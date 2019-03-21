Политика
Денис Паслер назначен врио губернатора Оренбургской областиREGNUM 04:32
Врио губернатора Оренбургской области назначен Денис Паслер. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Денис Паслер родился в городе Североуральске Свердловской области 29 октября 1978 года.
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Экономика
Долг Центра Хруничева оценили в 84 млрд рублей
В ноябре 2018 г. гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил финансовую дыру в Центре имени Хруничева в 111 млрд руб. В эту сумму входили пени и штрафы за просроченные контракты, суммы кредитов, которые надо выплатить Сбербанку, Россельхозбанку, Внешэкономбанку и Фондсервисбанку.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
27-летнюю жительницу Карелии подозревают в оправдании терроризма
Сегодня в Медвежьегорске сотрудники УФСБ России по Республике Карелия совместно с Центром по противодействию экстремизму МВД по РК провели обыск в квартире 27-летней местной жительницы.
Обновлено вчера в 09:21
Политика
В Кремле прокомментировали публикации СМИ о сохранении власти у Путина
В Кремле осведомлены о публикациях агентства Bloomberg о «сценариях» сохранения у власти президента России Владимира Путина после 2024 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес
Началась церемония прощания с Юлией Началовой
В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
Политика
Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы Грудинину
По данным ТАСС, в ходе рассмотрения в ЦИК вопроса о передаче мандата зампредседателя комиссии Николай Булаев заявил, что Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит, не может быть депутатом Госдумы.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Прокурор попросил назначить шесть лет колонии украинцу Грибу
Государственный обвинитель попросил суд назначить шесть лет лишения свободы украинцу Павлу Грибу, обвиняемому в содействии терроризму, передает корреспондент РИА Новости из зала Северо-Кавказского окружного военного суда, в котором слушается дело.
Обновлено в 05:42
Транспорт
Участок «красной» ветки метро снова закроют с 30 марта
Пять станций Сокольнической линии метро будут закрыты с 30 марта по 5 апреля, сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Из банковской ячейки в Москве похитили около 28 млн рублей
Почти 28 млн рублей украли злоумышленники из банковской ячейки в Москве.
Обновлено в 02:10
Политика
Оскорбившего пенсионеров депутата Гасана Набиева лишили полномочий
Депутат Волгоградской городской думы Гасан Набиев досрочно лишился своих полномочий за то, что публично назвал малоимущих пенсионеров «алкашами» и «тунеядцами».
Обновлено в 07:06
Здоровье
В Казани девочке удалили гигантскую опухоль весом 4 килограмма
Операция прошла успешно, опухоль удалена радикально, — отметили в минздраве РТ.
Обновлено в 07:41
Финансы
Россия начала размещение евробондов в долларах и евро
Ориентировочная доходность, на которую рассчитывает Минфин, составит 5,5% для евробондов в долларах и 2,625% — в евро.
Обновлено в 04:42
Политика
Андрей Чибис назначен врио губернатора Мурманской области
Временно исполняющим обязанности Губернатора Мурманской области до вступления в должность лица, избранного на выборах Президент назначил Андрея Владимировича Чибиса.
Обновлено в 04:52
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело против замглавы подмосковного Чехова
Против первого заместителя главы администрации подмосковного Чехова Дмитрия Фриша Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело за превышение должностных полномочий, сообщила пресс-служба СКР Московской области.
Обновлено в 06:09
Общество
Бывшая жена Грудинина попросила у полиции защиты
Обновлено в 05:55
Экономика
Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
Россия подняла в воздух два Су-27 из-за бомбардировщика ВВС США
Министерство обороны опубликовало видеозапись сопровождения российскими истребителями Су-27 американского стратегического бомбардировщика B-52 над Балтийским морем.
Обновлено в 05:08
Экономика
Росстат зафиксировал замедление роста зарплат в феврале
Рост среднемесячной реальной зарплаты в России в феврале замедлился до 0,7% в годовом выражении.
Обновлено вчера в 13:42
Экономика
«Гаражная амнистия» может коснуться 4 млн объектов в России
«Гаражная амнистия» в России может затронуть около 4 миллионов гаражей, сообщает Газета.ru.
Обновлено в 08:19
Авто
Lada Vesta SW получила премию за экономичность в Австрии
Модель Lada Vesta SW получила премию Marcus 2019 в Австрии за высокую экономичность.
Обновлено в 04:45
Экономика
Прекращены поставки в Россию нескольких жизненно важных лекарств
Прекращены поставки в Россию трех жизненно важных лекарств.
Обновлено вчера в 18:48
Интернет
В ОС Android найдена опасная уязвимость
Positive Technologies нашел критическую уязвимость в актуальных версиях ОС (операционной системы) Google Android, с помощью которой у злоумышленников есть возможность получить доступ ко многим ресурсам своих клиентов, например, к банковским приложениям.
Обновлено в 07:09
Политика
В Wintershall оценили резолюцию ЕП по «Северному потоку — 2»
Резолюция Европарламента по «Северному потоку — 2» не имеет никакого значения для проекта, сообщил председатель правления Wintershall Марио Мерен.
Обновлено в 07:33
Общество
Победительницу «Мисс Москва-2018» лишили короны и титула
Обновлено в 08:12
Политика
Лавров раскритиковал отказ Киева в допуске наблюдателей из России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал отказ украинских властей в допуске наблюдателей от России, которые были аккредитованы БДИПЧ ОБСЕ, на выборы.
Обновлено в 08:11
Спорт
Американская фигуристка умышленно нанесла травму сопернице
На разминке сильнейших спортсменок, которые участвуют в чемпионате мира в японской Сайтаме, Белл столкнулась с Лим Ын Су и порезала кореянке ногу коньком, сообщает Straits Times.
Обновлено в 05:59
Происшествия
В Китае шесть человек погибли при взрыве на химзаводе
Шесть человек погибли, 30 пострадали в результате взрыва на химзаводе в восточной китайской провинции Цзянсу в четверг, говорится в заявлении правительства города Яньчэн.
Обновлено в 07:36
Общество
Составлен портрет хейтера в Рунете
Обновлено в 00:16
Космос
Томские ученые выявили губительные для спутников зоны вокруг Луны
По итогам исследования удалось получить четкие данные, где такие системы размещать не стоит, и выделить области, которые перспективны для дальнейшего анализа на предмет размещения в них спутниковых систем долговременного использования.
Обновлено вчера в 07:45
Общество
Железнодорожный мост через Амур соединили Россия и Китай
Пекин / AbsolutTV.ru / Новости / Российская сторона завершила работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из ЕОА в Китай, написано на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 03:06