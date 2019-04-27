Футбол
Глушаков покинет «Спартак» этим летомНаша версия 09:39
Клуб, скорее всего, покинут скандально известный капитан Денис Глушаков и крайний защитник Дмитрий Комбаров. Руководство столичного футбольного клуба «Спартак» в рамках пятничного заседания совета директоров приняло решение расстаться с действующим капитаном команды Денисом Глушаковым.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 19:16, Ашберн
Музыка
Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом
Обновлено в 08:56
Культура
Максим Фадеев подвел итоги шоу «Голос. Дети»
Известно, что победительницей вокального конкурса стала 10-летняя Микелла Абрамова – дочь исполнительницы Алсу.
Обновлено в 08:28
Политика
Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме
Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня.
Обновлено в 11:24
Общество
В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ
В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
Обновлено вчера в 14:33
Религия
Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя
Президент России Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:21
Армия и оружие
В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ
Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено вчера в 19:17
Кино
Старт «Мстителей» стал лучшим в истории проката
«Мстители: Финал» стартовали в США с успехом, рекордным для проката страны. Уже за первые сутки картина собрала 157 миллионов долларов.
Обновлено в 12:27
Культура
Ведущий «Голоса» допустил аннулирование итогов шоу
Обновлено в 12:28
Политика
Глава Минэнерго РФ создал комиссию по делу о качестве нефти в «Дружбе»
По поручению председателя правительства Дмитрия Медведева министр энергетики Александр Новак своим приказом создал межведомственную комиссию по проверке нарушения показателей качества нефти в трубопроводе "Дружба".
Обновлено в 12:03
Футбол
«Брайтон» и «Ньюкасл» сыграли вничью
"Брайтон" и "Ньюкасл" сыграли вничью в матче 36-го тура чемпионата Англии - 1:1. На счету "Брайтона" 34 очка, клуб занимает 17-е место, в 3 очках от зоны вылета.
Обновлено в 14:24
Шоу-бизнес
Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью
Обновлено в 13:37
Политика
Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.
Обновлено в 17:00
Политика
Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь
Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь скончался на 65-м году жизни.
Обновлено в 13:04
Политика
Венесуэла выходит из Организации американских государств
Обновлено в 03:10
Политика
Премьер Японии подарил Трампу запонки из жемчуга
Господин Трамп получил в подарок от господина Абэ жемчужные запонки.
Обновлено в 17:40
Здоровье
Медведев поручил сократить время ожидания в больницах
Продолжительность очередей предполагается сократить через внедрение информационных технологий.
Обновлено в 11:45
Футбол
Дортмундская «Боруссия» в меньшинстве уступила «Шальке»
Футболисты дортмундской "Боруссии" на своем поле проиграли "Шальке" в матче 31-го тура чемпионата Германии.
Обновлено в 11:38
Армия и оружие
В Минобороны опровергли сообщения о «срывании погон» курсантами ВДВ
Министерство обороны России опровергло сообщения СМИ о «срывании погон» курсантами в рязанском училище Воздушно-десантных войск, об этом свидетельствуют проверки, проведённые комиссией ведомства.
Обновлено в 11:54
Единоборства
Магомед Исмаилов нокаутировал Вячеслава Василевского в первом раунде
Только что в Москве в рамках шоу ACA 95 завершился бой Магомеда Исмаилова и Вячеслава Василевского.
Обновлено в 13:36
Происшествия
В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер
Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено в 18:19
Происшествия
Стрельба произошла в синагоге Калифорнии
В синагоге калифорнийского города Повэй произошла стрельба.
Обновлено в 18:17
Общество
Суд не удовлетворил просьбу Маска отклонить иск британского дайвера
Суд в Лос-Анджелесе не удовлетворил просьбу главы Tesla Илона Маска отклонить иск по делу о клевете, который был подан британским участником спасательной операции в Таиланде Верноном Уонсортом.
Обновлено в 15:28
Наука
Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти
Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.
Обновлено в 09:20
Технологии
Хакеры раскрыли союзников Роскомнадзора и ФСБ в цензурных мероприятиях
Хакеры по-прежнему продолжают атаковать уязвимые базы данных и публиковать конфиденциальные сведения в Интернете.
Обновлено в 14:21