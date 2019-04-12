Футбол
Денис Глушаков покинет «Спартак»Российская газета 09:50
Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков покинет команду. Как утверждает "Чемпионат.com", в отношении игрока руководство приняло принципиальное решение.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 13:15, Ашберн
Теннис
Тим победил испанца Надаля в полуфинале турнира в Барселоне
Австриец Доминик Тим пробился в финал теннисного турнира в Барселоне, призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона евро, обыграв в полуфинале испанца Рафаэля Надаля.
Обновлено в 12:52
Музыка
После победы дочери Алсу в проекте «Голос. Дети» началась проверка
В проекте победила 10-летняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. За нее проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено в 00:44
Политика
Путин: Севморпуть могут состыковать с Морским шёлковым путём
Президент РФ Владимир Путин заявил о возможности стыковки Северного морского пути и Морского шёлкового пути.
Обновлено в 01:16
Хоккей
Бурмистров и Якупов не вошли в состав сборной России для подготовки к ЧМ
"Штаб сборной благодарит за работу вратарей Ивана Бочарова, Илью Коновалова, защитников Никиту Черепанова, Рушана Рафикова, нападающих Егора Коршкова, Антона Злобина, Дениса Алексеева, Александра Бурмистрова, Дамира Жафярова и Наиля Якупова, желает им хорошей подготовки к следующему сезону и рассчитывает на них в дальнейшем", - говорится в сообщении ФХР.
Обновлено в 11:55
Футбол
«Локомотив» предложил Денисову отказаться от контракта
Согласно информации источника, "Локомотив" предложил полузащитнику Игорю Денисову отказаться от контракта, который был продлен в декабре прошлого года, незадолго до ухода Ильи Геркуса.
Обновлено в 10:26
Общество
Жительницу Латвии оскорбила инструкция на русском языке
Жительница Латвии Карла Луна сочла оскорбительным письмо от предприятия Latvijas gāze, содержащее инструкцию к газовому счетчику на русском языке.
Обновлено в 06:35
Хоккей
Российские хоккеисты вышли в финал юниорского чемпионата мира
Обновлено в 12:37
Политика
Немецкий политик связала «Северный поток — 2» с будущим Германии
Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг раскритиковала заявление кандидата на пост главы Еврокомиссии Манферда Вебера о "Северном потоке — 2". Об этом сообщает издание ZDF.
Обновлено в 08:57
Политика
Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью YouTube-каналу skrypin.ua заявил, что сейчас растут объемы транзита газа через Украину, что связано с закачкой российского газа в газохранилища в Европе.
Обновлено в 09:34
Гаджеты
Huawei прокомментировала скандал с водозащитой флагманского P30 Pro
Вице-президент мобильного подразделения Huawei Ли Сяолун (Li Xiaolong) рассказал, какие требования нужно соблюдать, чтобы P30 Pro не «умер» после купания в ванне.
Обновлено в 04:27
Политика
Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь
Обновлено в 12:48
Политика
Президент Национальной стрелковой ассоциации США покидает пост
Президент Национальной стрелковой ассоциации (НСА) США Оливер Норт покидает пост на фоне конфликта с гендиректором организации Уэйном ЛаПьером.
Обновлено в 12:56
Происшествия
В Ростове-на-Дону женщина и ребенок погибли при пожаре в многоэтажке
Женщина и ребенок погибли в результате пожара в многоэтажном доме в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Шестилетний мальчик умер после катания с горки
Шестилетний мальчик умер после катания с металлической горки с друзьями в поселке Калья, сообщает "URA.Ru".
Обновлено в 10:24
Футбол
Дортмундская «Боруссия» вдевятером проиграла «Шальке» в рурском дерби
Рурское дерби состоялось на стадионе «Сингал Идуна Парк» и завершилось победой гостей со счётом 4:2. На 14-й минуте «шмели» вышли вперёд благодаря точному удару полузащитника Марио Гётце.
Обновлено в 11:25
Происшествия
В Москве произошел пожар в строящемся здании Следственного комитета
Небольшое возгорание произошло в субботу в строящемся здании Следственного комитета в Техническом переулке в Москве.
Обновлено в 08:43
Политика
Глава Минэнерго РФ создал комиссию по делу о качестве нефти в «Дружбе»
По поручению председателя правительства Дмитрия Медведева министр энергетики Александр Новак своим приказом создал межведомственную комиссию по проверке нарушения показателей качества нефти в трубопроводе "Дружба".
Обновлено в 12:03
Политика
Зеленский опроверг информацию об отдыхе в Турции на яхте
Обновлено в 08:59
Футбол
Бекао и Дивеев отправились с ЦСКА на матч с «Краснодаром»
В составе команды на игру отправились защитники Родриго Бекао и Игорь Дивеев, пропустившие последний матч из-за повреждений.
Обновлено в 08:51
Культура
Ведущая «Голос. Дети» прокомментировала финал конкурса
Обновлено в 10:18
Политика
Зеленский рассказал о действующих от его имени аферистах
Избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал об аферистах, которые используют его имя.
Обновлено в 07:16
Общество
Где вам стоит жить: какая страна подходит каждому знаку зодиака
Специалисты небесных светил раскрыли, какому знаку, где лучше жить.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Полиция случайно подстрелила троих детей
В американском штате Оклахома полиция случайно ранила троих детей, передает ABC News.
Обновлено в 08:39
Религия
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию вел телеканал НТВ.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие
В «Правом секторе» заявили о нанесении удара по «российским военнослужащим»
Что доказывает принадлежность ДЗОТа "российским военным", в представленном в Фейсбуке ролике, совершенно не ясно.
Обновлено в 00:10