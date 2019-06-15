Футбол

Денис Глушаков прошел медобследование в «Спартаке»Вести.Ru 06:42

Футболисты московского "Спартака" вышли из отпуска и приступили к подготовке к сезону. В субботу прошло медицинское обследование игроков. Среди тех, кто прошел медосмотр был и капитан "Спартака" Денис Глушаков.
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Глушаков продолжит выступать за «Спартак» в следующем сезоне, считают букмекеры

Sport24.ru09:15

Глушаков ответил на вопрос о своем будущем в «Спартаке»

Soccer.ru06:41

Глушаков о медосмотре в «Спартаке»: «Все в рабочем режиме»

Sports.ru06:42

Глушаков — о медосмотре: всё в рабочем режиме

Чемпионат06:28

Глушаков ответил на вопрос о будущем в «Спартаке»

Матч ТВ06:27

Денис Глушаков: Медосмотр прошел в рабочем режиме

Советский спорт06:59

Денис Глушаков – о своем будущем в «Спартаке»: «Все в рабочем режиме»

Спорт-Экспресс06:13
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Общество

Сын Алибасова рассказал о самочувствии отца

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Происшествия

Як-52 упал в реку во время авиашоу в Польше

Спортивно-тренировочный самолет Як-52 потерпел крушение во время авиационного шоу в польском городе Плоцк в субботу, 15 июня.
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Роспотребнадзор напомнил россиянам о том, какие права есть у граждан и что они могут требовать у авиаперевозчиков в случае задержки рейсов.
Обновлено в 06:14
Происшествия

В ДТП в Анталье пострадали туристы из России

15 июня в ДТП в турецкой Анталье пострадали 11 туристов, среди них 7 граждан России и Узбекистана, сообщает портал Haberler.com.
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Футбол

Легионеры и игроки сборных «Локомотива» пройдут предсезонный медосмотр в индивидуальном порядке

Легионеры и игроки сборных "Локомотива" пройдут медосмотр перед сезоном индивидуально.
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Кино

Умер режиссер Франко Дзеффирелли

Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли умер в возрасте 96 лет, сообщил в субботу мэр Флоренции Дарио Нарделла.
Обновлено в 09:12
Политика

В Японии отреагировали на заявление США об инциденте с танкерами

Правительство Японии считает утверждения США о причастности Ирана к нападению на танкеры в Оманском заливе неубедительными и попросило Вашингтон предоставить дополнительные доказательства в поддержку высказанных предположений, сообщило агентство Киодо со ссылкой на несколько правительственных источников.
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Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу

Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.
Обновлено в 07:08
Футбол

В Испании обокрали дом полузащитника «Реала» Васкеса

Дом 27-летнего футболиста в Испании был ограблен в тот момент, когда игрок находился со своей семьей в отъезде в отпуске, сообщает AS.
Обновлено в 08:23
Происшествия

После драки в Пензенской области в полицию попали более 170 человек

Обновлено в 03:43
Политика

КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента

Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране.
Обновлено в 07:24
Футбол

Все футболисты «Спартака» успешно прошли медосмотр

Обновлено в 09:08
Происшествия

Младшего сына экс-хоккеиста Соколова подозревают в убийстве матери

Обновлено вчера в 16:11
Происшествия

В администрации Ваганьковского кладбища в Москве произошел взрыв

Взрыв произошел в здании администрации Ваганьковского кладбища Москвы. Об этом в субботу, 15 июня, сообщил «5 канал».
Обновлено в 09:18
Финансы

Центробанк снизил ключевую ставку

Центральный банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,5%. Это произошло впервые с марта прошлого года.
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Здоровье

Бочаров навестил сироту, для которого сделали экзоскелет в Волгограде

Глава региона, который приехал навестить юношу, проверил условия пребывания пациента и оценил возможности экзоскелета.
Обновлено в 08:27
Происшествия

Один человек погиб, четверо пострадали в ДТП в Свердловской области

Один человек погиб, ещё четверо получили травмы в результате столкновения легковых автомобилей в Свердловской области.
Обновлено в 09:36
Политика

Порошенко заявил о древнем украинском трезубце в Севастополе

За тысячу лет до российского флага украинский трезубец уже был в Севастополе.
Обновлено вчера в 21:55
Политика

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Украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал подготовку законопроектов, которые должны будут способствовать развитию малого и среднего бизнеса в Донбассе.
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Обновлено в 08:45
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Неизвестные обстреляли из пейнтбольных ружей людей в Екатеринбурге

Из окон автомобиля неизвестные обстреляли стоящих возле бара людей из пейнтбольных ружей шариками с краской.
Обновлено в 08:27
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Восьмилетняя девочка умерла после катания на аттракционе

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Федор Емельяненко прокомментировал подписание контракта с Bellator

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поделился мнением о решении подписать контракт с Bellator.
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Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму

Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
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«Мисс Москва» впервые показала сына от бывшего короля Малайзии

«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина впервые показала сына, который родился у нее 21 мая в немецкой клиники в браке с отрекшимся от малайзийского престола Мухаммада V Фарис.
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Выпавшие из окна еноты повредили иномарку в центре Петербурга

Обновлено в 07:12
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Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Краснодара

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AirPods второго поколения провалились в продаже

Продажи второго поколения AirPods оказались хуже, чем ожидали эксперты.
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В FCC не считают, что развертывание сетей 5G ухудшит прогнозирование погоды

Пока сложно сказать, каким будет эффект от внедрения 5G на практике, и каковы реальные мотивы противоборствующих сторон, но похоже, что в США настроены ускорить развертывание новой технологии даже ценой некоторого риска.
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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