Футбол
Денис Попов: Влашич не Роналду, а спады бывают даже у КриштиануСоветский спорт 03:48
Раньше Влашич выдал серьезную серию, когда забивал практически в каждом матче, и все привыкли к этому. Но Влашич не Роналду, а спады бывают даже у Криштиану.
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Денис Попов: «Влашич мог бы пойти за деньгами в „Спартак“, но тогда его будут доставать, как Глушакова»
Евро-футбол.рувчера в 17:16
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 04:25, Ашберн
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Общество
Названы самые популярные в России имена для новорожденных
Обновлено в 01:15
Политика
Зеленский и Порошенко сдали анализы перед дебатами
Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализ крови на наркотики и алкоголь в преддверии дебатов перед вторым туром выборов.
Обновлено в 03:52
Футбол
МИД оценил инцидент с флагом Косово на матче в Грозном
Российское внешнеполитическое ведомство воспринимает как техническую ошибку инцидент с демонстрацией флага самопровозглашенной республики Косово на стадионе «Ахмат-Арена» в столице Чеченской Республики, Грозном.
Обновлено в 04:18
Политика
Мэй вновь попросила ЕС о продлении Brexit до 30 июня
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в очередной раз попросила ЕС о переносе сроков Brexit на 30 июня, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева выложила редкое фото своего избранника
Фотография получилась особенной: прежде, когда Виктория выкладывала совместные с Игорем снимки, старалась прятать мужчину на втором плане, а он старался скрывать лицо под кепкой и очками.
Обновлено в 02:51
Театры
Виктора Сухорукова экстренно госпитализировали
Во время исполнения роли Виктор Сухоруков упал и повредил руку. В данный момент актера везут в НИИ им. Н.В. Склифосовского.
Обновлено вчера в 15:30
Общество
Минтруд рассчитывает снизить уровень бедности к 2024 году до 6,6%
Минтруд рассчитывает на сокращение численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума с 13,2% от всего населения в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено в 03:04
Экономика
Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах
Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Шоу-бизнес
Жена 61-летнего Алека Болдуина призналась, что готовится к выкидышу
Напомним, в мае прошлого года супруга голливудской звезды родила четвертого ребенка, сына Ромео.
Обновлено в 01:52
Общество
Предложено закрыть доступ иностранных соцсетей к данным россиян
ИА «Ореанда-Новости» В рамках работы над программой «Цифровая экономика» было предложено запретить использовать данные россиян иностранным компаниям, у которых нет юридических лиц в России.
Обновлено в 02:22
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия
Убившим инвалида подросткам грозит 10 лет тюрьмы
Обновлено в 03:37
Происшествия
Найден источник заражения детей гепатитом С в Приамурье
Специалисты НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора выявили возможный источник заражения онкобольных детей гепатитом С в Амурской областной детской клинической больнице.
Обновлено в 04:09
Кино
Прощание с Георгием Данелией пройдет в Доме кино
Прощание с режиссером, народным артистом СССР Георгием Данелией, который умер в четверг на 89-м году жизни, пройдет в московском Доме кино, дата пока не определена.
Обновлено вчера в 08:52
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено вчера в 13:33
Экономика
Правительство внесло в Госдуму законопроект об ускорении госзакупок
Правительство внесло в Госдуму проект закона, в котором предлагаются меры для более оперативной закупки товаров, проведения работ и оказания услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Обновлено в 03:47
Экономика
Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России
В 2020–2021 годах, прогнозирует Всемирный банк, ВВП России будет расти на 1,8%. В 2018 году рост российской экономики достиг шестилетнего максимума в 2,3%, превзойдя прогнозируемый уровень в 1,6%. Причиной стали рост цен на нефть, развитие экспорта, строительство ряда энергетических объектов и проведение чемпионата мира по футболу.
Обновлено в 01:13
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново»
Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у коммерческого банка «Иваново», зарегистрированного в одноимённом городе.
Обновлено в 01:45
Хоккей
Кучеров, Василевский и Сергачев принесли «Тампе» победу над «Торонто»
Обновлено вчера в 21:46
Космос
«Хаябуса-2» создала кратер на астероиде Рюгу
Обновлено в 02:37
Происшествия
В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи
Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено вчера в 15:27
Общество
Трон Наполеона выставлен на торги во Франции
Прежде считалось, что у Наполеона было пять тронов, но выяснилось наличие еще одного.
Обновлено в 04:12
Экономика
«Лента» сообщила о предложении «Магнита» выкупить сеть за $1,8 млрд
«Лента» разместила на площадке Лондонской биржи сообщение, из которого следует, что 11 марта «Магнит» высказал готовность приобрести всю сеть гипермаркетов.
Обновлено в 04:17
Происшествия
В суде продлили арест Мамаева и Кокорина
В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.
Обновлено 03 апреля в 13:34
Политика
Трамп призвал Россию и Китай сократить траты на вооружение
США, Россия и Китай тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе ядерного, считает американский президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 23:55
Кино
Состоялась премьера последнего сезона «Игры престолов»
В Нью-Йорке состоялась премьера первой серии последнего сезона «Игры престолов».
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия
Расшифрованы последние слова экипажа разбившегося в Эфиопии Boeing
Обновлено вчера в 23:07
Общество
Меган Маркл и принц Гарри официально переехали в новый дом
Герцог и герцогиня Сассекские переехали из Кенсингтонского дворца в Frogmore Cottage в Виндзоре.
Обновлено вчера в 11:16