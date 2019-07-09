Футбол

Денис Глушаков заявил на бывшую жену в Следственный комитетЭкспресс газета 06:58

Дарья даже представила заключение психолога, обследовавшего детей, чем, видимо, окончательно вывела Глушакова из себя. В итоге футболист написал на бывшую жену заявление в Следственный комитет и обвинил аж в подлоге документов, что является уголовным преступлением.
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Денис Глушаков написал на жену заявление в СК

В распоряжении Super оказалось заявление спортсмена, с которым он обратился в следственный комитет Москвы. В нем новоиспеченный полузащитник ФК «Ахмат» требует привлечь к ответственности бывшую супругу. Футболист обвиняет жену ни много, ни мало — в подлоге документов.
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Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник грозненского «Ахмата». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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