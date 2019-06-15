Футбол
Денис Глушаков прошел медобследование в «Спартаке»Вести.Ru 06:42
Футболисты московского "Спартака" вышли из отпуска и приступили к подготовке к сезону. В субботу прошло медицинское обследование игроков. Среди тех, кто прошел медосмотр был и капитан "Спартака" Денис Глушаков.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:39, Вашингтон
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Происшествия
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Финансы
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Один человек погиб, четверо пострадали в ДТП в Свердловской области
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