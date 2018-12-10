Экономика
Денис Мантуров и Глеб Никитин обсудили развитие предприятий региона
Денис Мантуров и Глеб Никитин обсудили развитие предприятий регионаАиФ Нижний Новгород10:12
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров 10 декабря провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, сообщает пресс-служба регионального правительства. В ходе встречи министр отметил высокий промышленный потенциал Нижегородской области.
АиФ Нижний Новгород10:12
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Нaшa зaдaчa – мaксимaльно помочь предприятиям в этой рaботе, дaть им мaксимум информaции о возможностях и обозначить четкие зaдaчи.
— Глеб Никитин, российский политикФедералПресс 08:35
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Глеб Никитин и Денис Мантуров оценили эффективность работы промышленных предприятий
Нижегородская Правда07:55
Глеб Никитин и Денис Мантуров обсудили диверсификацию производств нижегородской «оборонки»
НИА Нижний Новгород09:40
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Экономика
В РФ запретили продавать непищевые спирты дешевле алкоголя
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ о запрете продажи непищевой спиртосодержащей продукции по цене ниже алкоголя.
Обновлено в 12:44
Экономика
Правительство и регионы займутся оценкой экспортных программ компаний
Региональным властям потребуется вести отбор проектов для внесения их на рассмотрение межведомственной комиссии.
Обновлено в 12:12
Экономика
Гранты за высокие темпы роста экономики получат 40 регионов России
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о поощрении 40 регионов за высокие темпы роста экономики на общую сумму 19,96 млрд рублей.
Обновлено в 12:33
Экономика
Россия вышла на второе место в мире по производству оружия
Россия впервые с 2000-х годов вышла на второе место в мире по продажам оружия.
Обновлено в 12:38
Экономика
Названы регионы России с самой большой пенсией
Пенсионный фонд России назвал регионы страны с самой высокой и самой низкой пенсией.
Обновлено в 12:42
Финансы
Официальный курс евро на вторник снизился на 37 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 37,02 копейки - до 75,7075 рубля, курс доллара - на 68,11 копейки, до 66,2416 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 05:00
Энергетика
В Moody’s спрогнозировали цены на нефть до 2020 года
Международное рейтинговое агентство Moody's считает, что цены на нефть до 2020 года будут колебаться в диапазоне $50-70 за баррель, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:46
Экономика
Morgan Stanley потребовал взыскать с двух компаний 2,87 млрд руб
Холдинг "Морган Стэнли Бэнк Интернэшнл Лимитед" подал в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании с ООО "Астрахань-нефть" и ООО "НК Энергия" (обе компании базируются в Астрахани) более 2,87 млрд руб. Из документов, размещенных в картотеке арбитражных судов, следует, что исковое заявление было подано 7 декабря.
Обновлено в 10:00
Экономика
Козак назвал главную тему инвестиционного форума в Сочи
Сочинский инвестиционный форум состоится 14–15 февраля на территории Олимпийского парка.
Обновлено в 11:09
Экономика
Экс-главе Nissan предъявлены обвинения в сокрытии доходов
Прокуратура Токио предъявила бывшему главе концерна Nissan Карлосу Гону обвинения в сокрытии доходов на сумму 5 млрд иен (около $44 млн), передаёт Kyodo.
Обновлено в 11:13
Экономика
«Ведомости»: АСВ займется продажей активов рухнувших банков
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) откроет в Москве офис продаж активов банков, которые перешли под контроль агентства после отзыва у них лицензий.
Обновлено в 10:44
Экономика
Фонд защиты дольщиков собрал более 7,5 млрд рублей
Отчисления в фонд делают более 2 тыс. застройщиков Москва.
Обновлено в 08:51
Экономика
Депутаты одобрили механизм передачи денег от одного региона к другому
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, который вводит новую форму межбюджетных трансфертов – субсидии от одного региона к другому, или так называемые горизонтальные субсидии.
Обновлено в 12:40
Экономика
Чиновники расписали специализации для регионов на ближайшие семь лет
Представитель Минэкономразвития отказался от комментариев, а представитель Мутко не смог предоставить их в воскресенье.
Обновлено в 12:00
Экономика
Эстония оказалась эффективнее России
Лидерами рейтинга стали Эстония, Кипр и Словения. Россия поделила 19-20 места со Словакией.
Обновлено в 09:10