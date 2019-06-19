Футбол

Денис Глушаков покинул «Спартак»Коммерсантъ 06:06

Как пишет «Спорт-Экспресс», футболист получит за расторжение контракта половину годового оклада -- около 100 млн руб. О желании руководства «Спартака» расторгнуть контракт с Глушаковым, чьи спортивные показатели не устраивали клуб, стало известно в апреле.
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Комбаров объявил о расторжении контракта со «Спартаком»

Нева Спорт08:31

СМИ: «Спартак» и Боккетти ведут переговоры о расторжении контракта

Sportbox.RU07:43

Комбаров покинул «Спартак»

Бомбардир.ру08:12

СМИ: «Спартак» и Боккетти ведут переговоры о расторжении контракта

Матч ТВ07:43

«Спартак» объявил об уходе Комбарова

Sports.ru08:11

Еще один игрок «Спартака» покинул клуб

Soccer.ru06:41

«Спартак» подтвердил расторжение контракта с Комбаровым

Спорт-Экспресс08:10
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Армия и оружие

Bellingcat назвала имена виновных в крушении МН17 в Донбассе

Исследователи Bellingcat обнародовали имена 12 человек, якобы причастных к крушению Boeing 777 над территорией Донбасса.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие

Волкер призвал Украину начать закупки американского оружия

Представитель американского госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил, что Киев должен уже наконец начать закупать оружие у Соединенных Штатов.
Обновлено в 01:01
Политика

Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук

Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Общество

В Петербурге после реставрации открыли Банковский мост с грифонами

Банковский мост со знаменитыми скульптурами грифонов открылся в среду в Санкт-Петербурге после реставрации.
Обновлено в 07:24
Происшествия

В Подмосковье обрушился автомобильный мост через реку

Часть автомобильного моста через реку Лама в Московской области обрушилась, не выдержав проезжавшего грузовика.
Обновлено в 07:47
Футбол

Тульский «Арсенал» сегодня узнает соперника по квалификации Лиги Европы

Жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20 состоится 19 июня в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:10
Авто

Новый Geely Atlas для России проходит дорожные испытания

Китайская автомобилестроительная компания Geely тестирует новую версию кроссовера Atlas для российского рынка.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие

Российские комплексы РЭБ обесценили американские ракеты

Как пишет китайское издание Sina, после поражения СССР в холодной войне, у США было намного больше денег на перспективные вооружения, в то время как российские военные были вынуждены придумывать, как противостоять новейшим американских ракетам и истребителям.
Обновлено в 05:56
Политика

Росгвардия получит четыре катера «Грачонок» для охраны Крымского моста

Четыре противодиверсионных катера «Грачонок» будут доставлены осенью в Керчь для бригады Росгвардии, которая сформирована с целью охраны Крымского моста.
Обновлено в 05:48
Происшествия

В деле об убийстве жены Соколова появился «окровавленный рабочий»

Обновлено в 02:43
Общество

Росконтроль назвал подмосковное эскимо одним из лучших

Образцы «Свитлогорье», «Выбор Кремля», «Вологодский пломбир», «Коровка из Кореновки», «Снежное лакомство», «Чистая линия» и «ГОСТовский пломбир» проверили на содержание заменителя молочного жира, качество шоколадной глазури, наличие бактерий и другие параметры.
Обновлено в 06:42
Происшествия

Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета

Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Экономика

Госдума создает в России маркетплейс финансовых услуг

Пакет законопроектов, направленных на создание в РФ системы онлайн-супермаркета финансовых продуктов и услуг — маркетплейс, — Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня.
Обновлено в 06:49
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено в 05:29
Хоккей

Барбашев упал с пожарной машины во время чемпионского парада

Нападающий "Сент-Луис" Иван Барбашёв упал с пожарной машины во время чемпионского парада, к сожалению во время потери равновесия, Ивану было не за что ухватиться и он уверенно и твёрдо полетел вниз.
Обновлено в 04:44
Здоровье

ВОЗ опасается, что успехи медицины могут сойти на нет за столетие

Руководитель ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировые правительства одобрить новый вид контроля за применением антибиотиков.
Обновлено в 02:37
Общество

Гроза с градом накроет Волгоградскую область в ближайшие часы

Обновлено в 04:14
Экономика

В Росавиации отреагировали на претензии Счетной палаты по Домодедово

Счетная палата в среду заявила, что проект модернизации аэродромной инфраструктуры Домодедово не выполнен в срок, пропускная способность аэродрома снизилась, а некоторые новые объекты аэропорта простаивают без использования.
Обновлено в 07:43
Общество

«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова

«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
Шоу-бизнес

36-летний Сергей Лазарев похвастался рельефным торсом

Обновлено в 07:41
Политика

В Харькове проспекту вернули имя маршала Жукова

На вступлении в начале июня харьковский мэр назвал «отбросами общества» радикалов, которые снесли расположенный на проспекте бюст маршалу Георгию Жукову и пообещал вернуть улице историческое имя.
Обновлено в 07:27
Политика

Жириновский со скандалом покинул заседание Госдумы

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в среду, 19 июня, покинул заседание Госдумы в знак протеста против того, что депутаты большинством голосов отклонили инициативу его фракции.
Обновлено в 08:31
Хоккей

Кучеров заявил, что ему далеко до Овечкина и Малкина

Кучеров отметил, что в первый раз будет участвовать церемонии, поэтому пока рано говорить, что он перехватил эстафетную палочку у Овечкина и Малкина.
Обновлено в 04:34
Технологии

В Лё-Бурже представили электрический самолет

На Парижском авиасалоне в Лё-Бурже представили первый электрический самолет Alice, созданный израильской компанией Eviation.
Обновлено вчера в 13:30
Экономика

Госдума одобрила компенсацию ипотеки многодетным семьям

Обновлено вчера в 08:54
Общество

СК начал проверку обращения к Путину жителей аварийных домов в Асбесте

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Политика

Лаврова расстроил отказ Зеленского от диалога с Донецком и Луганском

Россия сожалеет об отказе президента Украины Владимира Зеленского от прямого диалога с Донецком и Луганском.
Обновлено в 08:16
Происшествия

Объявлена дата суда по делу о крушении МН17

Суд по делу о крушении Boeing 777 рейса МН17 в Донбассе в 2014 пройдет в Нидерландах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:26
Экономика

Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил адресно увеличить пособие на ребенка от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 03:29
Политика

Крушение MH17 является спланированной акцией Украины, считает эксперт

Обновлено в 08:32
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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