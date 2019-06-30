Футбол

Глушаков станцевал лезгинку на первой тренировке с «Ахматом»Нева Спорт вчера в 16:50

Глушаков станцевал лезгинку вместе с одним из помощников главного тренера клуба Рашида Рахимова. В интервью Глушаков отметил дружескую атмосферу в команде. «Чуть потанцевал перед тренировкой, посмеялись, поулыбались и приступили к работе», — заявил футболист.
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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