Футбол
Денис Глушаков заявил на бывшую жену в Следственный комитетЭкспресс газета 06:58
Дарья даже представила заключение психолога, обследовавшего детей, чем, видимо, окончательно вывела Глушакова из себя. В итоге футболист написал на бывшую жену заявление в Следственный комитет и обвинил аж в подлоге документов, что является уголовным преступлением.
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с чего всё началось
В распоряжении Super оказалось заявление спортсмена, с которым он обратился в следственный комитет Москвы. В нем новоиспеченный полузащитник ФК «Ахмат» требует привлечь к ответственности бывшую супругу. Футболист обвиняет жену ни много, ни мало — в подлоге документов.Super.ru05:58
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