Бывший капитан "Спартака", а ныне игрок "Ахмата" Денис Глушаков официально развелся со своей женой Дарьей. Супруги прожили в браке почти десять лет. Пара воспитывает дочерей Валерию и Александру.

Политика Украина анонсировала обмен пленными с Россией По словам Пристайко, обмен обсуждался на состоявшейся 12 июля в Париже встрече внешнеполитических советников Украины, Германии, Франции и России.

ЖКХ Россиянам предложат новый способ оплаты за вывоз мусора Правительство РФ рассматривает возможность ввести новый механизм оплаты вывоза мусора для граждан.

Политика Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду не вставая прослушали национальные гимны перед переговорами в Берлине.

Происшествия Кишиневский самолет вернулся в Домодедово на одном двигателе Вылетевший в Кишинев пассажирский самолет вернулся в столичный аэропорт Домодедово, совершив посадку с одним работающим мотором, передает РИА Новости.

Экономика Российские пенсионеры отказались копить на старость На депозиты и денежные вклады в старости рассчитывает 23 процента респондентов. Об этом свидетельствую данные проведенного ВЦИОМ опроса.

Кино Кинематографисты разработают правила выхода фильмов в прокат Представители киноиндустрии займутся саморегулированием выхода фильмов на широкие экраны.

Армия и оружие Очередной самолет с компонентами С-400 прибыл в Турцию В Анкару прибыл восьмой самолет с компонентами российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщили в Минобороны Турции.

Происшествия Камчатский участковый попался на крупных аферах Камчатские следователи возбудили уголовное дело в отношении участкового уполномоченного полиции, которого заподозрили в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Происшествия Четырех сотрудников МВД уволили из-за дела Голунова Четырех сотрудников УВД Западного административного округа Москвы уволили из-за дела корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД.

Кино Netflix изменил сцену суицида из сериала «13 причин почему» Стриминговый сервис Netflix принял решение отредактировать сцену самоубийства главной героини из финала первого сезона «13 причин почему».

Политика CNN распространил фейк о задержании «сепаратистов с Донбасса» в Италии Издание CNN, ссылаясь на официальный пресс-релиз итальянского МВД, сообщает, что задержанные мужчины недавно вернулись с Донбасса, где воевали на стороне сепаратистов, «поддерживаемых Россией».

Общество Медведев посетил металлургическое производство в Туле Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил металлургическое производство "Тулачермет-сталь" (Тула-сталь) и пообщался с его работниками.

Политика Турция ответила на санкции Евросоюза Накануне Совет Евросоюза ввел первые санкции в ответ на бурение, которое Турция ведет в территориальных водах Кипра: В МИД России ранее отмечали, что обеспокоены действиями Турции, и призвали стороны воздерживаться от шагов, способных вызвать эскалацию.

Наука Учёные рассказали, как защитить мозг от возрастных разрушений Специалисты провели исследование, в ходе которого выяснили, как пожилым людям следует защищать мозг от воздействия возрастных разрушений.

Интернет Хакер взломал Instagram за 10 минут и получил от Facebook $30 000 Тут стоит отметить, что код восстановления действует всего 10 минут, и чтобы уложится в этот временной отрезок, потребовалось задействовать 1000 IP-адресов и сделать 200 000 запросов.

Политика КС Украины признал конституционным закон о декоммунизации Конституционный суд Украины признал конституционным закон о декоммунизации, который пытались оспорить депутаты верховной Рады, сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.

Происшествия Госдума ужесточила наказание за непропуск машин скорой помощи Госдума в третьем чтении приняла поправки, которые ужесточают ответственность за воспрепятствование работе врачей и непропуск машин скорой помощи.

Политика Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму Кандидаты, которым отказали в регистрации, могут оспорить это решение, подав жалобу в Мосгоризбирком или через суд.

Политика Вердикт по делу о скифском золоте в суде Амстердама отложен В мааре 2019 года на слушаниях в апелляционном суде Амстердама представляющая российскую стороны адвокат Мариэль Коппенол-Лафор заявила, что крымские музеи должны оставаться хранителями так называемого скифского золота, напомнив, что все экспонаты коллекции скифского золота были найдены в Крыму крымскими археологами в течение многих лет работы.

Шоу-бизнес 76-летняя Маргарита Терехова перестала говорить и узнавать близких 76-летняя актриса уже давно не появляется на людях. О больной маме заботится ее дочь Анна Терехова.

Общество Система выдачи свидетельств о смерти сломалась по всей России Работники ЗАГСов рассказали, что система выдачи свидетельств постоянно пишет об ошибке, что усложняет их работу и приводит к недовольству граждан.

Авто Volkswagen представил новую механическую трансмиссию Обновленный Volkswagen Passat станет первым автомобилем, использующим новую коробку передач.

Армия и оружие В США гаубицам увеличат дальнобойность с помощью длинного ствола 155-миллиметровые самоходные гаубицы M109A7, которые стоят на вооружении у сухопутных сил армии Соединенных Штатов Америки, участвуют в программе модификации ERCA — гаубицам увеличат дальнобойность за счет удлинения ствола.

Армия и оружие Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.

Политика Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".