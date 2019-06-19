Футбол
Комбаров вслед за Глушаковым покинул «Спартак»Вести.Ru 08:42
Защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров стал вторым игроком красно-белых, который покинул клуб в среду, 19 июня. Как и в случае с Денисом Глушаковым, "Спартак" расторг договор с Комбаровым по обоюдному соглашению.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 14:40, Вашингтон
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Температура в Москве в выходные дни может побить рекорд 1917 года
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Футбол
Большое интервью с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном о будущем клуба
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Госдума обсудит восстановление «дачной амнистии»
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Обновлено вчера в 17:01
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Подозреваемый по делу MH17 Хмурый назвал бредом обвинения Нидерландов
Ополченец самопровозглашенной ДНР Сергей Дубинский, известный под позывным Хмурый, прокомментировал итоги расследования Объединенной следственной группы (JIT), назвавшей его одним из подозреваемых по делу о гибели малайзийского Boeing 777 в 2014 году.
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Малахов показал состояние Алибасова после выписки
Обновлено в 10:55
Политика
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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал заседания Госдумы в знак протеста.
Обновлено в 12:05
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Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
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Экономика
Зампред Сбербанка заявил о победе над скиммингом в России
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Обновлено 17 июня в 12:03
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Общество
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«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
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Экономика
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Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что на переговорах в Китае попросил у Пекина военные и политические инструменты для борьбы с уйгурами-исламистами в Идлибе.
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