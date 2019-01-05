Футбол

Денис Суарес может перейти из «Барселоны» в «Арсенал»
Спорт-Экспресс
01:12

Полузащитник "Барселоны" Денис Суарес может этой зимой перейти в "Арсенал", утверждает Sky Sport Italia. Хавбек знаком главному тренеру лондонцев Унаи Эмери по совместной работе в "Севилье". Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Монако".
Спорт-Экспресс01:12

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Суарес может сменить «Барселону» на «Арсенал»

Советский спорт03:18

Суарес может перейти в «Арсенал»

Газета.Ru02:52

Д. Суарес близок к переходу из «Барселоны» в «Арсенал»

Чемпионат01:59

Денис Суарес перейдет из «Барселоны» в «Арсенал»

Матч ТВ02:17

Денис Суарес перейдет из «Барселоны» в «Арсенал»

Sportbox.RU02:17

Денис Суарес может перейти из «Барселоны» в «Арсенал»

Спорт-Экспресс01:12

Денис Суарес близок к переходу из «Барселоны» в «Арсенал»

Sports.ru00:48
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 03:40, Ашберн
Футбол

Диего Марадона госпитализирован с внутренним кровотечением

Обновлено вчера в 18:47
Футбол

«Челси» подготовил 50 млн евро для трансфера Бареллы

"Челси" готовит предложение по полузащитнику "Кальяри" Николо Барелле в размере 50 млн евро.
Обновлено в 03:08
Футбол

Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Транмер» из 4-го дивизиона

Встреча 1/32 финала Кубка Англии «Транмер» – «Тоттенхэм» завершилась победой гостей со счетом 7:0. У нападающего Фернандо Льоренте хет-трик, защитник Серж Орье оформил дубль, форварды Хын-Мин Сон и Гарри Кейн забили по голу.
Обновлено вчера в 16:35
Футбол

Гвардьола получил предупреждение за матч с «Ливерпулем»

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола получил предупреждение от футбольной ассоциации Англии за поведение в матче 21-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (2:1). 47-летний специалист наказан за то, что демонстративно бросил шарф на землю и накричал на резервного арбитра.
Обновлено вчера в 23:18
Футбол

Диего Годин станет игроком «Интера»

Обновлено в 01:50
Футбол

«Леванте» сыграл вничью с «Жироной»

Обновлено вчера в 14:57
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Клуб РПЛ претендует на португальского нападающего «Газ Метана»

Спортивный директор «Газ Метана» Октавиан Морару рассказал о переговорах по трансферу португальца с тремя зарубежными клубами, сообщает ProSport.
Обновлено в 01:46
Футбол

Скончался бывший игрок «Локомотива» Разумовский

4 января после продолжительной болезни скончался бывший игрок "Локомотива" Виктор Разумовский, выступавший за команду в 1954-1957 годах.
Обновлено в 01:59
Футбол

Сульшер не ждёт зимних трансферов от «МЮ»

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер высказал мнение о зимней трансферной кампании клуба.
Обновлено в 02:45
Футбол

Бэйл получил 22 травмы за время выступления в «Реале»

Вингер «Реала» Гарет Бэйл получил травму в перенесенном матче 17-го тура Ла Лиги против «Вильярреала» (2:2). Валлиец не смог вернуться на поле после перерыва, вместо него в игру вошел полузащитник Иско.
Обновлено вчера в 07:24
Футбол

Крыховяк по желанию: «Локо» выкупит поляка только с его согласия

Столичный «Локомотив» может выкупить полузащитника Гжегожа Крыховяка у парижского ПСЖ только с согласия самого футболиста.
Обновлено вчера в 16:01
Футбол

Московский «Спартак» подписал двух игроков «Чертаново»

Воспитанники футбольной школы "Чертаново" Наиль Умяров и Максим Глушенков стали игроками московского "Спартака", сообщается на странице футбольной школы "Чертаново" "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 13:35
Футбол

Оби Микел покинул «Тяньцзинь Тэда»

Нигерийский полузащитник Джон Оби Микел покинул китайский клуб "Тяньцзинь Тэда".
Обновлено в 02:02
Футбол

«Бенфика» хочет назначить тренером Моуриньо

Напомним, сегодня "Бенфика" уволила Руи Виторию с поста главного тренера. Он работал в клубе с 2015 года.
Обновлено вчера в 15:33
Футбол

СМИ: Фабрегас сегодня проведет последний матч за «Челси»

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас сегодня проведет последний матч в составе лондонского клуба, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 02:33
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Луис Суарез
Уругвайский футболист
Уругвайский профессиональный футболист, нападающий испанского клуба «Барселона» и сборной Уругвая. Считается одним из сильнейших нападающих мира. Воспитанник «Насьоналя» из Монтевидео, в составе которого стал чемпионом Уругвая в 2006 году.
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Денис Суарес
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник клуба «Барселона». Выступал в национальной сборной Испании.
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