Единоборства
Денис Лебедев передумал уходить и планирует поединок с Усиком
Денис Лебедев передумал уходить и планирует поединок с УсикомТАСС19:25
В феврале этого года WBA лишила россиянина пояса из-за пассивности, переведя его в статус "чемпиона в отпуске". По словам менеджера Лебедева Вадима Корнилова, боксер планировал завершить карьеру нынешним летом.
ТАСС19:25
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Единоборства
WBA обязала Усика провести бой с Лебедевым
Обновлено в 20:15
Единоборства
Алексей Олейник бросил вызов Фрэнсису Нганну
Восьмой номер рейтинга тяжеловесов UFC, Алексей Олейник, бросил вызов экс-претенденту на титул, Фрэнсису Нганну, который на UFC Fight Night 141 в Пекине уже в первом раунде нокаутировал Кертиса Блэйдса, не оставив ни единого шанса одному из лучших борцов дивизиона.
Обновлено в 14:37
Единоборства
Хабибу Нурмагомедову предложили бой с Фергюсоном
Конору предложили Дональда Серроне, а Хабибу – Тони Фергюсона.
Обновлено в 17:02
Единоборства
Паскаль: Э. Альварес снова победит Ковалёва
Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Жан Паскаль, ранее дважды битый другим экс-чемпионом, Сергеем Ковалёвым, считает, что россиянин не сумеет взять реванш у Элейдера Альвареса.
Обновлено в 11:04
Единоборства
Майкл Хантер нокаутировал Александра Устинова
Американский боксер Майкл Хантер досрочно победил россиянина Александра Устинова.
Обновлено в 21:46
Единоборства
Янькова и Свик объявили о помолвке
Российский боец MMA Анастасия Янькова и бывший боец UFC Майк Свик объявили о помолвке.
Обновлено в 14:55
Единоборства
Уфа: В Уфе состоялся Открытый Республиканский турнир по вольной борьбе
24 ноября на стадионе Динамо состоялся Открытый Республиканский турнир по вольной борьбе, посвященный памяти башкирского Национального героя Салавата Юлаева.
Обновлено в 12:29
Единоборства
Российский кикбоксер побил украинского и стал чемпионом Европы
Чемпионом Европы стал подмосковный кикбоксер Борис Шикунов 24 ноября, сообщает официальный сайт Правительства Московской области.
Обновлено в 13:40
Единоборства
Красноярец победил в международном турнире по боям без правил
Вечером в пятницу, 23 ноября, в Красноярске завершился бойцовский чемпионат по боям без правил «Противостояние 3». Всего вчера состоялось 8 боев, в 4 из которых победили красноярцы.
Обновлено в 11:55
Единоборства
Начались поединки второго дня чемпионата мира по мас-рестлингу
В воскресенье, 25 ноября, во второй день чемпионата мира по мас-рестлингу, в шести весовых категориях на помост выйдут 46 атлетов из разных стран.
Обновлено в 19:58
Единоборства
В Магнитогорске прошли соревнования в честь Евгения Алиханова
24 ноября 1985 года Евгений Алиханов героически погиб, спасая жизни своих боевых товарищей.
Обновлено в 13:51
Единоборства
Вячеслав Василевский одержал победу в поединке с Вагнером Сильва
Нижегородец, шестикратный чемпион мира по боевому самбу Вячеслав Василевский одержал победу в поединке с Вагнером Сильва в рамках Международного турнира по единоборствам «Кубок дружбы»: «Сборная России» — «Сборная Сербии» 24 ноября, сообщил спортсмен.
Обновлено в 10:27
Единоборства
Саратовский чемпион покорил Крым у стен древней Кафы
Представитель старейшего саратовского клуба исторического фехтования «Стальное копье», чемпион России Юрий Слободяник стал победителем I Всероссийского турнира «Щит Кафы».
Обновлено в 03:55
Единоборства
Воронежец Дмитрий Бешенец стал чемпионом мира по джиу-джитсу
В шведском Мальме стартовал Чемпионат мира по джиу-джитсу.
Обновлено в 03:43
Единоборства
Вологжанин Михаил Суриков попал в Зал славы боевого искусства Европы
Фамилия вологжанина Михаила Сурикова включена в Золотой список Зала славы воинских искусств Европы.
Обновлено в 04:12