Единоборства
В феврале этого года WBA лишила россиянина пояса из-за пассивности, переведя его в статус "чемпиона в отпуске". По словам менеджера Лебедева Вадима Корнилова, боксер планировал завершить карьеру нынешним летом.
ТАССвчера в 19:25
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Единоборства
Лебедев заявил, что готов провести поединок с Усиком
Обновлено в 02:20
Единоборства
Алексей Олейник бросил вызов Фрэнсису Нганну
Восьмой номер рейтинга тяжеловесов UFC, Алексей Олейник, бросил вызов экс-претенденту на титул, Фрэнсису Нганну, который на UFC Fight Night 141 в Пекине уже в первом раунде нокаутировал Кертиса Блэйдса, не оставив ни единого шанса одному из лучших борцов дивизиона.
Обновлено вчера в 14:37
Единоборства
Д. Чудинов проиграл Менди решением судей
32-летнему россиянину противостоял гамбиец Патрик Менди, с которым он боксировал в 2013 году. Тогда встреча завершилась вничью.
Обновлено в 01:35
Единоборства
Паскаль: Э. Альварес снова победит Ковалёва
Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Жан Паскаль, ранее дважды битый другим экс-чемпионом, Сергеем Ковалёвым, считает, что россиянин не сумеет взять реванш у Элейдера Альвареса.
Обновлено вчера в 11:04
Единоборства
Тайский боксер нокаутировал соперника и судью
Обновлено в 02:23
Единоборства
Хабибу Нурмагомедову предложили бой с Фергюсоном
Конору предложили Дональда Серроне, а Хабибу – Тони Фергюсона.
Обновлено вчера в 17:02
Единоборства
Кикбоксеры Хакасии вернулись из Словении с «золотом» и «серебром»
Хакасия, 25 ноября: Спортсмены из Хакасии завоевали на этих соревнованиях три награды: две золотых и серебряную медали.
Обновлено вчера в 23:41
Единоборства
Воронежец Дмитрий Бешенец стал чемпионом мира по джиу-джитсу
В шведском Мальме стартовал Чемпионат мира по джиу-джитсу.
Обновлено в 01:58
Единоборства
Янькова и Свик объявили о помолвке
Российский боец MMA Анастасия Янькова и бывший боец UFC Майк Свик объявили о помолвке.
Обновлено вчера в 14:55
Единоборства
Фаворит чемпионата Татьяна Григорь уступила финской спортсменке
В утренней серии поединков на чемпионате мира по мас-рестлингу 25 ноября произошла, пожалуй, самая большая сенсация мероприятия.
Обновлено вчера в 21:21
Единоборства
Зелимхан Цуров стал призером чемпионата Москв по греко-римской борьбе
Воспитанник спортивного клуба «Ади Ахмад» Зелимхан Цуров стал серебряным призером чемпионата Москвы по греко-римской борьбе, сообщил «Ингушетии» президент региональной Федерации спортивной борьбы Руслан Белхароев.
Обновлено вчера в 23:46
Единоборства
Уфа: В Уфе состоялся Открытый Республиканский турнир по вольной борьбе
24 ноября на стадионе Динамо состоялся Открытый Республиканский турнир по вольной борьбе, посвященный памяти башкирского Национального героя Салавата Юлаева.
Обновлено вчера в 12:29
Единоборства
Начались поединки второго дня чемпионата мира по мас-рестлингу
В воскресенье, 25 ноября, во второй день чемпионата мира по мас-рестлингу, в шести весовых категориях на помост выйдут 46 атлетов из разных стран.
Обновлено в 00:03
Единоборства
Таджикские спортсменки покинули чемпионат мира по боксу без медалей
Последней из борьбы за призовые места выбыла чемпионка республики, победительница первенства Азии среди студентов 2016 года и одна из самых известных таджикских женщин-боксеров Шоира Зулкарнаева.
Обновлено в 00:40
Единоборства
Юный хабаровчанин стал обладателем Кубка Европы по кекусинкай-карате
Девятилетний Тимофей Иванов из Хабаровска завоевал Кубок Европы среди детей, юношей, юниоров и сеньоров по кёкусинкай-карате, который завершился на прошлой неделе в Кишиневе, сообщает корр. РИА АмурПРЕСС.
Обновлено вчера в 23:09