Футбол
Денис Суарес не сыграет за «Арсенал» до конца сезонаSportbox.RU 12:51
После различных медицинских консультаций был сделан вывод, что я не могу продолжать, и у меня начался период лечения, — написал в своем Twitter футболист. В январе на правах аренды перешел в «Арсенал». Соглашение рассчитано до конца сезона-2018/19 и предусматривает право выкупа.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 16:48, Ашберн
Культура
Нагиев назвал условие ухода из шоу «Голос» после скандала
По данным исследователей компании Mediascope, рейтинг финала шестого сезона программы побил антирекорд за всю историю шоу.
Обновлено в 14:20
Общество
Саратовский вуз украсили ко Дню Победы плакатами с фашистами
Обновлено в 12:37
Политика
Центр выдачи паспортов жителям ЛНР открылся в Ростовской области
В городе Новошахтинск (Ростовская область) открылся первый центр по выдаче российских паспортов жителями Луганской народной республики.
Обновлено в 14:46
Экономика
Убыток «ЮТэйр» составил 22 млрд рублей в 2018 году
Авиакомпания «ЮТэйр» получила убыток 22 млрд руб. за 2018 год по МСФО, следует из отчета компании.
Обновлено в 16:14
Общество
Власти Москвы поделились рецептом здорового шашлыка для пикников
Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова поделилась рецептом здорового шашлыка.
Обновлено в 07:48
Футбол
Федотов: футбольный бог наказывает «Оренбург» за плохую реализацию
Сами имели ряд очень хороших голевых моментов, но не довели дело до конца. За плохую реализацию футбольный бог нас наказывает.
Обновлено в 13:32
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Происшествия
TMZ: у Ларри Кинга остановилось сердце
Американский телеведущий Ларри Кинг перенес сердечный приступ.
Обновлено в 14:26
Шоу-бизнес
Откровения возлюбленной Андрея Губина
Обновлено в 16:30
Экономика
Marriott запустит глобальный сервис аренды частного жилья
Компания уже запустила пилотную программу в Европе и теперь делает следующий шаг для реализации планов выхода на глобальный рынок, сказали источники.
Обновлено в 11:24
Происшествия
В центре Парижа из-за пожара эвакуировали отель
Отель Pullman в самом центре Парижа был эвакуирован из-за пожара. Как сообщает местный телеканал BFMTV, пострадали два человека.
Обновлено в 13:53
Шоу-бизнес
Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами
Актрису проводили в последний путь аплодисментами поклонники, близкие и коллеги, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 07:14
Общество
Дмитрия Быкова выписали из больницы
Писатель Дмитрий Быков рассказал, что его выписали из больницы. Об этом он сообщил «РИА Новости».
Обновлено в 15:21
Происшествия
Во ФСИН заявили о возврате следователями в СИЗО «еле живых» арестантов
«Бывает и так, что, например, из СИЗО следователи забирают арестованного на какие-то следственные действия, он при этом живой и здоровый, а возвращают нам его потом еле живым», — добавил замдиректора ФСИН.
Обновлено в 14:33
Политика
Порошенко пообещал подписать закон «Об украинском языке»
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет гордиться своей подписью, которую намерен поставить на законе «Об украинском языке», говорится в сообщении на сайте господина Порошенко.
Обновлено в 15:11
Музыка
Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы
Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Космос
Астрономы впервые увидели, как черная дыра «вращает» пространство
Наблюдая за черной дырой, поглощающей звезду, астрономы впервые увидели, как струи выбрасываемого ей вещества многократно изменяли свое направление в течение очень коротких промежутков времени, лучшим объяснением чему является вовлечение во вращение гравитационным монстром окружающего его пространства-времени.
Обновлено в 11:00
Энергетика
«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»
"Газпром" сохраняет планы завершить строительство в этом году, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.
Обновлено в 15:33
Футбол
Олег Кононов: в игре с «Рубином» ребята были не так свежи
Вы видели, что ребята были не так свежи. Не так переходили из обороны в атаку, играли в пас.
Обновлено в 15:42
Кино
Фильм «Мстители: Финал» установил новый рекорд по кассовым сборам
Только за два выходных дня кассовый сбор фантастического блокбастера составил 1,2 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:52
Энергетика
Минэнерго отвело 4 дня на поступление чистой нефти на НПЗ в Белоруссии
26 апреля заместитель министра энергетики России Павел Сорокин по итогам встречи операторов «Дружбы» в Минске пообещал, что чистая нефть придет на завод в Мозыре в начале мая, а через две недели достигнет границы Белоруссии и Польши.
Обновлено в 15:31
Политика
Саакашвили прокомментировал слова Путина о своем гражданстве
Обновлено в 09:55
Политика
МИД обвинил США в создании помех для работы России в ООН
США продолжают мешать работе российской делегации в ООН, манипулируя визовыми процедурами и используя тот факт, что штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке, заявили 29 апреля в МИД РФ, комментируя ситуацию с невыдачей визы эксперту Минобороны по химоружию.
Обновлено в 15:45
Футбол
Бразильская налоговая инспекция наложила арест на имущество Неймара
В рамках разбирательства был наложен арест на самолет Cessna Citation 680, вертолет Eurocopter France 130 B4, а также доли в компаниях, принадлежащих семье Неймара.
Обновлено в 15:36
Музыка
Эрнст пообещал проверить результаты голосования на шоу «Голос. Дети»
Первым шагом, добавил Эрнст, является публикация итогового протокола.
Обновлено 27 апреля в 13:56
Происшествия
Суд арестовал экс-главу главного предприятия «Роскосмоса»
Замоскворецкий суд Москвы арестовал бывшего исполняющего обязанности гендиректора НПО «Техномаш» Дмитрия Панова.
Обновлено в 12:00
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
Путин вручил медали Героев Труда пятерым россиянам
Обновлено в 08:19
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Обновлено в 06:35