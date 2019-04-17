Денис Пак пришел в суд для дачи показаний по делу Кокорина и МамаеваТАСС 07:43

Директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак, являющийся потерпевшим по делу о драке в центре Москвы с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, пришел в Пресненский суд Москвы для дачи показаний, передает корреспондент ТАСС из суда.

Денис Пак пришел в суд для дачи показаний по делу Кокорина и Мамаева

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