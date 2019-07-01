Новобранец грозненского "Ахмата" Денис Глушаков @DGlushakov8 выбрал игровой номер 8️⃣8️⃣ для участия в Российской Премьер-Лиге и Кубке России в сезоне 2019/20 👍🏻😎 pic.twitter.com/z1BpZG5Jil — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 1 июля 2019 г.

Экономика В России изменились правила выдачи микрозаймов 1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.

Шоу-бизнес Шепелева обвинили в продаже снимков с больной Фриске Телеведущий Дмитрий Шепелев продал журналистам фотографии смертельно больной Жанны Фриске.

Общество Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.

Авто Назван средний возраст автомобилей с пробегом в федеральных округах Самые «молодые» автомобили перепродаются в Приволжском и Северо-Кавказском ФО – там их средний возраст составляет 10,1 и 10,2 года соответственно.

Армия и оружие Россия подпортила черноморские учения НАТО Военные маневры в акватории Черного моря «Sea Breeze 2019», которые проходят при участии стран НАТО, а также Украина, могли завершиться так и не начавшись в связи с тем, что Россия закрыла для судоходства один из морских участков.

Происшествия В Чечне неизвестный убил полицейского на посту Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Экономика ФБК нашел у семьи вице-спикера Мосгордумы недвижимость на 6 млрд рублей ФБК Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.

Происшествия Число жертв паводков в Иркутской области достигло 12 12 человек погибли в результате паводков в Иркутской области, а местонахождение еще девяти неизвестно.

Политика В Кремле прокомментировали заявление певицы Нино Катамадзе Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность на территории России.

Происшествия Жительница Урала пыталась сжечь «вредную для здоровья» вышку связи В Свердловской области женщину задержали за попытку поджога вышки связи. Местная жительница считала, что конструкция вредит ее здоровью.

Политика Зеленский сообщил о попытке срыва переговоров по Донбассу Обстрел санитарного автомобиля украинских силовиков в Донбассе является попыткой срыва переговоров по прекращению огня в регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Происшествия Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.

Политика Вакарчук назвал Крым российским Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.

Космос Марсоход «Марс-2020» получил руку-робота и универсальную камеру Ровер уже обзавелся подвеской и колесами, а на этой неделе на него установили 2,1-метровый роботизированный манипулятор, который включает в себя пять электродвигателей и пять элементов, соединенных «суставами».

Экономика Проблема обманутых дольщиков «не теряет своей остроты» В России с 1 июля вступили в силу новые правила о долевом строительстве многоквартирных домов и о фонде дольщиков.

Происшествия Главу банка «Тройка» экстрадировали из Черногории в РФ Власти Черногории экстрадировали главу банка "Тройка", обвиняемого в России растрате в особо крупном размере.