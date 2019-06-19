Футбол

Денис Глушаков покинул «Спартак»Коммерсантъ 06:06

Ранее СМИ сообщили, что спортсмен в ближайшее время объявит о заключении контракта с ФК «Сочи». Глушаков играл за «Спартак» с 2013 года. В 2017-м он в статусе капитана команды стал чемпионом России.
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Источник: «Глушаков получит за уход из „Спартака“ 100 млн рублей»

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ProstoProSport10:57

Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил об уходе капитана команды Дениса Глушакова

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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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