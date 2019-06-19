Футбол
Денис Глушаков официально покинул «Спартак»Российская газета 07:23
Как сообщил официальный сайт "красно-белых", футболист и клуб договорились о расторжении контракта по соглашению сторон. По неофициальным данным, сумма отступных составила около 100 млн рублей. Глушаков выступал за "Спартак" с 2013 года.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 13:09, Вашингтон
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В Свердловской области жители на свои деньги отремонтировали мост
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