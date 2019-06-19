Денис Глушаков заявил о желании вернуться в «Спартак»РБК 07:26

с чего всё началось

Денис Глушаков сообщил о желании вернуться в московский «Спартак». Об этом полузащитник, покинувший команду, заявил в видеообращении к болельщикам в Instagram.

Денис Глушаков заявил о желании вернуться в «Спартак»

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Шоу-бизнес Кейт Хадсон поделилась первым фото своих детей с новым папой Актриса показала, как подросли ее мальчики. Кейт Хадсон поделилась новым фото, которое растрогало ее фанатов.

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Происшествия Киркоров прокомментировал ЧП с самолетом при посадке По данным сайта Flightradar24, пассажирский лайнер компании S7 совершил жесткую посадку в аэропорту Домодедово, ударившись шасси о взлетно-посадочную полосу.

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Футбол В ФИФА обсуждают возможность лишения Катара ЧМ-2022 По информации TNT Sports, после задержания Платини в ФИФА проводятся секретные встречи, на которых изучается вопрос переноса ЧМ-2022 в другую страну.

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Политика МИД РФ прокомментировал обвинения следственной группы по MH17 В Москве сожалеют, что ССГ заявила о якобы причастности военных РФ к катастрофе МН17, отмечают в МИД РФ.

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