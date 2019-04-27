Футбол

Глушаков покинет «Спартак» этим летомНаша версия 09:39

Клуб, скорее всего, покинут скандально известный капитан Денис Глушаков и крайний защитник Дмитрий Комбаров. Руководство столичного футбольного клуба «Спартак» в рамках пятничного заседания совета директоров приняло решение расстаться с действующим капитаном команды Денисом Глушаковым.
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«Спартак» может заплатить Глушакову 1,5 млн евро при расторжении контракта

Sports.ru10:43

«Спартак» вправе расстаться с Глушаковым за ползарплаты

Спорт-Экспресс09:45

СМИ: Глушаков летом покинет «Спартак»

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Глушаков покинет «Спартак» по окончании сезона. Принято принципиальное решение

Sport24.ru06:48

Денис Глушаков: Я ухожу из «Спартака»? Даже не читал об этом

Советский спорт15:15

Футболисты, которые покинут «Спартак» летом. Глушаков, Комбаров и другие

Чемпионат06:42

Глушаков уйдёт из «Спартака»

Sport.ru07:14
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Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня.
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В Уфе пропала семья из 5 человек

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Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

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Армия и оружие

В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ

Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия

Крупный пожар площадью 20 тысяч кв м произошел под Воронежем

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Старт «Мстителей» стал лучшим в истории проката

«Мстители: Финал» стартовали в США с успехом, рекордным для проката страны. Уже за первые сутки картина собрала 157 миллионов долларов.
Обновлено в 12:27
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Ведущий «Голоса» допустил аннулирование итогов шоу

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По поручению председателя правительства Дмитрия Медведева министр энергетики Александр Новак своим приказом создал межведомственную комиссию по проверке нарушения показателей качества нефти в трубопроводе "Дружба".
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Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана

Обновлено в 11:22
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«Брайтон» и «Ньюкасл» сыграли вничью

"Брайтон" и "Ньюкасл" сыграли вничью в матче 36-го тура чемпионата Англии - 1:1. На счету "Брайтона" 34 очка, клуб занимает 17-е место, в 3 очках от зоны вылета.
Обновлено в 14:24
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Политика

Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие

«Посейдон» обеспечит РФ контроль над Северным Ледовитым океаном

Обновлено в 09:04
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Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь скончался на 65-м году жизни.
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Господин Трамп получил в подарок от господина Абэ жемчужные запонки.
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Медведев поручил сократить время ожидания в больницах

Продолжительность очередей предполагается сократить через внедрение информационных технологий.
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Дортмундская «Боруссия» в меньшинстве уступила «Шальке»

Футболисты дортмундской "Боруссии" на своем поле проиграли "Шальке" в матче 31-го тура чемпионата Германии.
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Армия и оружие

В Минобороны опровергли сообщения о «срывании погон» курсантами ВДВ

Министерство обороны России опровергло сообщения СМИ о «срывании погон» курсантами в рязанском училище Воздушно-десантных войск, об этом свидетельствуют проверки, проведённые комиссией ведомства.
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Только что в Москве в рамках шоу ACA 95 завершился бой Магомеда Исмаилова и Вячеслава Василевского.
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В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер

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Стрельба произошла в синагоге Калифорнии

В синагоге калифорнийского города Повэй произошла стрельба.
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Суд не удовлетворил просьбу Маска отклонить иск британского дайвера

Суд в Лос-Анджелесе не удовлетворил просьбу главы Tesla Илона Маска отклонить иск по делу о клевете, который был подан британским участником спасательной операции в Таиланде Верноном Уонсортом.
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Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти

Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.
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Технологии

Хакеры раскрыли союзников Роскомнадзора и ФСБ в цензурных мероприятиях

Хакеры по-прежнему продолжают атаковать уязвимые базы данных и публиковать конфиденциальные сведения в Интернете.
Обновлено в 14:21
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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