Футбол
Денис Глушаков выступил с обращением к болельщикам «Спартака»РБК 12:55
Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков выступил с эмоциональным обращением к болельщикам команды. В своем посте в Instagram он заявил, что не знает, продолжит ли выступления за столичную команду.
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Некая группировка выгоняет футболистов из «Спартака». Кто за всем этим стоит?
Спорт день за днем14:36
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