Футбол

Денис Глушаков выбрал игровой номер в «Ахмате»ProstoProSport 06:59

Новобранец грозненского "Ахмата" Денис Глушаков @DGlushakov8 выбрал игровой номер 8️⃣8️⃣ для участия в Российской Премьер-Лиге и Кубке России в сезоне 2019/20 👍🏻😎 pic.twitter.com/z1BpZG5Jil — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 1 июля 2019 г.
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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