Футбол
Денис Суарес не сыграет за «Арсенал» до конца сезонаМатч ТВ вчера в 12:51
После различных медицинских консультаций был сделан вывод, что я не могу продолжать, и у меня начался период лечения, — написал в своем Twitter футболист. В январе на правах аренды перешел в «Арсенал». Соглашение рассчитано до конца сезона-2018/19 и предусматривает право выкупа.
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