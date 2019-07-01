Футбол
Денис Суарес перешел в «Сельту»Спорт-Экспресс вчера в 17:03
Полузащитник "Барселоны" Денис Суарес стал игроком "Сельты", сообщает официальный Twitter галисийского клуба.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 06:02, Вашингтон
Происшествия
Появилось видео задержания трех чиновников в Дагестане
Обновлено в 04:04
Происшествия
Протестующие штурмуют здание правительства в Гонконге
Участники акции протеста в Гонконге пытаются штурмовать здание законодательного совета, пишет The Guardian.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
Упавшую на Кипре ракету посчитали российской
Неопознанный объект, упавший на территории Кипра ночью 1 июля, предположительно, является ракетой российского производства, передает Cyprus Mail со ссылкой на министра иностранных дел турецкого Кипра Кудрета Озерсая.
Обновлено в 04:19
Транспорт
В Амурской области пьяный пассажир избил начальника поезда
"Первого июля в поезде №7 Владивосток-Новосибирск на участке Тыгда - Магдагачи в купейном вагоне номер 13 пассажир, находясь, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неадекватно и агрессивно, на контакт не шел, на замечания не реагировал", - сообщили в ФПК в понедельник.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
Обновлено вчера в 14:53
Общество
Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры винтовки Мосина в новом обвесе. Модернизированный вариант оружия представили на форуме "Армия-2019".
Обновлено в 04:39
Политика
Володин призвал парламенты к разработке модельных законов
Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания, открывающего второй Международный форум «Развитие парламентаризма».
Обновлено в 05:24
Общество
Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне
Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.
Обновлено в 05:31
Авто
«АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Lada Vesta
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 июля повысил цены на модели Lada Granta и Lada Vesta. Об этом сообщает «Лада онлайн».
Обновлено в 04:26
Происшествия
На Урале женщина пыталась сжечь сотовую вышку из страха заболеть раком
В Североуральске местная 53-летняя жительница пыталась сжечь вышку сотовой связи из-за страха получить вред здоровью, сообщили в пресс-службе свердловского главка.
Обновлено в 05:30
Политика
Партия Вакарчука обошла в рейтинге партию Порошенко
Партия "Голос" солиста группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука вышла на четвертое место в рейтинге перед парламентскими выборами на Украине и обошла "Европейскую солидарность" бывшего президента Петра Порошенко, которая опустилась на пятое место.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града
Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista.
Обновлено в 05:13
Политика
Назначен новый врио начальника свердловской полиции
Генерал-майор Владимир Миронов назначен временно исполняющим обязанности начальника ГУ МВД России по Свердловской области.
Обновлено в 02:42
Экономика
Вступили в силу новые правила долевого строительства
В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.
Обновлено в 05:23
Общество
С 1 июля выплаты по уходу за детьми-инвалидами увеличились почти вдвое
С июля пособие по уходу за детьми-инвалидами увеличится почти вдвое. С 5 с половиной тысяч до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 00:50
Общество
Союз потребителей поддержал новые правила продажи молочных продуктов
Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с RT прокомментировал постановление российского правительства о введении с 1 июля новых правил реализации молочной продукции.
Обновлено в 02:56
Общество
ФАС отказалась считать стенды IQOS в магазинах рекламой табака
Федеральная антимонопольная служба объяснила, почему не считает стенды IQOS в магазинах рекламой табачных изделий.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук устроила фотосессию без макияжа
Певица Юлия Ковальчук удивила поклонников фотосессией без прически и макияжа.
Обновлено в 01:22
Политика
Противники возвращения России в ПАСЕ готовят резолюцию
Несколько государств начнут работу над резолюцией по вопросу возвращения России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил маршал Сената Польши Станислав Карчевский.
Обновлено вчера в 15:19
Общество
В Барселоне провели первую «перепись» крыс
Как отмечает газета Vanguardia, "перепись" крыс, ставшая первой в Испании и одной из первых в крупных городах Европы, проводилась в рамках проекта BCNRats, призванного исследовать и оценить соответствующие риски для создания стратегии борьбы и контроля над популяцией этих животных.
Обновлено в 05:45
Футбол
Зинченко сменил игровой номер в «Манчестер Сити»
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко сменил игровой номер. Теперь украинский хавбек будет выступать под 11-м номером.
Обновлено в 05:54
Политика
В СНБО назвали реальной возможность встречи Путина и Зеленского
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что встреча украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина реальна.
Обновлено в 04:45
Происшествия
В ДТП под Ростовом погиб пассажир маршрутки и пятеро пострадали
В столкновении пассажирского микроавтобуса и грузовой "Газели" на трассе М4 "Дон" в Ростовской области пострадали пять человек.
Обновлено в 04:31
Транспорт
В ГД предложили повысить штрафы для нарушителей на дорогих машинах
Для владельцев люксовых автомобилей могут повысить штраф за неоднократное нарушение правил парковки.
Обновлено в 04:43
Здоровье
Центр спасения конечностей открылся в Домодедове
Добавим, что в Центре спасения конечностей Домодедовской больницы проводится лечение жителей не только Домодедова, но и всей Московской области.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области растет
В результате наводнения в Иркутской области, по официальным данным, погибли пять человек.
Обновлено в 05:32
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Общество
В Оренбуржье сменились главы региональных Минздрава и Минобра
Еще одна волна поднялась во время недавнего визита главы федерального Минздрава Вероники Скворцовой. На этот раз информация подтвердилась.
Обновлено в 03:07
Общество
С 1 июля россияне могут выходить на пенсию по новому законодательству
С 1 июля россияне могут выходить на пенсию по новому законодательству.
Обновлено в 02:04
Происшествия
Шесть человек пострадали при взрыве газа на Ямале
Обновлено в 02:52