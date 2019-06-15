Денис Глушаков выступил с обращением к болельщикам «Спартака»РБК 12:55

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков выступил с эмоциональным обращением к болельщикам команды. В своем посте в Instagram он заявил, что не знает, продолжит ли выступления за столичную команду.

Спорт день за днем

Денис Глушаков выступил с обращением к болельщикам «Спартака»

Спорт день за днем

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