Футбол
Денис Суарес не сыграет за «Арсенал» до конца сезонаМатч ТВ 12:51
После различных медицинских консультаций был сделан вывод, что я не могу продолжать, и у меня начался период лечения, — написал в своем Twitter футболист. В январе на правах аренды перешел в «Арсенал». Соглашение рассчитано до конца сезона-2018/19 и предусматривает право выкупа.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 19:58, Ашберн
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли впервые вышла на прогулку с дочерью после развода с Брэдом Питтом
Обновлено в 15:31
Общество
Минобороны показало неизвестные фото советских полководцев на парадах
Министерство обороны России опубликовало фотографии с военных парадов и репетиций, на которых изображены советские полководцы — участники Великой Отечественной войны.
Обновлено в 18:59
Шоу-бизнес
В Малом театре прощаются с Элиной Быстрицкой
В Малом театре 29 апреля прощаются с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой.
Обновлено в 06:39
Общество
Варвара Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии
Осужденная за попытку уехать в Сирию и примкнуть к организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) экс-студентка МГУ Варвара Караулова рассказала об инциденте в колонии, который ее напугал.
Обновлено в 18:03
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая
С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Кино
В «Игре престолов» обнаружили плагиат русских народных сказок
Один из центральных персонажей сериала «Игра престолов» Джон Сноу списан с героя русских народных сказок Иванушки-дурачка.
Обновлено в 07:42
Культура
Нагиев прокомментировал ситуацию вокруг шоу «Голос»
По данным исследователей компании Mediascope, рейтинг финала шестого сезона программы побил антирекорд за всю историю шоу.
Обновлено в 14:20
Происшествия
На Украине произошёл пожар на атомной электростанции
Обновлено в 18:26
Путешествия
Рыбалка по-сахалински
Обновлено в 18:34
Общество
Дмитрия Быкова выписали из больницы
Писатель Дмитрий Быков сообщил «Интерфаксу», что его выписали из больницы. Быков отметил, что вернулся к работе.
Обновлено в 17:09
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Рубином»
Обновлено в 14:37
Космос
На МКС возникла проблема с системой электроснабжения
На американском сегменте Международной космической станции (МКС) обнаружили проблему в системе электроснабжения.
Обновлено в 17:44
Происшествия
В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ
В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 10:55
Футбол
Антон Миранчук: «С удовольствием уехал бы играть в Европу»
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук в эфире передачи "Футбол России" на телеканале "Россия 24" признался, что хотел бы поиграть в Европе.
Обновлено в 19:00
Общество
Сахалинцам предлагают выбрать образцы значков-символов островного края
Речь идет о запуске лимитированной серии значков с символикой островного края.
Обновлено в 18:50
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Музыка
Ержан Максим не обиделся на дочь Алсу после финала «Голос. Дети»
Напомним, что результаты голосования в финале музыкального конкурса на Первом канале породили массовые споры в сети и на телевидении.
Обновлено в 06:36
Политика
WP насчитала более 10 тыс. ложных заявлений Дональда Трампа
За 828 дней президент США Дональд Трамп сделал 10111 ложных или вводящих в заблуждение утверждений, сообщает The Washington Post (WP), которая ведет подсчет с начала вступления господина Трампа в должность.
Обновлено в 19:48
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после выборов
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.
Обновлено вчера в 14:59
Гаджеты
Samsung представил вертикальный телевизор
Samsung представил телевизор Sero с вертикальным экраном, сообщается в официальном блоге компании.
Обновлено в 11:25
Общество
Разыскивается путешественник на зарплату 100 тысяч рублей
На российских рекрутерских сайтах появилась интересная вакансия блогера-путешественника на зарплату в 100 тысяч рублей + 10 тысяч командировочных в сутки.
Обновлено в 12:53
Общество
Среднемесячная зарплата директора читинского зоопарка составила 165,6 тысяч рублей
Немногим меньше в месяц зарабатывает директор театра песни и танца «Забайкалье» Наталья Уланова, ее среднемесячный доход составил 128,7 тысяч рублей.
Обновлено в 09:31
Кино
Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон
Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.
Обновлено в 17:04
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой оскорбил Ирину Салтыкову
Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланской оскорбил артистку Ирину Салтыкову, которая утверждает, что мужчина унижал свою супругу из-за лишнего веса и буквально заставлял ее худеть.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес
Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский»
Состояние звезды сериалов "Кармелита: Цыганская страсть" и "Склифосовский" Ирины Сенотовой значительно ухудшилось.
Обновлено в 16:41
Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52