Футбол
Денис Глушаков уйдет из «Спартака» по окончанию сезонаВести.Ru 08:20
Капитан "Спартака" Денис Глушаков покинет "Спартак" по окончанию нынешнего сезона. Также москвичи расстанутся с другим ветераном – Дмитрием Комбаровым. По информации Чемпионат.com, руководство "Спартака" решило расстаться с Глушаковым и Комбаровым.
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