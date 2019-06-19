Футбол
Денис Глушаков покинул «Спартак»Коммерсантъ 06:06
Ранее СМИ сообщили, что спортсмен в ближайшее время объявит о заключении контракта с ФК «Сочи». Глушаков играл за «Спартак» с 2013 года. В 2017-м он в статусе капитана команды стал чемпионом России.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:41, Ашберн
Политика
Лавров рассказал послу Швейцарии русскую пословицу на случай санкций
Глава МИД России Сергей Лавров напомнил послу Швейцарии в Москве Иву Росье пословицу про волков.
Обновлено в 02:12
Политика
В МИД России сочли голословными заявления следственной группы по МН17
В адрес российской стороны выдвигаются голословные обвинения, направленные на дискредитацию РФ в глазах международной общественности.
Обновлено в 11:32
Экономика
Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд
Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:52
Общество
Россияне оценили современные выпускные вечера
Сообщается, что лишь 16 процентов опрошенных респондентов удовлетворены современными выпускными вечерами.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Эрдоган назвал смерть экс-президента Египта Мурси убийством
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что бывший лидер Египта Мухаммед Мурси, скончавшийся в зале суда, был убит, передает Reuters.
Обновлено в 09:48
Армия и оружие
Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку
Подразделения украинской армии нанесли массированный артиллерийский удар по окраинам и пригороду Донецка, сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.
Обновлено в 06:05
Футбол
«Арсенал» дебютирует в Лиге Европы в Азербайджане или Македонии
Тульский "Арсенал" узнал имена своих потенциальных соперников по квалификационному раунду футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 08:58
Политика
На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил в Twitter парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.
Обновлено в 07:37
Политика
Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32
Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57
Общество
В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов
В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.
Обновлено вчера в 17:46
Политика
Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым
Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:43
Политика
Оксфорд получил крупнейшее в истории британских университетов пожертвование
Как отмечает BBC, это рекордное пожертвование в истории британских университетов.
Обновлено в 02:13
Армия и оружие
Подводные силы Черноморского флота восстановлены
«Фактически завершено возрождение подводных сил Черноморского флота», – цитирует БОРИСОВА «Крыминформ».
Обновлено в 11:12
Путешествия
АТОР не видит предпосылок для снижения цен на отдых в Турции
Высокий спрос туристов из России и других стран на отдых в Турции не позволяет предполагать, что цены на услуги отелей этим летом снизятся, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Обновлено в 10:17
Футбол
Шюррле может перейти в один из московских клубов
Представители 28-летнего хавбека контактировали с неназванным московским клубом, сообщает Fussball Transfers со ссылкой на Sport Bild.
Обновлено в 10:51
Общество
Температура в Москве в выходные дни может побить рекорд 1917 года
В Москве температура воздуха в субботу, 22 июня, может побить рекорд 1917 года. Об этом 19 июня сообщили в Гидрометцентре России.
Обновлено в 10:32
Политика
Меркель начало трясти во время встречи с Зеленским
Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия
В семи регионах прошли обыски по делу о финансировании ИГ
Расследуя уголовные дела о финансировании террористов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», следователи проводят «масштабные мероприятия, в том числе обыски» в домах подозреваемых.
Обновлено в 04:23
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором
"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
Обновлено в 07:36
Экономика
Медведев запретил повышать цены на ЖКХ выше уровня инфляции
Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете необоснованного повышения цен на коммунальные услуги выше уровня инфляции.
Обновлено в 07:37
Кино
В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»
Съемки приквела сериала HBO «Игра престолов» начались в Северной Ирландии.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Представитель главы Дагестана прокомментировал дело против журналиста
Дагестанские издания «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» выйдут с одинаковыми первыми полосами — там будет написано «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев», пишет «Черновик».
Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес
Малахов показал состояние Алибасова после выписки
Телеведущий Андрей Малахов показал видео беседы с продюсером Бари Алибасовым в его квартире после выписки.
Обновлено в 10:55
Авто
Новый Geely Atlas для России проходит дорожные испытания
Компания Geely привезет в Россию обновленную версию кроссовера Atlas.
Обновлено в 00:02
Происшествия
Дома цыган в Чемодановке взяли под охрану
Дома и имущество находятся под охраной, выставлен пост, — цитирует представителя пензенского правительства ТАСС.
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о травле после выхода программ, посвященных Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram рассказал о травле, которой он подвергся после выхода на центральных каналах программ, посвященных четвертой годовщине смерти его гражданской супруги, певицы Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 22:30