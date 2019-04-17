Происшествия

Пак рассказал в суде, как Кокорин ударил его стуломРИА Новости 08:22

Пак рассказал, как Кокорин ударил его стулом по лицу.
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Пак: «На меня Мамаев не нападал, он нанес удары Гайсину»

Sport24.ru08:33

«Говорили ехать в Китай и делать там замечания»: Пак — о конфликте с Кокориным и Мамаевым в «Кофемании»

Телеканал 360°08:16

Денис Пак рассказал в суде подробности конфликта с братьями Кокориными

ТАСС08:23

Денис Пак: «Я испытывал угрозу жизни. Кто-то из компании выкрикивал, что нас убьют»

Матч ТВ08:18

Пак рассказал в суде, как Кокорин ударил его стулом

РИА Новости08:22

Пак рассказал о поставленном ему диагнозе после ударов Кокорина

Газета.Ru08:31

Показания чиновника Пака на суде: «Мамаев нанес удар Гайсину, Протасовицкий произвел удушающий прием»

Спорт-Экспресс08:32
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Игры

Два разработчика игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg

Агентство Bloomberg оценило в $1,4 млрд состояние каждого из братьев Игоря и Дмитрия Бухмановых из Вологды.
Обновлено в 04:52
Политика

Россия решила упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР

В Кремле планируют разрешить жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получать гражданство России в упрощенном порядке.
Обновлено 15 апреля в 13:41
Наука

В Disney нейросеть научили создавать короткие мультфильмы по сценарию

Инженеры компании Disney Research разработали алгоритм, который умеет снимать короткие анимационные видео по текстовому сценарию.
Обновлено вчера в 20:54
Политика

Медведев: в России проживают почти 19 млн бедных

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на сегодняшний день в России проживают почти 19 млн бедных.
Обновлено в 07:38
Наука

Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти

Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия

Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали

Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:33
Энергетика

Гройсман пригрозил Коболеву увольнением в случае повышения цен на газ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен инициировать отставку главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева, если компания до 24 апреля не уведомит граждан страны о том, что цены на газ с 1 мая повышаться не будут.
Обновлено в 06:35
Политика

Кремль не подтвердил уход Матвиенко из Совета Федерации

Обновлено в 08:22
Общество

«Росконтроль» определил лучший творожный сыр

Ранее специалисты «Росконтроля» определили лучшие марки кефира и простокваши.
Обновлено в 04:06
Происшествия

Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице

Бывший хоккеист казанского «Ак Барса» Дмитрий Обухов избил девушку из-за конфликта на дороге. Об этом сообщает «Бизнес-Online».
Обновлено в 06:51
Экономика

Пенсии россиян через шесть лет вырастут более чем на 9%

К 2024 году страховые пенсии вырастут на 39,4% к уровню 2018 года.
Обновлено вчера в 16:00
Политика

Бывшего президента Судана отправили в тюрьму

Экс-президента Судана Омара аль-Башира перевели в тюрьму "Кобар" в Хартуме, сообщает в среду "Би-Би-Си".
Обновлено в 06:16
Хоккей

Кучеров и Малкин были вызваны в сборную России на ЧМ-2019

Обновлено в 01:06
Происшествия

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП

Государственная дума приняла закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:55
Общество

Умер украинский историк и диссидент Валентин Мороз

Историк и публицист Валентин Мороз скончался во Львове на 84-ом году жизни. Об этом сообщает Львовский городской совет.
Обновлено в 08:15
Технологии

Впервые новости на телеканале «Россия 24» прочитал андроид

За 18 месяцев, в течение которых разрабатывали Алекса, видели его только несколько сотрудников Promobot, а также премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 19:12
Армия и оружие

СБУ «воскресила» погибшего при взрыве российского диверсанта

Грицак заявил, что организацией теракта занимался задержанный Олег Шутов — житель Донецка и сотрудник «центра спецопераций "МГБ ДНР" под опекой офицеров ФСБ России и военной разведки российских спецслужб».
Обновлено в 08:27
Футбол

ФК КамАЗ объявил о переходе хоккеиста «Ак Барса» Лукоянова

«ФК КамАЗ и ХК «Ак Барс» достигли договорённости о переходе нападающего Артёма Лукоянова в стан автозаводцев», — говорится в сообщении коллектива из Набережных Челнов в Twitter.
Обновлено в 04:48
Кино

Вышел финальный трейлер «Мстителей»

В России финальные «Мстители» выйдут 29 апреля.
Обновлено вчера в 12:32
Экономика

ЦБ зафиксировал рост числа поддельных денежных знаков в России

В банковской системе России в I квартале 2019 года выявлено 8911 поддельных денежных знаков, что на 5,9% больше показателей прошлого года за аналогичный период.
Обновлено в 07:58
Кино

Тимур Бекмамбетов спродюсирует фильм о трагедии в Керчи

Бекмамбетов спродюсирует картину, Ксения Леонова напишет сценарий, а Леонид Марантиди отвечает за постановку.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Происшествия

В Челябинске ФСБ проводит обыск на оборонном предприятии

В пресс-службе областного управления ФСБ журналистам подтвердили, что оперативные действия проводятся.
Обновлено в 03:12
Театры

Балет Серебренникова «Нуреев» получил «Золотую маску»

Балет Кирилла Серебренникова "Нуреев" стал обладателем "Золотой маски" в номинации "лучшая постановка".
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия

СМИ оценили пожертвования на восстановление Нотр-Дама в €1 млрд

Сумма пожертвований, которые пообещали перечислить на восстановление Нотр-Дама, достигла почти €1 млрд.
Обновлено в 05:13
Общество

Дженнифер Лопес стала новой иконой стиля по версии CFDA

Дженнифер Лопес признали новой иконой стиля. Решение по выбору самой стильной женщины года принимал Совет модельеров Америки (CFDA).
Обновлено в 07:37
Гаджеты

Apple и Qualcomm помирились друг с другом

Apple и Qualcomm помирились друг с другом После многолетних патентных споров и судов по всему миру компании Apple и Qualcomm неожиданно для всех объявили во вторник о примирении.
Обновлено в 05:53
Авто

В Шанхае представлен концепт кроссовера Honda X-NV

Японский бренд Honda привез на автосалон в Шанхай новую концептуальную модель Honda X-NV.
Обновлено вчера в 10:32
Транспорт

На автомагистралях России предложили сузить левую полосу

Учитывая зафиксированный размер зазоров безопасности (пространство между движущимися автомобилями) и среднюю ширину легковых автомобилей, специалисты делают вывод о том, что на автомагистралях с шестью и более полосами движения ширина крайних левых полос, предназначенных для движения легковых автомобилей, может быть снижена до 3,5 м.
Обновлено в 00:37
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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