Футбол
Полузащитник "Барселоны" Денис Суарес может этой зимой перейти в "Арсенал", утверждает Sky Sport Italia. Хавбек знаком главному тренеру лондонцев Унаи Эмери по совместной работе в "Севилье". Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Монако".
Спорт-Экспресс01:12
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Футбол
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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола получил предупреждение от футбольной ассоциации Англии за поведение в матче 21-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (2:1). 47-летний специалист наказан за то, что демонстративно бросил шарф на землю и накричал на резервного арбитра.
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