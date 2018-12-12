Денис Мантуров, возглавляющий Минпромторг, рассказал о возможном введении в России маркировки пива. Решение по данному вопросу правительство примет в следующем году. В Минпромторге создадут рабочую группу, которая займется изучением вопроса.

Путешествия Путешествия Ростуризм исключил «Жемчужную реку» из реестра туроператоров Китайские пленники Ростуризм исключил компанию "Жемчужная река", туристы которой застряли на острове Хайнань, из федерального реестра туроператоров.

Общество Общество Законопроект о штрафах до 1 млн рублей за фейки внесен в Госдуму Нарушение повлечет штраф на граждан до 5 тыс. рублей, на должностных лиц — до 50 тыс. рублей, на юрлиц — до 1 млн рублей.

Общество Общество Затравленная соседями семья с онкобольными детьми съехала из квартиры

Общество Общество Правозащитника Пономарева перевели в камеру с некурящими Руководство спецприемника №1 добилось перевода 77-летнего руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева в камеру с некурящими.

Общество Общество Госдума приняла закон о любительском рыболовстве

Общество Общество Сотрудника Ространснадзора уволили из-за купленных женой 66 машин «В ходе прокурорской проверки было установлено, что его супруга приобрела 66 машин, тогда как доходы семьи не могли обеспечить совершение этих сделок»,— сказал Юрий Чайка.

Общество Общество Штрафы за кофе в метро могут ввести в Москве Член комиссии Мосгордумы по безопасности Евгений Герасимов («Единая Россия») предложил обсудить вопрос о штрафах за поездки в метро с кофе, передаёт 12 декабря агентство «Москва».

Общество Общество Госдума продлила срок оплаты штрафов ГИБДД со скидкой Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, позволяющий водителям продлить 20-дневный срок оплаты дорожных штрафов с 50-процентной скидкой в случае, если уведомление о штрафе пришло в почтовое отделение позднее срока.

Общество Общество В Перми школьникам разрешили красить волосы и делать пирсинг

Общество Общество К концу недели в Москве похолодает до минус 18 Московский регион в четверг, 13 декабря, столкнется с заметным похолоданием в течение дня: утром будет сыро, а к вечеру подморозит, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Общество Общество Госдума приняла законопроект об усилении противопожарных мер Госдума поддержала в первом чтении законопроект, внесенный после трагедии в Кемеровском торговом центре.

Общество Общество Штрафы за задержку авиарейсов повысят в 4 раза Штрафы для авиаперевозчиков за задержку вылета вырастут в четыре раза - каждый пассажир сможет получить компенсацию из расчета 100 рублей в час вместо нынешних 25 рублей.

Общество Общество Около 90 тысяч человек остаются без света из-за непогоды в Крыму