Денис Глушаков объявил о поиске работы в InstagramВечерняя Москва вчера в 09:59

Бывший капитан московского «Спартака» футболист Денис Глушаков на своей официальной странице в социальных сетях опубликовал саркастичный пост о поиске новой работы. На фотографии не видно лица спортсмена. Глушаков выставил снимок в костюме и с табличкой с надписью «Ищу работу».

Денис Глушаков объявил о поиске работы в Instagram

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