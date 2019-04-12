Денис Глушаков уйдет из «Спартака» по окончанию сезонаВести.Ru 08:20

Капитан "Спартака" Денис Глушаков покинет "Спартак" по окончанию нынешнего сезона. Также москвичи расстанутся с другим ветераном – Дмитрием Комбаровым. По информации Чемпионат.com, руководство "Спартака" решило расстаться с Глушаковым и Комбаровым.

Денис Глушаков уйдет из «Спартака» по окончанию сезона

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