Футбол
Денис Глушаков покинул «Спартак»Коммерсантъ 06:06
Ранее СМИ сообщили, что спортсмен в ближайшее время объявит о заключении контракта с ФК «Сочи». Глушаков играл за «Спартак» с 2013 года. В 2017-м он в статусе капитана команды стал чемпионом России.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" является политическим спецназом.
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Власти выплатили кредит погибшего в массовой драке в селе Чемодановка
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