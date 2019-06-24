Футбол
Денис Глушаков объявил о поиске работы в InstagramВечерняя Москва вчера в 09:59
Бывший капитан московского «Спартака» футболист Денис Глушаков на своей официальной странице в социальных сетях опубликовал саркастичный пост о поиске новой работы. На фотографии не видно лица спортсмена. Глушаков выставил снимок в костюме и с табличкой с надписью «Ищу работу».
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Глушаков поставил лайк фото в Инстаграме «СЭ», где сообщается, что он ищет работу
Спорт-Экспрессвчера в 18:13
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:38, Вашингтон
Политика
Власти Грузии пошли на уступки митингующим
Власти Грузии приняли решение провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе, удовлетворив таким образом часть требований митингующих.
Обновлено вчера в 04:14
Здоровье
В Роскачестве назвали лучшее детское питание
Роскачество провело веерное исследование сухих молочных смесей, признав самой качественной продукцию белорусского производителя, всего в проверке участвовали молочные смеси 21 торговой марки российского и зарубежного производства, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 01:29
Происшествия
Взрывы на военном складе в Казахстане продолжаются
Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что работы по ликвидации пожара, возникшего на военном складе на юге страны, приостановлены из-за продолжающихся в регионе взрывов.
Обновлено в 00:03
Экономика
Тариф системы «Платон» проиндексируют с 1 июля
Тариф государственной системы "Платон" будет проиндексирован с 1 июля на 14 копеек до 2,04 рубля за километр.
Обновлено вчера в 15:05
Политика
ПАСЕ проголосовала за возвращение России
Во вторник, 25 июня депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после почти девятичасового обсуждения приняли резолюцию, позволяющую российской делегации вернуться к работе в Ассамблее (118 проголосовали «за», 62 «против», 10 «воздержались»).
Обновлено вчера в 18:50
Здоровье
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил, что продюсер Бари Алибасов инсценировал свое отравление.
Обновлено вчера в 17:26
Общество
В Москве в Капотне обустроят бульвар с пляжным волейболом и воркаутом
Уточняется, что сейчас на бульваре завершается устройство площадки для игры в пляжный волейбол, площадь которой составит 420 кв. м, в ближайшее время там также появятся пять теннисных столов, площадка для воркаута с турниками, брусьями, перекладинами, рукоходами и шведскими стенками.
Обновлено в 01:04
Экономика
Сбербанк ввел возможность перевода денег с кредитной карты
Сбербанк ввел возможность переводить деньги с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 01:36
Политика
США могут выйти из договора с Японией о гарантиях безопасности
Американская сторона может покинуть Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности с Японией, подписанный в 1960 году.
Обновлено в 01:16
Происшествия
В ХМАО распространитель детской порнографии получил девять лет колонии строгого режима
Суд в Ханты-Мансийском автономном округе признал 29-летнего жителя Томской области виновным в распространении среди малолетних порнографических фотографий.
Обновлено в 00:59
Армия и оружие
Производство спутников ГЛОНАСС-К приостановят из-за нехватки импортных комплектующих
Проблемы возникли из-за ограничений на импорт иностранных комплектующих и невозможности быстро заменить их российскими аналогами.
Обновлено в 00:45
Политика
Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и Грузии
Политик добавила, что начавшиеся в Грузии протесты были намеренно повернуты в русло антироссийской истерии.
Обновлено вчера в 23:12
Политика
Путин продлил продовольственное эмбарго
Президент РФ Владимир Путин продлил еще на год продовольственное эмбарго.
Обновлено вчера в 07:24
Общество
Косаток из «китовой тюрьмы» доставили к месту выпуска на волю
Косатки и белухи из "китовой тюрьмы" доставлены на мыс Перовского в Хабаровском крае, где их выпустят на волю после процедуры адаптации, сообщил РИА Новости во вторник представитель администрации поселка Иннокентьевка.
Обновлено вчера в 23:18
Общество
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Обновлено вчера в 20:15
Политика
Трамп ввел санкции против аятоллы Хаменеи
Новые санкции США введены против руководителя Ирана Аятоллы Али Хаменеи.
Обновлено вчера в 12:19
Авто
Более мощные автомобили стали покупать в России
Согласно статистической отчетности «Автостат», последнее десятилетие мощность легковых автомобилей, приобретаемых российскими покупателями, планомерно растет, и за первые пять месяцев с начала 2019 года, на долю автомобилей мощностью более 100 л.с. приходится 81% российского авторынка.
Обновлено вчера в 04:18
ЖКХ
Вирус гепатита А нашли в водопроводной воде города на севере Сахалина
Две пробы водопроводной воды из четырех, взятые в городе на севере Сахалина Охе, оказались положительными на вирус гепатита А, госпитализирована семья из трех человек, сообщил РИА Новости мэр самого северного муниципального образования Сахалина Сергей Гусев.
Обновлено вчера в 04:03
Здоровье
Школьница из Кукморского района написала тест по ЕГЭ в палате МКДЦ
Тест написала одинадцатиклассница одной из сельских школ Кукморского района Зульфия Гилязова, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
Обновлено вчера в 16:52
Экономика
Российским чиновникам поднимут оклады и пенсии
Оклады российских чиновников вырастут. Это один из основных пунктов реформы государственной гражданской службы.
Обновлено в 01:25
Культура
Диана Гурцкая призналась, что тяжело переживала смерть матери
Российская певица Диана Гурцкая рассказала о смерти матери, что произошло при первом взлете ее карьеры.
Обновлено в 00:48
Происшествия
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter. Ролик сняли очевидцы происшествия.
Обновлено вчера в 15:09
Шоу-бизнес
Цвет настроения желтый: Егор Крид записал песню для Lay’s
Егор Крид стал лицом рекламной кампании бренда Lay's, посвященной различным направлениям в музыке, в начале июня этого года.
Обновлено вчера в 10:43
Футбол
ЦСКА вновь попробует приобрести хавбека «Васко да Гама»
Московский ЦСКА вновь попробует приобрести атакующего полузащитника бразильского клуба "Васко да Гама" Лукаса Сантоса, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:45
Культура
Глава Минобра Хакасии сказала, что «Горе от ума» написал Радищев
Лариса Гимазутина, возглавляющая министерство образования Хакасии, допустила в прямом эфире канала «Абакан-24» ошибку.
Обновлено в 01:26
Космос
Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты
Обновлено в 00:32
Общество
Блогера Руслана Соколовского задержали на Красной площади за одиночный пикет
Блогера Руслана Соколовского задержали на Красной площади, у стен Кремля, где он стоял с одиночным пикетом против закона о неуважении к власти.
Обновлено в 00:59
Политика
В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана
Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.
Обновлено в 00:00
Экономика
На Колыме повысят зарплату медработникам
Распоряжение о повышении заработной платы некоторых категорий работников учреждений области, которые относятся к региональному Минздраву, подписал губернатор Магаданской области Сергей Носов.
Обновлено в 00:54