В распоряжении Super оказалось заявление спортсмена, с которым он обратился в следственный комитет Москвы. В нем новоиспеченный полузащитник ФК «Ахмат» требует привлечь к ответственности бывшую супругу. Футболист обвиняет жену ни много, ни мало — в подлоге документов.

с чего всё началось

Дарья даже представила заключение психолога, обследовавшего детей, чем, видимо, окончательно вывела Глушакова из себя. В итоге футболист написал на бывшую жену заявление в Следственный комитет и обвинил аж в подлоге документов, что является уголовным преступлением.

Денис Глушаков заявил на бывшую жену в Следственный комитет

Происшествия Саакашвили ударил одесситку и сломал ей руку Экс-президент Грузии, украинский политик Михаил Саакашвили ударил в Одессе пожилую женщину и сломал ей руку.

Политика Путин выступил против санкций в отношении Грузии Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.

Происшествия Замначальника отдела Ростехнадзора арестовали по делу о взятке Замначальника отдела Ростехнадзора Хромушкин, по данным СК, предложил директору и фактическому руководителю организации по проектированию объектов нефтегазовой отрасли стать за вознаграждение посредниками в получении им взятки, на что они согласились.

Футбол Китайский клуб предложил Бэйлу зарплату 1,3 миллиона евро в неделю Как сообщает El Chiringuito, неизвестный клуб китайской Суперлиги предложил 29-летнему игроку «Реала» контракт с зарплатой 1,3 миллиона евро в неделю.

Политика В России завершили расследование дела украинских моряков Следователи предъявили окончательное обвинение 24 украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года.

ЖКХ В Петербурге устранили подтопления после ливней Специалисты "Водоканала Санкт-Петербурга" устранили подтопления после сильных дождей в городе, которые продолжались несколько дней, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

Политика Суд в США запретил Трампу блокировать пользователей Twitter Апелляционный суд в Нью-Йорке постановил, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не имеет права блокировать пользователей Twitter из-за нелестных высказываний в его адрес.

Путешествия Стало известно, где нижегородцы предпочитают отдыхать этим летом Специалисты сервиса "Яндекс.Путешествия" подсчитали количество запросов и выяснили, куда нижегородцы собираются отправиться на отдых летом 2019 года.Как выяснилось, самый популярный вид туризма у нижегородцев этим летом - внутренний.

Авто Стартовали продажи Renault Dokker Stepway в РФ Дилеры Renault в России начали продажи нового грузопассажирского фургона Renault Dokker Stepway.

Политика Зеленский обратился к Путину через Facebook. Комментарий Георгия Бовта Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому президенту Владимиру Путину приехать в Минск на переговоры при посредничестве президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Великобритании Терезы Мэй.

Политика Путин заявил о неизбежности сближения России и Украины Сближение позиций России и Украины неизбежно, считает президент РФ Владимир Путин.

Общество Госдума упростила правила подтверждения инвалидности Госдума во вторник, 9 июля, приняла правительственный закон, в соответствии с которым люди с инвалидностью освобождаются от необходимости подтверждать ее на бумажном носителе.

Политика Студентка упала в обморок на встрече с Путиным Студентке стало плохо во время встречи учащихся Уральского федерального университета (УрФУ) с президентом России Владимиром Путиным.

Политика Зеленский отменил парад в День независимости на Украине Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что отменяет военные парад в День независимости на Украине, который пройдет 24 августа, передает ТАСС.

Энергетика «Нафтогаз» раскрыл детали нового иска «Газпрома» Напомним, в феврале прошлого года Стокгольмский арбитражный суд вынес решение по многолетнему спору российской и украинской компаний о цене поставок и объеме транзита российского голубого топлива.

Общество Гидрометцентр прогнозирует холодную неделю в европейской части России «Если температура воздуха в европейской части России в ближайшую декаду не прогреется больше 14−19 градусов, то на азиатской территории, начиная с Урала, установится жаркая погода: 26−28 градусов», — заметил научный руководитель.

Происшествия В аэропорту Амстердама столкнулись два пассажирских самолета Во вторник, 9 июля, в амстердамском аэропорту Схипхол около терминала столкнулись два пассажирских самолета Boeing 737-800 авиакомпании KLM и Airbus A320 лоукостера EasyJet, пострадавших нет.

Происшествия В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец» Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли произвела фурор в Париже В Париж Анджелина прилетела на съемки новой рекламной кампании марки Guerlain, с которой сотрудничает с 2017 года.

Шоу-бизнес Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с раком Советская и латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с онкологией. болезнью.

Общество Бывший сенатор похвалил порноактрису-транссексуала и был осмеян Бывший член Совета Федерации Александр Торшин поблагодарил американскую транссексуальную порноактрису Бэйли Джей Грейнджер (Bailey Jay Granger).

Экономика Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.