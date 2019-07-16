Общество
Денис Глушаков развелся с женойВести.Ru 05:32
Бывший капитан "Спартака", а ныне игрок "Ахмата" Денис Глушаков официально развелся со своей женой Дарьей. Супруги прожили в браке почти десять лет. Пара воспитывает дочерей Валерию и Александру.
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Политика
Украина анонсировала обмен пленными с Россией
По словам Пристайко, обмен обсуждался на состоявшейся 12 июля в Париже встрече внешнеполитических советников Украины, Германии, Франции и России.
Обновлено в 07:06
ЖКХ
Россиянам предложат новый способ оплаты за вывоз мусора
Правительство РФ рассматривает возможность ввести новый механизм оплаты вывоза мусора для граждан.
Обновлено в 04:53
Политика
Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду не вставая прослушали национальные гимны перед переговорами в Берлине.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Кишиневский самолет вернулся в Домодедово на одном двигателе
Вылетевший в Кишинев пассажирский самолет вернулся в столичный аэропорт Домодедово, совершив посадку с одним работающим мотором, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:55
Экономика
Российские пенсионеры отказались копить на старость
На депозиты и денежные вклады в старости рассчитывает 23 процента респондентов. Об этом свидетельствую данные проведенного ВЦИОМ опроса.
Обновлено в 08:54
Кино
Кинематографисты разработают правила выхода фильмов в прокат
Представители киноиндустрии займутся саморегулированием выхода фильмов на широкие экраны.
Обновлено в 06:47
Армия и оружие
Очередной самолет с компонентами С-400 прибыл в Турцию
В Анкару прибыл восьмой самолет с компонентами российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщили в Минобороны Турции.
Обновлено вчера в 03:41
Армия и оружие
Иран захватил танкер ОАЭ, сообщили СМИ
Иран захватил танкер, принадлежащий Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ).
Обновлено в 07:09
Происшествия
Камчатский участковый попался на крупных аферах
Камчатские следователи возбудили уголовное дело в отношении участкового уполномоченного полиции, которого заподозрили в совершении мошенничества в особо крупном размере.
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
Четырех сотрудников МВД уволили из-за дела Голунова
Четырех сотрудников УВД Западного административного округа Москвы уволили из-за дела корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД.
Обновлено в 05:09
Кино
Netflix изменил сцену суицида из сериала «13 причин почему»
Стриминговый сервис Netflix принял решение отредактировать сцену самоубийства главной героини из финала первого сезона «13 причин почему».
Обновлено в 06:01
Политика
CNN распространил фейк о задержании «сепаратистов с Донбасса» в Италии
Издание CNN, ссылаясь на официальный пресс-релиз итальянского МВД, сообщает, что задержанные мужчины недавно вернулись с Донбасса, где воевали на стороне сепаратистов, «поддерживаемых Россией».
Обновлено в 03:45
Общество
Медведев посетил металлургическое производство в Туле
Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил металлургическое производство "Тулачермет-сталь" (Тула-сталь) и пообщался с его работниками.
Обновлено в 06:55
Политика
Турция ответила на санкции Евросоюза
Накануне Совет Евросоюза ввел первые санкции в ответ на бурение, которое Турция ведет в территориальных водах Кипра: В МИД России ранее отмечали, что обеспокоены действиями Турции, и призвали стороны воздерживаться от шагов, способных вызвать эскалацию.
Обновлено в 02:06
Наука
Учёные рассказали, как защитить мозг от возрастных разрушений
Специалисты провели исследование, в ходе которого выяснили, как пожилым людям следует защищать мозг от воздействия возрастных разрушений.
Обновлено в 02:30
Интернет
Хакер взломал Instagram за 10 минут и получил от Facebook $30 000
Тут стоит отметить, что код восстановления действует всего 10 минут, и чтобы уложится в этот временной отрезок, потребовалось задействовать 1000 IP-адресов и сделать 200 000 запросов.
Обновлено в 05:06
Политика
КС Украины признал конституционным закон о декоммунизации
Конституционный суд Украины признал конституционным закон о декоммунизации, который пытались оспорить депутаты верховной Рады, сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Госдума ужесточила наказание за непропуск машин скорой помощи
Госдума в третьем чтении приняла поправки, которые ужесточают ответственность за воспрепятствование работе врачей и непропуск машин скорой помощи.
Обновлено в 07:44
Политика
Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму
Кандидаты, которым отказали в регистрации, могут оспорить это решение, подав жалобу в Мосгоризбирком или через суд.
Обновлено в 03:16
Политика
Вердикт по делу о скифском золоте в суде Амстердама отложен
В мааре 2019 года на слушаниях в апелляционном суде Амстердама представляющая российскую стороны адвокат Мариэль Коппенол-Лафор заявила, что крымские музеи должны оставаться хранителями так называемого скифского золота, напомнив, что все экспонаты коллекции скифского золота были найдены в Крыму крымскими археологами в течение многих лет работы.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес
76-летняя Маргарита Терехова перестала говорить и узнавать близких
76-летняя актриса уже давно не появляется на людях. О больной маме заботится ее дочь Анна Терехова.
Обновлено в 05:15
Общество
Система выдачи свидетельств о смерти сломалась по всей России
Работники ЗАГСов рассказали, что система выдачи свидетельств постоянно пишет об ошибке, что усложняет их работу и приводит к недовольству граждан.
Обновлено в 08:30
Авто
Volkswagen представил новую механическую трансмиссию
Обновленный Volkswagen Passat станет первым автомобилем, использующим новую коробку передач.
Обновлено в 02:35
Политика
Проблемы из-за санкций возникли у «Газпром нефти» в Казахстане
Причиной прекращения отношений между компаниями «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Ник-Ойл» послужили санкции ЕС и Украины.
Обновлено вчера в 22:25
Армия и оружие
В США гаубицам увеличат дальнобойность с помощью длинного ствола
155-миллиметровые самоходные гаубицы M109A7, которые стоят на вооружении у сухопутных сил армии Соединенных Штатов Америки, участвуют в программе модификации ERCA — гаубицам увеличат дальнобойность за счет удлинения ствола.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов
Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".
Обновлено вчера в 17:04
Космос
В SpaceX выяснили причины возгорания Crew Dragon при испытаниях
Несколько месяцев назад в ходе очередного испытания пассажирского космического корабля Crew Dragon произошёл взрыв.
Обновлено в 00:09