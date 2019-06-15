Футбол
Денис Глушаков выступил с обращением к болельщикам «Спартака»РБК 12:55
Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков выступил с эмоциональным обращением к болельщикам команды. В своем посте в Instagram он заявил, что не знает, продолжит ли выступления за столичную команду.
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Некая группировка выгоняет футболистов из «Спартака». Кто за всем этим стоит?
Спорт день за днем14:36
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Желавших уехать в Канаду россиян переселят
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Власти Сирии объявили об увеличении цен на бензин с наиболее популярным октановым числом 90 при превышении субсидируемой нормы в 100 литров в месяц, передает гостелевидение САР.
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Для эффективной работы щиту придется преодолеть примерно 40 000 км – огромное по современным меркам расстояние.
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В центральный аппарат СКР передали дело об убийстве в Чемодановке
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ЛНР: украинские телеканалы готовят провокационные сюжеты о Донбассе
В настоящий момент в подразделениях 25-й бригады ВСУ работают представители украинских СМИ.
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Прошла первая служба в парижском соборе Нотр-Дам после пожара
Через два месяца после пожара, который уничтожил крышу собора и шпиль, в парижском соборе Нотр-Дам состоялась первая служба.
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В Петербурге стартует международная театральная олимпиада
Обновлено вчера в 18:55
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В Чехии предложили объявить 21 августа «Днем памяти жертв вторжения» 1968 года
Депутаты нижней палаты парламента Чехии предложили объявить 21 августа "Днем памяти жертв вторжения" войск государств - участниц Организации Варшавского договора (ОВД) в 1968 году в Чехословакию.
Обновлено в 14:16
Общество
Урин выразил соболезнования в связи с кончиной Дзеффирелли
Генеральный директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин от имени ГАБТ выразил искренние соболезнования в связи с кончиной итальянского оперного и кинорежиссера Франко Дзеффирелли.
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Лолите и Цекало припомнили шутку про Крым
Обновлено в 13:00
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Британский летчик нашел доказательства фальсификации полета США на Луну
По словам Дэвида Брайанта, холм возле вершины Мауна-Кеа на Гавайях мог использоваться в качестве фона для некоторых отснятых материалов, которые затем транслировались по миру в качестве доказательств полета человека на Луне.
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На 24-м километре МКАД произошло массовое ДТП
"На 24-м километре МКАД произошло столкновение пяти машин, в результате чего есть один пострадавший", - сказал собеседник агенства.
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Во Франции прошла 31-я акция «жёлтых жилетов»
Обновлено в 15:30
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Первые российские паспорта выданы жителям Донбасса
Жители Донецкой и Луганской народных республик получили первые российские паспорта в рамках указа президента РФ об упрощённом порядке паспортизации, сообщает 14 июня Интерфакс.
Обновлено вчера в 12:29
Религия
В воскресенье православные отметят День Святой Троицы
В воскресенье, 16 июня, православные отметят один из главных христианских праздников - День Святой Троицы.
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Меркель и Макрон приедут в Киев и «оторвут голову» виновным в саботаже газового договора с Россией
Украинские руководители, ответственные за торпедирование нового транзитного и газового договора с Россией очень скоро столкнутся с гневной реакцией Германии и Франции.
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По информации журналистов, сын вратаря Максима Соколова напал с ножом на собственную мать.
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Стала известна судьба переданного семье Бари Алибасова кота-самозванца
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Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти
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Панин возмущен сексуальной необразованностью россиян
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На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку
Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.
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