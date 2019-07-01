Футбол

Денис Суарес перешел в «Сельту»Спорт-Экспресс вчера в 17:03

Полузащитник "Барселоны" Денис Суарес стал игроком "Сельты", сообщает официальный Twitter галисийского клуба.
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«Барселона» объявила об уходе Дениса Суареса в «Сельту»

Советский спортвчера в 17:44

«Сельта» объявила о переходе Дениса Суареса за 12,9 млн евро

Sports.ruвчера в 16:59

«Барселона» объявила об уходе Дениса Суареса в «Сельту»

Газета.Ruвчера в 18:56

«Барселона» объявила об уходе Дениса Суареса в «Сельту»

Чемпионатвчера в 17:17

Денис Суарес перешел в «Сельту»

Спорт-Экспрессвчера в 17:03

Денис Суарес перешел из «Барселоны» в «Сельту»

Матч ТВвчера в 17:38

«Сельта» объявила о переходе Дениса Суареса из «Барселоны»

Sport24.ruвчера в 17:15
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:02, Ашберн
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал скандал Темниковой с Серябкиной и Фадеевым

Обновлено в 08:30
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие

В сети появилось видео с места взрыва неопознанного объекта на Кипре

Обновлено в 07:35
Армия и оружие

В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы

В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".
Обновлено в 06:25
Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ

В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено вчера в 21:42
Интернет

Cервис «Лаборатории Касперского» стал блокировать запрещённые сайты

Доступ к сайтам из реестра запрещённых ресурсов Роскомнадзора начал ограничивать VPN-сервис Kaspersky Secure Connection.
Обновлено в 08:46
Политика

Соратник Зеленского разъяснил позицию по русскому языку в Донбассе

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский мог бы стать региональным языком в Донбассе.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Дело об избиении подростка полицейскими возбуждено в Петербурге

В Санкт-Петербурге органами СКР возбуждено уголовное дело об избиении подростка в полиции, которое, как предполагается, произошло в конце мая 2019 года.
Обновлено в 07:38
Кино

Люк Бессон отменил визит в Россию

Французский режиссер Люк Бессон отменил поездку в Россию. Об этом сообщила компания «Централ Партнершип».
Обновлено в 08:48
Общество

ИП и организации перешли на онлайн-кассы с 1 июля

Некоторым видам бизнеса разрешили формировать один кассовый чек за 10 дней.
Обновлено в 01:20
Авто

«АвтоВАЗ» поднял цены на «Лада Веста» и «Лада Гранта»

Обновлено в 07:15
Происшествия

Сотрудники ярославской ИК-1 прослушивали разговоры адвокатов «Общественного вердикта» с заключенными

Сотрудники ярославской исправительной колонии (ИК) №1 тайно прослушивали разговоры адвоката Евгении Бирюковой и пострадавших от пыток.
Обновлено в 07:22
Политика

Зеленский потребовал наказать Климкина

Украинский президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы премьер страны Владимир Гройсман привлек главу МИДа Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, передает ТАСС.
Обновлено в 07:02
Политика

Кремль отреагировал на отказ Катамадзе выступать в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ грузинской певицы Нино Катамадзе выступать с концертами в России.
Обновлено в 06:24
Политика

Россия предложила США обменять Ярошенко на заключенных американцев

Москва предлагает Вашингтону обменять российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США, на заключенных американцев, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50
Общество

РБК: «Вкусвилл» откроет магазины нового формата

Компания «Вкусвилл» планирует открыть магазины нового формата, поиск помещений уже начался, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости.
Обновлено в 08:22
Политика

Партия Порошенко возглавила антирейтинг на Украине

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» удерживает первое место в антирейтинге парламента.
Обновлено в 08:58
ЖКХ

Тарифы на ЖКУ в Казани вырастут на 5,7 процента

Предельная отметка, установленная государством для роста тарифов, составляет 2,4 процента.
Обновлено в 04:47
Политика

Польша готовит резолюцию против возвращения России в ПАСЕ

Спикер польского Сената Станислав Карчевский заявил, что Польша, совместно со странами Балтии, обсуждает возможность разработки резолюции против того, чтобы восстанавливали полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Обновлено вчера в 23:20
Спорт

Александр Кокорин признался, что тюрьма его ничему не научила

Обновлено в 06:04
Авто

Бюджетный кроссовер Jetta VS5 оказался полноприводным

Представители FAW-Volkswagen рассекретили первый кроссовер своего суббренда Jetta VS5.
Обновлено в 07:53
Авто

Новый Chevrolet Tahoe получит независимую заднюю подвеску

Что касается новой платформы, то ею окажется GM T1, а она же будет использована и для Cadillac Escalade.
Обновлено в 04:14
Общество

Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры винтовки Мосина в новом обвесе. Модернизированный вариант оружия представили на форуме "Армия-2019".
Обновлено в 04:39
Общество

Вслед за Иркутской областью затопило часть Красноярского края

Город Канск Красноярского края частично ушел под воду из-за разлива реки Кан, объявлена чрезвычайная ситуация, сообщается на сайте регионального управления МЧС.
Обновлено в 07:30
Транспорт

Минтранс придумал правила для совместных поездок

Обновлено в 04:15
Общество

Реестр проблемных жилых объектов появился в России

Обновлено в 05:35
Футбол

СМИ узнали о переговорах «Зенита» о расторжении контракта с Маркизио

Обновлено в 08:02
Политика

Иран превысил лимит обогащенного урана по ядерной сделке

Иран превысил лимит в 300 кг обогащенного урана, предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Обновлено в 08:59
Происшествия

Мексиканский город засыпало метровым слоем града

Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.
Обновлено в 04:56
Политика

Посольство США сообщило об ухудшении состояния Пола Уилана

Состояние здоровья американца Пола Уилана, обвиняемого в России в шпионаже, ухудшилось, медицинской помощи в СИЗО недостаточно, заявляет посольство США в Москве.
Обновлено в 07:48
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Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник клуба «Барселона». Выступал в национальной сборной Испании.
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Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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