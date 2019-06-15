Денис Глушаков выступил с обращением к болельщикам «Спартака»РБК 12:55

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков выступил с эмоциональным обращением к болельщикам команды. В своем посте в Instagram он заявил, что не знает, продолжит ли выступления за столичную команду.

Спорт день за днем

Денис Глушаков выступил с обращением к болельщикам «Спартака»

Спорт день за днем

Политика Соболь поблагодарила Федермессер за отказ баллотироваться в Мосгордуму Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь поблагодарила основателя фонда «Вера» Анну Федермессер за то, что та отказалась участвовать в выборах в Мосгордуму.

Происшествия В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.

Происшествия В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрыв В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрыв. Об этом 15 июня сообщает «Интерфакс-Украина». Инцидент произошел на Тургеневской улице.

Политика NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему Спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.

Политика Шредер признал законным воссоединение Крыма с Россией Бывший немецкий канцлер Герхард Шредер признал законным с юридической точки зрения воссоединение Крыма с Россией.

Футбол Тренер «Атлетико» Симеоне женился Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне связал себя узами брака со своей возлюбленной Карлой Перейрой.

Политика МИД Ирана вызвал британского посла из-за обвинений в атаке на танкеры Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране в связи с обвинениями британского МИДа в причастности Исламской Республики к атаке на танкеры в Оманском заливе.

Футбол Букмекеры: Аргентина обыграет Колумбия в матче Кубка Америки Сегодня в 01:00 по московскому времени пройдет матч первого тура Кубка Америки между сборными Аргентины и Колумбии.

Гаджеты MediaTek: мы представили первую в мире полностью интегрированную SoC 5G На недавнем общем собрании акционеров MediaTek представитель СМИ спросил, почему MediaTek отстаёт от других производителей в деле разработки однокристальных систем 5G.

Происшествия На территории «ЦНИИмаш» произошел пожар В Подмосковье произошел пожар на территории "ЦНИИмаш", головного предприятия "Роскосмоса".

Наука Создан робот-тролль, способный на иронию и сарказм Кстати, говорит робот тоже весьма интересно – он способен управлять интонацией, делать ударение и акцент на определенные слова и в целом весьма неплохо транслирует сарказм.

Политика В Чехии хотят объявить 21 августа 1968 «Днем памяти жертв вторжения» Отмечается, что предложение чешских депутатов стало ответом на подготовленную компартией РФ законодательную инициативу «О распространении статуса ветерана боевых действий на военнослужащих Вооруженных сил СССР, направлявшихся в Чехословакию в августе 1968 года в составе войск Варшавского договора».

Футбол Лунин попал в число номинантов на премию «Golden Boy» Итальянское издание Tuttosport представило сотню номинантов на премию Golden Boy. Премия вручается в семнадцатый раз.

Политика Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.

Наука В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Общество Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.

Наука В Австралии обнаружена окаменелость гигантского трилобита Окаменелость крупного членистоногого из давно вымершей группы морских существ, называемых трилобитами, были найдены на острове Кенгуру (Южная Австралия), сообщается на сайте Университета Аделаиды.