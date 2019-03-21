Денис Паслер назначен врио губернатора Оренбургской областиREGNUM 04:32

с чего всё началось

Врио губернатора Оренбургской области назначен Денис Паслер. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Денис Паслер родился в городе Североуральске Свердловской области 29 октября 1978 года.

Футбол Сборная Казахстана разгромила шотландцев на старте отбора Евро-2020 В Астане завершилась встреча первого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 по футболу в группе I между сборными Казахстана и Шотландии.

Кино Умерла актриса Маргарита Жарова Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Авто Россияне приобрели около миллиона автомобилей с АКП в 2018 году Эксперты подчеркивают, что уже на протяжении трех лет продажи автомобилей с автоматической коробкой передач значительно превышают продажу машин с механической трансмиссией, на долю которых за прошедший год пришлось лишь 43,7% от общего объема рынка.

Спорт ISU не нашел умысла в инциденте с участием двух фигуристок В Международном союзе конькобежцев провели разбор инцидента, случившегося во время разминки женщин-одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, когда американка Мэрайя Белл порезала коньком ногу Лим Ын Су из Южной Кореи.

Политика ЕС согласился подождать с Brexit до 22 мая В распространенном заявлении говорилось, что выход Великобритании из ЕС должен произойти до 23 мая, так как на конец этого месяца запланированы выборы в Европарламент, в которых Лондон не будет участвовать.

Интернет Facebook признала доступ сотрудников к паролям пользователей соцсети Компания Facebook признала наличие у своих сотрудников доступа к паролям пользователей социальной сети, пишет газета USA Today.

Политика МИД РФ прокомментировал суд над Караджичем По мнению российских дипломатов, мотивировочная часть вынесенного вердикта потребует детального изучения, а опубликованное резюме подтверждает серьезные нестыковки в процессе.

Финансы Минфин РФ планирует начать размещение ОФЗ для населения нового формата Минфин РФ во втором квартале планирует начать размещение ОФЗ для населения (ОФЗ-н) нового формата, минимальная сумма покупки новых бумаг будет снижена, владельцы бумаг смогут привлекать кредиты под залог этих облигаций, говорится в сообщении Минфина РФ на официальном сайте министерства.

Здоровье Определены лучшие цыплята-бройлеры Итоги тестирования: Тушка цыплёнка бройлера «Петруха» Соответствует требованиям безопасности и заявленному уровню качества.

Происшествия СМИ сообщили о задержании федерального судьи Кузьминского суда Москвы Обновлено в 18:06 ФСБ задержала сегодня в здании Кузьминского райсуда Москвы федерального судью Руслана Якубаева.

Происшествия Взрыв на китайском химзаводе убил людей и вызвал землетрясение Как пишет газета, взрыв был настолько сильный, что вызвал землетрясение магнитудой 2,2. Издание отмечает, что на место происшествия отправлены специалисты, которые проверят чистоту и пригодность для употребления воды и воздуха в районе взрыва.

Гаджеты Intel впервые показала свою дискретную видеокарту В рамках мероприятия Game Developers Conference 2019, которое сейчас проходит в США, компания Intel представила свои новые решения.

Экономика Подсчитана стоимость народного достояния России Минприроды впервые оценило стоимость биологических и водных ресурсов страны.

Политика Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.

Единоборства Стала известна дата следующего боя Нурмагомедова Стало известно, когда чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой.

Спорт «Эйр Астана» сохранит название после переименования столицы Казахстана Международный бренд "Астана" будет сохранен, авиакомпания "Эйр Астана" не сменит название после переименования столицы Казахстана, сообщил министр информации и общественного развития Даурен Абаев.

Шоу-бизнес Марат Башаров официально развелся с женой В четверг, 21 марта, стало известно о разводе актера Марата Башарова с супругой Елизаветой.

Наука Выращенный в лаборатории мини-мозг самостоятельно связался с мышцами Ученые из Лаборатории молекулярной биологии в Кембридже вырастили в чашке Петри церебральный органоид – миниатюрное подобие мозга, которое оказалось способным связаться со спинномозговыми волокнами и посылать нервные импульсы к мышцам.

Происшествия Суд отменил приговор создателю «Мужского государства» Суд в Нижнем Новгороде отменил приговор создателю паблика «Мужское государство» Владиславу Позднякову после частичной декриминализацией антиэкстремистской статьи УК.

Футбол Азар рассказал о своем отношении к Зидану Хавбек Челси Эден Азар высказался в адрес главного тренера мадридского Реала Зинедина Зидана.

Игры Ubisoft бесплатно раздаст несколько игр через Epic Games Store Студия Ubisoft продолжит сотрудничать с компанией Epic Games и даже выложит несколько игр в ее онлайн-магазине.