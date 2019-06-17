Футбол
Глушаков обратился к болельщикам «Спартака»Москва 24 вчера в 07:14
Полузащитник Денис Глушаков выступил с обращением к болельщикам "Спартака". Спортсмен прокомментировал свой уход из футбольного клуба.
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с чего всё началось
Глушаков записал обращение к фанатам в своем Instagram, где простился со «Спартаком», но пообещал, что когда-нибудь вернется, но уже в качестве тренера или менеджера.Телеканал 360°вчера в 07:36
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 02:32, Вашингтон
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Цены на отопление пересчитают в России
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Обновлено вчера в 22:12
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Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
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Число работающих пенсионеров в России сократилось почти в два раза
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