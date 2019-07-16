Общество

Денис Глушаков развелся с женойВести.Ru 05:32

Бывший капитан "Спартака", а ныне игрок "Ахмата" Денис Глушаков официально развелся со своей женой Дарьей. Супруги прожили в браке почти десять лет. Пара воспитывает дочерей Валерию и Александру.
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Суд обязал футболиста Глушакова отдавать треть доходов на алименты

РБК06:00

Адвокат Дарьи Глушаковой: «Представители Глушакова предлагали 55 тысяч для детей, но суд решил иначе»

Спорт-Экспресс07:05

Суд оставил детей Глушакова с его бывшей женой

Телеканал 360°05:31

Глушаков будет выплачивать жене треть всех доходов

Газета.Ru08:12

Жена Глушакова заявила, что выиграла апелляцию по детям

RT на русском04:55

Мосгорсуд подтвердил развод футболиста «Ахмата» Д.Глушакова

Агентство Москва04:45

Адвокат: «Глушаков хотел платить втрое меньше алиментов на каждого ребенка»

Sport24.ru04:40
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Политика

Украина анонсировала обмен пленными с Россией

По словам Пристайко, обмен обсуждался на состоявшейся 12 июля в Париже встрече внешнеполитических советников Украины, Германии, Франции и России.
Обновлено в 07:06
ЖКХ

Россиянам предложат новый способ оплаты за вывоз мусора

Правительство РФ рассматривает возможность ввести новый механизм оплаты вывоза мусора для граждан.
Обновлено в 04:53
Политика

Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду не вставая прослушали национальные гимны перед переговорами в Берлине.
Обновлено в 08:45
Происшествия

Кишиневский самолет вернулся в Домодедово на одном двигателе

Вылетевший в Кишинев пассажирский самолет вернулся в столичный аэропорт Домодедово, совершив посадку с одним работающим мотором, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:55
Экономика

Российские пенсионеры отказались копить на старость

На депозиты и денежные вклады в старости рассчитывает 23 процента респондентов. Об этом свидетельствую данные проведенного ВЦИОМ опроса.
Обновлено в 08:54
Кино

Кинематографисты разработают правила выхода фильмов в прокат

Представители киноиндустрии займутся саморегулированием выхода фильмов на широкие экраны.
Обновлено в 06:47
Армия и оружие

Очередной самолет с компонентами С-400 прибыл в Турцию

В Анкару прибыл восьмой самолет с компонентами российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщили в Минобороны Турции.
Обновлено вчера в 03:41
Армия и оружие

Иран захватил танкер ОАЭ, сообщили СМИ

Иран захватил танкер, принадлежащий Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ).
Обновлено в 07:09
Происшествия

Камчатский участковый попался на крупных аферах

Камчатские следователи возбудили уголовное дело в отношении участкового уполномоченного полиции, которого заподозрили в совершении мошенничества в особо крупном размере.
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия

Четырех сотрудников МВД уволили из-за дела Голунова

Четырех сотрудников УВД Западного административного округа Москвы уволили из-за дела корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД.
Обновлено в 05:09
Кино

Netflix изменил сцену суицида из сериала «13 причин почему»

Стриминговый сервис Netflix принял решение отредактировать сцену самоубийства главной героини из финала первого сезона «13 причин почему».
Обновлено в 06:01
Политика

CNN распространил фейк о задержании «сепаратистов с Донбасса» в Италии

Издание CNN, ссылаясь на официальный пресс-релиз итальянского МВД, сообщает, что задержанные мужчины недавно вернулись с Донбасса, где воевали на стороне сепаратистов, «поддерживаемых Россией».
Обновлено в 03:45
Происшествия

Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой

Обновлено в 06:16
Общество

Медведев посетил металлургическое производство в Туле

Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил металлургическое производство "Тулачермет-сталь" (Тула-сталь) и пообщался с его работниками.
Обновлено в 06:55
Политика

Турция ответила на санкции Евросоюза

Накануне Совет Евросоюза ввел первые санкции в ответ на бурение, которое Турция ведет в территориальных водах Кипра: В МИД России ранее отмечали, что обеспокоены действиями Турции, и призвали стороны воздерживаться от шагов, способных вызвать эскалацию.
Обновлено в 02:06
Наука

Учёные рассказали, как защитить мозг от возрастных разрушений

Специалисты провели исследование, в ходе которого выяснили, как пожилым людям следует защищать мозг от воздействия возрастных разрушений.
Обновлено в 02:30
Интернет

Хакер взломал Instagram за 10 минут и получил от Facebook $30 000

Тут стоит отметить, что код восстановления действует всего 10 минут, и чтобы уложится в этот временной отрезок, потребовалось задействовать 1000 IP-адресов и сделать 200 000 запросов.
Обновлено в 05:06
Политика

КС Украины признал конституционным закон о декоммунизации

Конституционный суд Украины признал конституционным закон о декоммунизации, который пытались оспорить депутаты верховной Рады, сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 08:34
Происшествия

Госдума ужесточила наказание за непропуск машин скорой помощи

Госдума в третьем чтении приняла поправки, которые ужесточают ответственность за воспрепятствование работе врачей и непропуск машин скорой помощи.
Обновлено в 07:44
Политика

Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму

Кандидаты, которым отказали в регистрации, могут оспорить это решение, подав жалобу в Мосгоризбирком или через суд.
Обновлено в 03:16
Политика

Вердикт по делу о скифском золоте в суде Амстердама отложен

В мааре 2019 года на слушаниях в апелляционном суде Амстердама представляющая российскую стороны адвокат Мариэль Коппенол-Лафор заявила, что крымские музеи должны оставаться хранителями так называемого скифского золота, напомнив, что все экспонаты коллекции скифского золота были найдены в Крыму крымскими археологами в течение многих лет работы.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес

76-летняя Маргарита Терехова перестала говорить и узнавать близких

76-летняя актриса уже давно не появляется на людях. О больной маме заботится ее дочь Анна Терехова.
Обновлено в 05:15
Общество

Система выдачи свидетельств о смерти сломалась по всей России

Работники ЗАГСов рассказали, что система выдачи свидетельств постоянно пишет об ошибке, что усложняет их работу и приводит к недовольству граждан.
Обновлено в 08:30
Авто

Volkswagen представил новую механическую трансмиссию

Обновленный Volkswagen Passat станет первым автомобилем, использующим новую коробку передач.
Обновлено в 02:35
Политика

Проблемы из-за санкций возникли у «Газпром нефти» в Казахстане

Причиной прекращения отношений между компаниями «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Ник-Ойл» послужили санкции ЕС и Украины.
Обновлено вчера в 22:25
Армия и оружие

В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста

Обновлено в 05:44
Армия и оружие

В США гаубицам увеличат дальнобойность с помощью длинного ствола

155-миллиметровые самоходные гаубицы M109A7, которые стоят на вооружении у сухопутных сил армии Соединенных Штатов Америки, участвуют в программе модификации ERCA — гаубицам увеличат дальнобойность за счет удлинения ствола.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие

Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе

Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Политика

Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов

Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".
Обновлено вчера в 17:04
Космос

В SpaceX выяснили причины возгорания Crew Dragon при испытаниях

Несколько месяцев назад в ходе очередного испытания пассажирского космического корабля Crew Dragon произошёл взрыв.
Обновлено в 00:09
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник грозненского «Ахмата». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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