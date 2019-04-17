Происшествия
Пак рассказал в суде, как Кокорин ударил его стуломРИА Новости 08:22
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Игры
Два разработчика игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg
Агентство Bloomberg оценило в $1,4 млрд состояние каждого из братьев Игоря и Дмитрия Бухмановых из Вологды.
Обновлено в 04:52
Политика
Россия решила упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР
В Кремле планируют разрешить жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получать гражданство России в упрощенном порядке.
Обновлено 15 апреля в 13:41
Наука
В Disney нейросеть научили создавать короткие мультфильмы по сценарию
Инженеры компании Disney Research разработали алгоритм, который умеет снимать короткие анимационные видео по текстовому сценарию.
Обновлено вчера в 20:54
Политика
Медведев: в России проживают почти 19 млн бедных
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на сегодняшний день в России проживают почти 19 млн бедных.
Обновлено в 07:38
Наука
Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти
Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия
Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле
Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали
Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:33
Энергетика
Гройсман пригрозил Коболеву увольнением в случае повышения цен на газ
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен инициировать отставку главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева, если компания до 24 апреля не уведомит граждан страны о том, что цены на газ с 1 мая повышаться не будут.
Обновлено в 06:35
Политика
Кремль не подтвердил уход Матвиенко из Совета Федерации
Обновлено в 08:22
Общество
«Росконтроль» определил лучший творожный сыр
Ранее специалисты «Росконтроля» определили лучшие марки кефира и простокваши.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице
Бывший хоккеист казанского «Ак Барса» Дмитрий Обухов избил девушку из-за конфликта на дороге. Об этом сообщает «Бизнес-Online».
Обновлено в 06:51
Экономика
Пенсии россиян через шесть лет вырастут более чем на 9%
К 2024 году страховые пенсии вырастут на 39,4% к уровню 2018 года.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Бывшего президента Судана отправили в тюрьму
Экс-президента Судана Омара аль-Башира перевели в тюрьму "Кобар" в Хартуме, сообщает в среду "Би-Би-Си".
Обновлено в 06:16
Хоккей
Кучеров и Малкин были вызваны в сборную России на ЧМ-2019
Обновлено в 01:06
Происшествия
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП
Государственная дума приняла закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:55
Общество
Умер украинский историк и диссидент Валентин Мороз
Историк и публицист Валентин Мороз скончался во Львове на 84-ом году жизни. Об этом сообщает Львовский городской совет.
Обновлено в 08:15
Технологии
Впервые новости на телеканале «Россия 24» прочитал андроид
За 18 месяцев, в течение которых разрабатывали Алекса, видели его только несколько сотрудников Promobot, а также премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 19:12
Армия и оружие
СБУ «воскресила» погибшего при взрыве российского диверсанта
Грицак заявил, что организацией теракта занимался задержанный Олег Шутов — житель Донецка и сотрудник «центра спецопераций "МГБ ДНР" под опекой офицеров ФСБ России и военной разведки российских спецслужб».
Обновлено в 08:27
Футбол
ФК КамАЗ объявил о переходе хоккеиста «Ак Барса» Лукоянова
«ФК КамАЗ и ХК «Ак Барс» достигли договорённости о переходе нападающего Артёма Лукоянова в стан автозаводцев», — говорится в сообщении коллектива из Набережных Челнов в Twitter.
Обновлено в 04:48
Кино
Вышел финальный трейлер «Мстителей»
В России финальные «Мстители» выйдут 29 апреля.
Обновлено вчера в 12:32
Экономика
ЦБ зафиксировал рост числа поддельных денежных знаков в России
В банковской системе России в I квартале 2019 года выявлено 8911 поддельных денежных знаков, что на 5,9% больше показателей прошлого года за аналогичный период.
Обновлено в 07:58
Кино
Тимур Бекмамбетов спродюсирует фильм о трагедии в Керчи
Бекмамбетов спродюсирует картину, Ксения Леонова напишет сценарий, а Леонид Марантиди отвечает за постановку.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Происшествия
В Челябинске ФСБ проводит обыск на оборонном предприятии
В пресс-службе областного управления ФСБ журналистам подтвердили, что оперативные действия проводятся.
Обновлено в 03:12
Театры
Балет Серебренникова «Нуреев» получил «Золотую маску»
Балет Кирилла Серебренникова "Нуреев" стал обладателем "Золотой маски" в номинации "лучшая постановка".
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия
СМИ оценили пожертвования на восстановление Нотр-Дама в €1 млрд
Сумма пожертвований, которые пообещали перечислить на восстановление Нотр-Дама, достигла почти €1 млрд.
Обновлено в 05:13
Общество
Дженнифер Лопес стала новой иконой стиля по версии CFDA
Дженнифер Лопес признали новой иконой стиля. Решение по выбору самой стильной женщины года принимал Совет модельеров Америки (CFDA).
Обновлено в 07:37
Гаджеты
Apple и Qualcomm помирились друг с другом
Apple и Qualcomm помирились друг с другом После многолетних патентных споров и судов по всему миру компании Apple и Qualcomm неожиданно для всех объявили во вторник о примирении.
Обновлено в 05:53
Авто
В Шанхае представлен концепт кроссовера Honda X-NV
Японский бренд Honda привез на автосалон в Шанхай новую концептуальную модель Honda X-NV.
Обновлено вчера в 10:32
Транспорт
На автомагистралях России предложили сузить левую полосу
Учитывая зафиксированный размер зазоров безопасности (пространство между движущимися автомобилями) и среднюю ширину легковых автомобилей, специалисты делают вывод о том, что на автомагистралях с шестью и более полосами движения ширина крайних левых полос, предназначенных для движения легковых автомобилей, может быть снижена до 3,5 м.
Обновлено в 00:37