Футбол

Денис Глушаков покинет «Спартак»Российская газета 09:50

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков покинет команду. Как утверждает "Чемпионат.com", в отношении игрока руководство приняло принципиальное решение.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Большая перемена в «Спартаке». Минус Глушаков! Плюс Дзюба?

Советский спорт07:29

СМИ: Глушаков летом покинет «Спартак»

Матч ТВ08:08

Глушаков покинет «Спартак» по окончании сезона. Принято принципиальное решение

Sport24.ru06:48

«Спартак» может заплатить Глушакову 1,5 млн евро при расторжении контракта

Sports.ru10:43

«Спартак» вправе расстаться с Глушаковым за ползарплаты

Спорт-Экспресс09:45

Футболисты, которые покинут «Спартак» летом. Глушаков, Комбаров и другие

Чемпионат06:42

Глушаков уйдёт из «Спартака»

Sport.ru07:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 13:10, Ашберн
Культура

Иосиф Пригожин счёл ошибочным решение жюри шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 10:00
Религия

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию вел телеканал НТВ.
Обновлено в 07:54
Политика

Поток граждан Украины в Крым в связи с праздниками вырос в два раза

Число граждан Украины, пересекающих российско-украинскую границу в пунктах пропуска в Крыму вырос в два раза, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе погрануправления по региону.
Обновлено в 12:41
Происшествия

В Париже задержаны 11 человек во время протестов «жёлтых жилетов»

Полиция задержала по меньшей мере 11 человек во время протестных акций «жёлтых жилетов» в Париже.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес

«Не надо упоминать суставы»: опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью

В эфире программы "Привет, Андрей!" на канале "Россия-1" показали запись с текстом последнего аудиосообщения Юлии Началовой.
Обновлено в 09:42
Спорт

Британский бегун обвинил всех легкоатлетов в применении допинга

Британский бегун Гай Лермонт заявил, что большинство легкоатлетов принимают запрещенные препараты.
Обновлено в 11:16
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой стойко переживает свою потерю

Несмотря на свою потерю, девочка собирается и дальше заниматься музыкой, возможно, станет актрисой, а еще она скромно призналась: «От мамы у меня глаза».
Обновлено в 12:45
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Культура

Первый канал снял с эфира фильм про шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 04:15
Политика

Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

Обновлено в 12:48
Футбол

«Анжи» и «Ростов» сыграли вничью

Махачкалинский «Анжи» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» в матче двадцать шестого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:06
Авто

«Авторевю»: сборку Opel в России возобновят в 3-м квартале 2019 года

Обновлено вчера в 11:26
Армия и оружие

«Посейдон» обеспечит РФ контроль над Северным Ледовитым океаном

Обновлено в 09:04
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана

Обновлено в 11:22
Политика

Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» могло быть умышленным

По факту загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" возбуждено уголовное дело, заявил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено вчера в 16:37
Армия и оружие

Американцы признали, что Су-35 лучше любого истребителя, кроме одного

Американское издание The National Interest сравнило российский истребитель Су-35 с американским F-16.
Обновлено в 07:53
Игры

Авторы Satisfactory пожалели, что променяли Steam на Epic Games Store

Обновлено в 08:01
Армия и оружие

Иранский дрон снял на видео авианосец США в Персидском заливе

Обновлено в 12:29
Происшествия

В Ростове-на-Дону женщина и ребенок погибли при пожаре в многоэтажке

Женщина и ребенок погибли в результате пожара в многоэтажном доме в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
Обновлено в 12:21
Футбол

Примера. «Атлетико» обыграл «Вальядолид»

Обновлено в 12:08
Политика

Зеленский опроверг информацию об отдыхе в Турции на яхте

Обновлено в 08:59
Хоккей

Российские хоккеисты вышли в финал юниорского чемпионата мира

Обновлено в 12:37
Политика

В Раде зарегистрировали проект о ликвидации «Укроборонпрома»

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект, предполагающий ликвидацию государственной компании «Укроборонпром».
Обновлено в 11:42
Политика

Филарет заявил, что Зеленский извинился за сравнение томоса с термосом

Украинский патриарх Филарет заявил, что победитель выборов президента Украны Владимир Зеленский уже извинился за то, что в одном из выступлений назвал томос термосом.
Обновлено в 07:59
Происшествия

Адвокат брата Кокорина рассказал, какое наказание попросит прокурор

Обновлено в 08:53
Наука

Ученые назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти

Выяснилось, что те у кого в организме регистрировали повышенное содержание ПХБ (полихлорированные бифенилы) умирали на 50% чаще — особенно от сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 12:11
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» развернулся в небе и возвращается в Москву

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс Москва - Волгоград (SU1186), развернулся в воздухе и в настоящий момент возвращается в Москву.
Обновлено в 11:51
Происшествия

В Красноярске горит оборонный завод «Красмаш»

На красноярском оборонном заводе «Красмаш», который входит в госкорпорацию «Роскосмос» и производит межконтинентальные ракеты «Синева» произошел пожар.
Обновлено вчера в 10:40
Происшествия

Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае

При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.
Обновлено в 03:39
Хоккей

Тренер и врач «Авангарда» пытались не пустить допинг-офицера к Зернову

Обновлено в 12:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное