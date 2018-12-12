Общество
Денис Мантуров, возглавляющий Минпромторг, рассказал о возможном введении в России маркировки пива. Решение по данному вопросу правительство примет в следующем году. В Минпромторге создадут рабочую группу, которая займется изучением вопроса.
Актуальные Новости07:20
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Угадайте запах по флакону. С полок в магазинах могут исчезнуть тестеры духов
Телефакт09 декабря в 01:00
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Путешествия
Ростуризм исключил «Жемчужную реку» из реестра туроператоров
Китайские пленники Ростуризм исключил компанию "Жемчужная река", туристы которой застряли на острове Хайнань, из федерального реестра туроператоров.
Обновлено в 09:19
Общество
Законопроект о штрафах до 1 млн рублей за фейки внесен в Госдуму
Нарушение повлечет штраф на граждан до 5 тыс. рублей, на должностных лиц — до 50 тыс. рублей, на юрлиц — до 1 млн рублей.
Обновлено в 09:30
Общество
Затравленная соседями семья с онкобольными детьми съехала из квартиры
Обновлено в 09:17
Общество
Правозащитника Пономарева перевели в камеру с некурящими
Руководство спецприемника №1 добилось перевода 77-летнего руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева в камеру с некурящими.
Обновлено в 09:22
Общество
Госдума приняла закон о любительском рыболовстве
Обновлено в 09:25
Общество
Сотрудника Ространснадзора уволили из-за купленных женой 66 машин
«В ходе прокурорской проверки было установлено, что его супруга приобрела 66 машин, тогда как доходы семьи не могли обеспечить совершение этих сделок»,— сказал Юрий Чайка.
Обновлено в 09:26
Общество
Штрафы за кофе в метро могут ввести в Москве
Член комиссии Мосгордумы по безопасности Евгений Герасимов («Единая Россия») предложил обсудить вопрос о штрафах за поездки в метро с кофе, передаёт 12 декабря агентство «Москва».
Обновлено в 09:28
Общество
Госдума продлила срок оплаты штрафов ГИБДД со скидкой
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, позволяющий водителям продлить 20-дневный срок оплаты дорожных штрафов с 50-процентной скидкой в случае, если уведомление о штрафе пришло в почтовое отделение позднее срока.
Обновлено в 08:37
Общество
В Перми школьникам разрешили красить волосы и делать пирсинг
Обновлено в 09:29
Общество
К концу недели в Москве похолодает до минус 18
Московский регион в четверг, 13 декабря, столкнется с заметным похолоданием в течение дня: утром будет сыро, а к вечеру подморозит, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено в 09:20
Общество
Госдума приняла законопроект об усилении противопожарных мер
Госдума поддержала в первом чтении законопроект, внесенный после трагедии в Кемеровском торговом центре.
Обновлено в 09:12
Общество
Штрафы за задержку авиарейсов повысят в 4 раза
Штрафы для авиаперевозчиков за задержку вылета вырастут в четыре раза - каждый пассажир сможет получить компенсацию из расчета 100 рублей в час вместо нынешних 25 рублей.
Обновлено в 09:25
Общество
Более 1,5 тыс. км светодиодных гирлянд украсят Москву к Новому году
Обновлено в 09:26
Общество
Около 90 тысяч человек остаются без света из-за непогоды в Крыму
Обновлено в 09:26
Общество
В Японии иероглиф «бедствие» стал символом года
В Японии символом 2018 года, по результатам конкурса Ассоциации проверки иероглифической грамотности, стал иероглиф "бедствие".
Обновлено в 08:49