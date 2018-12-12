Общество

Денис Мантуров рассказал о возможном введении маркировки пива
Актуальные Новости
07:20

Денис Мантуров, возглавляющий Минпромторг, рассказал о возможном введении в России маркировки пива. Решение по данному вопросу правительство примет в следующем году. В Минпромторге создадут рабочую группу, которая займется изучением вопроса.
Актуальные Новости07:20

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Денис Мантуров рассказал о возможном введении маркировки пива

Актуальные Новости07:20

В России планируют ввести маркировку пива

9111.ru06:58

Минпромторг и косметический бизнес найдут компромисс по маркировке тестеров

РИА Новости05:01

В Росалкогольрегулировании назвали объемы конфискованного пива

Rambler News Service05:42

Правительство рассматривает возможность маркировки пива

Российская газета06:20

Угадайте запах по флакону. С полок в магазинах могут исчезнуть тестеры духов

Телефакт09 декабря в 01:00
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Путешествия

Ростуризм исключил «Жемчужную реку» из реестра туроператоров

Китайские пленники Ростуризм исключил компанию "Жемчужная река", туристы которой застряли на острове Хайнань, из федерального реестра туроператоров.
Обновлено в 09:19
Общество

Законопроект о штрафах до 1 млн рублей за фейки внесен в Госдуму

Нарушение повлечет штраф на граждан до 5 тыс. рублей, на должностных лиц — до 50 тыс. рублей, на юрлиц — до 1 млн рублей.
Обновлено в 09:30
Общество

Затравленная соседями семья с онкобольными детьми съехала из квартиры

Обновлено в 09:17
Общество

Правозащитника Пономарева перевели в камеру с некурящими

Руководство спецприемника №1 добилось перевода 77-летнего руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева в камеру с некурящими.
Обновлено в 09:22
Общество

Госдума приняла закон о любительском рыболовстве

Обновлено в 09:25
Общество

Сотрудника Ространснадзора уволили из-за купленных женой 66 машин

«В ходе прокурорской проверки было установлено, что его супруга приобрела 66 машин, тогда как доходы семьи не могли обеспечить совершение этих сделок»,— сказал Юрий Чайка.
Обновлено в 09:26
Общество

Штрафы за кофе в метро могут ввести в Москве

Член комиссии Мосгордумы по безопасности Евгений Герасимов («Единая Россия») предложил обсудить вопрос о штрафах за поездки в метро с кофе, передаёт 12 декабря агентство «Москва».
Обновлено в 09:28
Общество

Госдума продлила срок оплаты штрафов ГИБДД со скидкой

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, позволяющий водителям продлить 20-дневный срок оплаты дорожных штрафов с 50-процентной скидкой в случае, если уведомление о штрафе пришло в почтовое отделение позднее срока.
Обновлено в 08:37
Общество

В Перми школьникам разрешили красить волосы и делать пирсинг

Обновлено в 09:29
Общество

К концу недели в Москве похолодает до минус 18

Московский регион в четверг, 13 декабря, столкнется с заметным похолоданием в течение дня: утром будет сыро, а к вечеру подморозит, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено в 09:20
Общество

Госдума приняла законопроект об усилении противопожарных мер

Госдума поддержала в первом чтении законопроект, внесенный после трагедии в Кемеровском торговом центре.
Обновлено в 09:12
Общество

Штрафы за задержку авиарейсов повысят в 4 раза

Штрафы для авиаперевозчиков за задержку вылета вырастут в четыре раза - каждый пассажир сможет получить компенсацию из расчета 100 рублей в час вместо нынешних 25 рублей.
Обновлено в 09:25
Общество

Более 1,5 тыс. км светодиодных гирлянд украсят Москву к Новому году

Обновлено в 09:26
Общество

Около 90 тысяч человек остаются без света из-за непогоды в Крыму

Обновлено в 09:26
Общество

В Японии иероглиф «бедствие» стал символом года

В Японии символом 2018 года, по результатам конкурса Ассоциации проверки иероглифической грамотности, стал иероглиф "бедствие".
Обновлено в 08:49
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