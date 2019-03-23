Футбол
Денис Попов: «Сборную России устроит ничья с Казахстаном»Евро-футбол.ру 15:28
Бывший нападающий сборной России Денис Попов в разговоре с корреспондентом портала "Евро-Футбол.ру" Кириллом Иванцовым поделился мнением о сборной России, которая в воскресенье 24 марта проведёт в Нур-Султане отборочный матч Евро-2020 против команды Казахстана.
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