Футбол

Денис Суарес не сыграет за «Арсенал» до конца сезонаМатч ТВ 12:51

После различных медицинских консультаций был сделан вывод, что я не могу продолжать, и у меня начался период лечения, — написал в своем Twitter футболист. В январе на правах аренды перешел в «Арсенал». Соглашение рассчитано до конца сезона-2018/19 и предусматривает право выкупа.
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Денис Суарес не сыграет в этом сезоне

Евро-футбол.ру13:59

Денис Суарес выбыл до конца сезона

Soccer.ru13:13

Денис Суарес выбыл до конца сезона. Он сыграл за «Арсенал» 101 минуту

Sports.ru11:42

Денис Суарес не сыграет за «Арсенал» до конца сезона

Sportbox.RU12:51

Д. Суарес пропустит остаток сезона

Чемпионат12:42

Денис Суарес из-за травмы не сыграет за «Арсенал» до конца сезона

Бомбардир.ру12:16

Денис Суарес не сыграет за «Арсенал» до конца сезона

Матч ТВ12:51
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В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

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Испанский футболист, полузащитник клуба «Барселона», выступающий на правах аренды за лондонский «Арсенал». Выступал в национальной сборной Испании.
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