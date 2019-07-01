Спорт день за днем

Происшествия В Чечне неизвестный убил полицейского на посту Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Армия и оружие В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".

Общество Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.

Интернет Cервис «Лаборатории Касперского» стал блокировать запрещённые сайты Доступ к сайтам из реестра запрещённых ресурсов Роскомнадзора начал ограничивать VPN-сервис Kaspersky Secure Connection.

Политика Соратник Зеленского разъяснил позицию по русскому языку в Донбассе Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский мог бы стать региональным языком в Донбассе.

Происшествия Дело об избиении подростка полицейскими возбуждено в Петербурге В Санкт-Петербурге органами СКР возбуждено уголовное дело об избиении подростка в полиции, которое, как предполагается, произошло в конце мая 2019 года.

Кино Люк Бессон отменил визит в Россию Французский режиссер Люк Бессон отменил поездку в Россию. Об этом сообщила компания «Централ Партнершип».

Общество ИП и организации перешли на онлайн-кассы с 1 июля Некоторым видам бизнеса разрешили формировать один кассовый чек за 10 дней.

Происшествия Сотрудники ярославской ИК-1 прослушивали разговоры адвокатов «Общественного вердикта» с заключенными Сотрудники ярославской исправительной колонии (ИК) №1 тайно прослушивали разговоры адвоката Евгении Бирюковой и пострадавших от пыток.

Политика Зеленский потребовал наказать Климкина Украинский президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы премьер страны Владимир Гройсман привлек главу МИДа Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, передает ТАСС.

Политика Кремль отреагировал на отказ Катамадзе выступать в России Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ грузинской певицы Нино Катамадзе выступать с концертами в России.

Политика Россия предложила США обменять Ярошенко на заключенных американцев Москва предлагает Вашингтону обменять российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США, на заключенных американцев, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Общество РБК: «Вкусвилл» откроет магазины нового формата Компания «Вкусвилл» планирует открыть магазины нового формата, поиск помещений уже начался, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости.

Политика Партия Порошенко возглавила антирейтинг на Украине Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» удерживает первое место в антирейтинге парламента.

Политика Польша готовит резолюцию против возвращения России в ПАСЕ Спикер польского Сената Станислав Карчевский заявил, что Польша, совместно со странами Балтии, обсуждает возможность разработки резолюции против того, чтобы восстанавливали полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Авто Бюджетный кроссовер Jetta VS5 оказался полноприводным Представители FAW-Volkswagen рассекретили первый кроссовер своего суббренда Jetta VS5.

Авто Новый Chevrolet Tahoe получит независимую заднюю подвеску Что касается новой платформы, то ею окажется GM T1, а она же будет использована и для Cadillac Escalade.

Общество Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео Телеканал "Звезда" опубликовал кадры винтовки Мосина в новом обвесе. Модернизированный вариант оружия представили на форуме "Армия-2019".

Общество Вслед за Иркутской областью затопило часть Красноярского края Город Канск Красноярского края частично ушел под воду из-за разлива реки Кан, объявлена чрезвычайная ситуация, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Политика Иран превысил лимит обогащенного урана по ядерной сделке Иран превысил лимит в 300 кг обогащенного урана, предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Происшествия Мексиканский город засыпало метровым слоем града Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.