Денис Паслер назначен врио губернатора Оренбургской областиREGNUM 04:32

с чего всё началось

Врио губернатора Оренбургской области назначен Денис Паслер. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Денис Паслер родился в городе Североуральске Свердловской области 29 октября 1978 года.

Экономика Долг Центра Хруничева оценили в 84 млрд рублей В ноябре 2018 г. гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил финансовую дыру в Центре имени Хруничева в 111 млрд руб. В эту сумму входили пени и штрафы за просроченные контракты, суммы кредитов, которые надо выплатить Сбербанку, Россельхозбанку, Внешэкономбанку и Фондсервисбанку.

Происшествия 27-летнюю жительницу Карелии подозревают в оправдании терроризма Сегодня в Медвежьегорске сотрудники УФСБ России по Республике Карелия совместно с Центром по противодействию экстремизму МВД по РК провели обыск в квартире 27-летней местной жительницы.

Политика В Кремле прокомментировали публикации СМИ о сохранении власти у Путина В Кремле осведомлены о публикациях агентства Bloomberg о «сценариях» сохранения у власти президента России Владимира Путина после 2024 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес Началась церемония прощания с Юлией Началовой В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.

Политика Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы Грудинину По данным ТАСС, в ходе рассмотрения в ЦИК вопроса о передаче мандата зампредседателя комиссии Николай Булаев заявил, что Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит, не может быть депутатом Госдумы.

Происшествия Прокурор попросил назначить шесть лет колонии украинцу Грибу Государственный обвинитель попросил суд назначить шесть лет лишения свободы украинцу Павлу Грибу, обвиняемому в содействии терроризму, передает корреспондент РИА Новости из зала Северо-Кавказского окружного военного суда, в котором слушается дело.

Транспорт Участок «красной» ветки метро снова закроют с 30 марта Пять станций Сокольнической линии метро будут закрыты с 30 марта по 5 апреля, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Происшествия Из банковской ячейки в Москве похитили около 28 млн рублей Почти 28 млн рублей украли злоумышленники из банковской ячейки в Москве.

Политика Оскорбившего пенсионеров депутата Гасана Набиева лишили полномочий Депутат Волгоградской городской думы Гасан Набиев досрочно лишился своих полномочий за то, что публично назвал малоимущих пенсионеров «алкашами» и «тунеядцами».

Финансы Россия начала размещение евробондов в долларах и евро Ориентировочная доходность, на которую рассчитывает Минфин, составит 5,5% для евробондов в долларах и 2,625% — в евро.

Политика Андрей Чибис назначен врио губернатора Мурманской области Временно исполняющим обязанности Губернатора Мурманской области до вступления в должность лица, избранного на выборах Президент назначил Андрея Владимировича Чибиса.

Происшествия СКР возбудил уголовное дело против замглавы подмосковного Чехова Против первого заместителя главы администрации подмосковного Чехова Дмитрия Фриша Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело за превышение должностных полномочий, сообщила пресс-служба СКР Московской области.

Экономика Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.

Экономика Росстат зафиксировал замедление роста зарплат в феврале Рост среднемесячной реальной зарплаты в России в феврале замедлился до 0,7% в годовом выражении.

Авто Lada Vesta SW получила премию за экономичность в Австрии Модель Lada Vesta SW получила премию Marcus 2019 в Австрии за высокую экономичность.

Интернет В ОС Android найдена опасная уязвимость Positive Technologies нашел критическую уязвимость в актуальных версиях ОС (операционной системы) Google Android, с помощью которой у злоумышленников есть возможность получить доступ ко многим ресурсам своих клиентов, например, к банковским приложениям.

Политика В Wintershall оценили резолюцию ЕП по «Северному потоку — 2» Резолюция Европарламента по «Северному потоку — 2» не имеет никакого значения для проекта, сообщил председатель правления Wintershall Марио Мерен.

Политика Лавров раскритиковал отказ Киева в допуске наблюдателей из России Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал отказ украинских властей в допуске наблюдателей от России, которые были аккредитованы БДИПЧ ОБСЕ, на выборы.

Спорт Американская фигуристка умышленно нанесла травму сопернице На разминке сильнейших спортсменок, которые участвуют в чемпионате мира в японской Сайтаме, Белл столкнулась с Лим Ын Су и порезала кореянке ногу коньком, сообщает Straits Times.

Происшествия В Китае шесть человек погибли при взрыве на химзаводе Шесть человек погибли, 30 пострадали в результате взрыва на химзаводе в восточной китайской провинции Цзянсу в четверг, говорится в заявлении правительства города Яньчэн.

Космос Томские ученые выявили губительные для спутников зоны вокруг Луны По итогам исследования удалось получить четкие данные, где такие системы размещать не стоит, и выделить области, которые перспективны для дальнейшего анализа на предмет размещения в них спутниковых систем долговременного использования.