Денис Попов: Влашич не Роналду, а спады бывают даже у КриштиануСоветский спорт 03:48

Раньше Влашич выдал серьезную серию, когда забивал практически в каждом матче, и все привыкли к этому. Но Влашич не Роналду, а спады бывают даже у Криштиану.

Денис Попов: Влашич не Роналду, а спады бывают даже у Криштиану

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Политика Трамп призвал Россию и Китай сократить траты на вооружение США, Россия и Китай тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе ядерного, считает американский президент Дональд Трамп.