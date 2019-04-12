Денис Глушаков покинет «Спартак»Российская газета 09:50

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков покинет команду. Как утверждает "Чемпионат.com", в отношении игрока руководство приняло принципиальное решение.

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Политика Немецкий политик связала «Северный поток — 2» с будущим Германии Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг раскритиковала заявление кандидата на пост главы Еврокомиссии Манферда Вебера о "Северном потоке — 2". Об этом сообщает издание ZDF.

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