Футбол

Денис Попов: Влашич не Роналду, а спады бывают даже у КриштиануСоветский спорт 03:48

Спартак — ЦСКА
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Раньше Влашич выдал серьезную серию, когда забивал практически в каждом матче, и все привыкли к этому. Но Влашич не Роналду, а спады бывают даже у Криштиану.
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Денис Попов: Влашич не Роналду, а спады бывают даже у Криштиану

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