Футбол

Денис Глушаков покинет «Спартак»Российская газета 09:50

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков покинет команду. Как утверждает "Чемпионат.com", в отношении игрока руководство приняло принципиальное решение.
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«Спартак» вправе расстаться с Глушаковым за ползарплаты

Спорт-Экспресс09:45

Футболисты, которые покинут «Спартак» летом. Глушаков, Комбаров и другие

Чемпионат06:42

Глушаков покинет «Спартак» по окончании сезона. Принято принципиальное решение

Sport24.ru06:48

«Спартак» может заплатить Глушакову 1,5 млн евро при расторжении контракта

Sports.ru10:43

Большая перемена в «Спартаке». Минус Глушаков! Плюс Дзюба?

Советский спорт07:29

СМИ: Глушаков летом покинет «Спартак»

Матч ТВ08:08

Глушаков уйдёт из «Спартака»

Sport.ru07:14
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Теннис

Тим победил испанца Надаля в полуфинале турнира в Барселоне

Австриец Доминик Тим пробился в финал теннисного турнира в Барселоне, призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона евро, обыграв в полуфинале испанца Рафаэля Надаля.
Обновлено в 12:52
Музыка

После победы дочери Алсу в проекте «Голос. Дети» началась проверка

В проекте победила 10-летняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. За нее проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено в 00:44
Хоккей

Тренер и врач «Авангарда» пытались не пустить допинг-офицера к Зернову

Обновлено в 12:25
Шоу-бизнес

Писатель Дебби Франк считает Меган Маркл похожей на принцессу Диану

Обновлено в 00:54
Игры

Авторы Satisfactory пожалели, что променяли Steam на Epic Games Store

Обновлено в 08:01
Политика

Путин: Севморпуть могут состыковать с Морским шёлковым путём

Президент РФ Владимир Путин заявил о возможности стыковки Северного морского пути и Морского шёлкового пути.
Обновлено в 01:16
Хоккей

Бурмистров и Якупов не вошли в состав сборной России для подготовки к ЧМ

"Штаб сборной благодарит за работу вратарей Ивана Бочарова, Илью Коновалова, защитников Никиту Черепанова, Рушана Рафикова, нападающих Егора Коршкова, Антона Злобина, Дениса Алексеева, Александра Бурмистрова, Дамира Жафярова и Наиля Якупова, желает им хорошей подготовки к следующему сезону и рассчитывает на них в дальнейшем", - говорится в сообщении ФХР.
Обновлено в 11:55
Футбол

«Локомотив» предложил Денисову отказаться от контракта

Согласно информации источника, "Локомотив" предложил полузащитнику Игорю Денисову отказаться от контракта, который был продлен в декабре прошлого года, незадолго до ухода Ильи Геркуса.
Обновлено в 10:26
Общество

Жительницу Латвии оскорбила инструкция на русском языке

Жительница Латвии Карла Луна сочла оскорбительным письмо от предприятия Latvijas gāze, содержащее инструкцию к газовому счетчику на русском языке.
Обновлено в 06:35
Хоккей

Российские хоккеисты вышли в финал юниорского чемпионата мира

Обновлено в 12:37
Политика

Немецкий политик связала «Северный поток — 2» с будущим Германии

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг раскритиковала заявление кандидата на пост главы Еврокомиссии Манферда Вебера о "Северном потоке — 2". Об этом сообщает издание ZDF.
Обновлено в 08:57
Политика

Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью YouTube-каналу skrypin.ua заявил, что сейчас растут объемы транзита газа через Украину, что связано с закачкой российского газа в газохранилища в Европе.
Обновлено в 09:34
Гаджеты

Huawei прокомментировала скандал с водозащитой флагманского P30 Pro

Вице-президент мобильного подразделения Huawei Ли Сяолун (Li Xiaolong) рассказал, какие требования нужно соблюдать, чтобы P30 Pro не «умер» после купания в ванне.
Обновлено в 04:27
Политика

Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

Обновлено в 12:48
Политика

Президент Национальной стрелковой ассоциации США покидает пост

Президент Национальной стрелковой ассоциации (НСА) США Оливер Норт покидает пост на фоне конфликта с гендиректором организации Уэйном ЛаПьером.
Обновлено в 12:56
Происшествия

В Ростове-на-Дону женщина и ребенок погибли при пожаре в многоэтажке

Женщина и ребенок погибли в результате пожара в многоэтажном доме в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
Обновлено в 12:21
Происшествия

Шестилетний мальчик умер после катания с горки

Шестилетний мальчик умер после катания с металлической горки с друзьями в поселке Калья, сообщает "URA.Ru".
Обновлено в 10:24
Футбол

Дортмундская «Боруссия» вдевятером проиграла «Шальке» в рурском дерби

Рурское дерби состоялось на стадионе «Сингал Идуна Парк» и завершилось победой гостей со счётом 4:2. На 14-й минуте «шмели» вышли вперёд благодаря точному удару полузащитника Марио Гётце.
Обновлено в 11:25
Происшествия

В Москве произошел пожар в строящемся здании Следственного комитета

Небольшое возгорание произошло в субботу в строящемся здании Следственного комитета в Техническом переулке в Москве.
Обновлено в 08:43
Происшествия

МЧС: пожар на «Красмаше» возник из-за нарушения техники безопасности

Обновлено в 01:42
Политика

Глава Минэнерго РФ создал комиссию по делу о качестве нефти в «Дружбе»

По поручению председателя правительства Дмитрия Медведева министр энергетики Александр Новак своим приказом создал межведомственную комиссию по проверке нарушения показателей качества нефти в трубопроводе "Дружба".
Обновлено в 12:03
Политика

Зеленский опроверг информацию об отдыхе в Турции на яхте

Обновлено в 08:59
Футбол

Бекао и Дивеев отправились с ЦСКА на матч с «Краснодаром»

В составе команды на игру отправились защитники Родриго Бекао и Игорь Дивеев, пропустившие последний матч из-за повреждений.
Обновлено в 08:51
Культура

Ведущая «Голос. Дети» прокомментировала финал конкурса

Обновлено в 10:18
Автоспорт

Квят стал шестым в третьей практике Гран-при «Формулы-1» в Баку

Обновлено в 07:29
Политика

Зеленский рассказал о действующих от его имени аферистах

Избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал об аферистах, которые используют его имя.
Обновлено в 07:16
Общество

Где вам стоит жить: какая страна подходит каждому знаку зодиака

Специалисты небесных светил раскрыли, какому знаку, где лучше жить.
Обновлено в 09:37
Происшествия

Полиция случайно подстрелила троих детей

В американском штате Оклахома полиция случайно ранила троих детей, передает ABC News.
Обновлено в 08:39
Религия

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию вел телеканал НТВ.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие

В «Правом секторе» заявили о нанесении удара по «российским военнослужащим»

Что доказывает принадлежность ДЗОТа "российским военным", в представленном в Фейсбуке ролике, совершенно не ясно.
Обновлено в 00:10
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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