской больницы проводится лечение жителей не только Домодедова, но и всей Московской области.

Происшествия Число жертв наводнения в Иркутской области растет В результате наводнения в Иркутской области, по официальным данным, погибли пять человек.

Экономика В России изменились правила выдачи микрозаймов 1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.