Футбол

Денис Глушаков объявил о поиске работы в InstagramВечерняя Москва вчера в 09:59

Бывший капитан московского «Спартака» футболист Денис Глушаков на своей официальной странице в социальных сетях опубликовал саркастичный пост о поиске новой работы. На фотографии не видно лица спортсмена. Глушаков выставил снимок в костюме и с табличкой с надписью «Ищу работу».
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Глушаков поставил лайк фото в Инстаграме «СЭ», где сообщается, что он ищет работу

Спорт-Экспрессвчера в 18:13

Глушаков оставил запись в социальной сети: Ищу работу

Советский спортвчера в 07:23

Глушаков: ищу работу

Чемпионатвчера в 07:00

«Ищу работу». Пост Глушакова в инстаграме после ухода из «Спартака»

Sport24.ruвчера в 07:02

Глушаков сообщил, что ищет работу

Матч ТВвчера в 07:27

Денис Глушаков: «Ищу работу»

Sports.ruвчера в 07:17

Глушаков ищет работу в соцсетях

Нева Спортвчера в 07:06
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Политика

Власти Грузии пошли на уступки митингующим

Власти Грузии приняли решение провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе, удовлетворив таким образом часть требований митингующих.
Обновлено вчера в 04:14
Здоровье

В Роскачестве назвали лучшее детское питание

Роскачество провело веерное исследование сухих молочных смесей, признав самой качественной продукцию белорусского производителя, всего в проверке участвовали молочные смеси 21 торговой марки российского и зарубежного производства, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 01:29
Происшествия

Взрывы на военном складе в Казахстане продолжаются

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что работы по ликвидации пожара, возникшего на военном складе на юге страны, приостановлены из-за продолжающихся в регионе взрывов.
Обновлено в 00:03
Экономика

Тариф системы «Платон» проиндексируют с 1 июля

Тариф государственной системы "Платон" будет проиндексирован с 1 июля на 14 копеек до 2,04 рубля за километр.
Обновлено вчера в 15:05
Политика

ПАСЕ проголосовала за возвращение России

Во вторник, 25 июня депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после почти девятичасового обсуждения приняли резолюцию, позволяющую российской делегации вернуться к работе в Ассамблее (118 проголосовали «за», 62 «против», 10 «воздержались»).
Обновлено вчера в 18:50
Здоровье

Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил, что продюсер Бари Алибасов инсценировал свое отравление.
Обновлено вчера в 17:26
Общество

В Москве в Капотне обустроят бульвар с пляжным волейболом и воркаутом

Уточняется, что сейчас на бульваре завершается устройство площадки для игры в пляжный волейбол, площадь которой составит 420 кв. м, в ближайшее время там также появятся пять теннисных столов, площадка для воркаута с турниками, брусьями, перекладинами, рукоходами и шведскими стенками.
Обновлено в 01:04
Экономика

Сбербанк ввел возможность перевода денег с кредитной карты

Сбербанк ввел возможность переводить деньги с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 01:36
Политика

США могут выйти из договора с Японией о гарантиях безопасности

Американская сторона может покинуть Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности с Японией, подписанный в 1960 году.
Обновлено в 01:16
Происшествия

В ХМАО распространитель детской порнографии получил девять лет колонии строгого режима

Суд в Ханты-Мансийском автономном округе признал 29-летнего жителя Томской области виновным в распространении среди малолетних порнографических фотографий.
Обновлено в 00:59
Армия и оружие

Производство спутников ГЛОНАСС-К приостановят из-за нехватки импортных комплектующих

Проблемы возникли из-за ограничений на импорт иностранных комплектующих и невозможности быстро заменить их российскими аналогами.
Обновлено в 00:45
Политика

Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и Грузии

Политик добавила, что начавшиеся в Грузии протесты были намеренно повернуты в русло антироссийской истерии.
Обновлено вчера в 23:12
Политика

Путин продлил продовольственное эмбарго

Президент РФ Владимир Путин продлил еще на год продовольственное эмбарго.
Обновлено вчера в 07:24
Происшествия

В Красноярске женщина родила ребенка в городском автобусе

Обновлено в 00:41
Общество

Косаток из «китовой тюрьмы» доставили к месту выпуска на волю

Косатки и белухи из "китовой тюрьмы" доставлены на мыс Перовского в Хабаровском крае, где их выпустят на волю после процедуры адаптации, сообщил РИА Новости во вторник представитель администрации поселка Иннокентьевка.
Обновлено вчера в 23:18
Общество

Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета

Обновлено вчера в 20:15
Политика

Трамп ввел санкции против аятоллы Хаменеи

Новые санкции США введены против руководителя Ирана Аятоллы Али Хаменеи.
Обновлено вчера в 12:19
Авто

Более мощные автомобили стали покупать в России

Согласно статистической отчетности «Автостат», последнее десятилетие мощность легковых автомобилей, приобретаемых российскими покупателями, планомерно растет, и за первые пять месяцев с начала 2019 года, на долю автомобилей мощностью более 100 л.с. приходится 81% российского авторынка.
Обновлено вчера в 04:18
ЖКХ

Вирус гепатита А нашли в водопроводной воде города на севере Сахалина

Две пробы водопроводной воды из четырех, взятые в городе на севере Сахалина Охе, оказались положительными на вирус гепатита А, госпитализирована семья из трех человек, сообщил РИА Новости мэр самого северного муниципального образования Сахалина Сергей Гусев.
Обновлено вчера в 04:03
Здоровье

Школьница из Кукморского района написала тест по ЕГЭ в палате МКДЦ

Тест написала одинадцатиклассница одной из сельских школ Кукморского района Зульфия Гилязова, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
Обновлено вчера в 16:52
Экономика

Российским чиновникам поднимут оклады и пенсии

Оклады российских чиновников вырастут. Это один из основных пунктов реформы государственной гражданской службы.
Обновлено в 01:25
Культура

Диана Гурцкая призналась, что тяжело переживала смерть матери

Российская певица Диана Гурцкая рассказала о смерти матери, что произошло при первом взлете ее карьеры.
Обновлено в 00:48
Происшествия

Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео

В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter. Ролик сняли очевидцы происшествия.
Обновлено вчера в 15:09
Шоу-бизнес

Цвет настроения желтый: Егор Крид записал песню для Lay’s

Егор Крид стал лицом рекламной кампании бренда Lay's, посвященной различным направлениям в музыке, в начале июня этого года.
Обновлено вчера в 10:43
Футбол

ЦСКА вновь попробует приобрести хавбека «Васко да Гама»

Московский ЦСКА вновь попробует приобрести атакующего полузащитника бразильского клуба "Васко да Гама" Лукаса Сантоса, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:45
Культура

Глава Минобра Хакасии сказала, что «Горе от ума» написал Радищев

Лариса Гимазутина, возглавляющая министерство образования Хакасии, допустила в прямом эфире канала «Абакан-24» ошибку.
Обновлено в 01:26
Космос

Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты

Обновлено в 00:32
Общество

Блогера Руслана Соколовского задержали на Красной площади за одиночный пикет

Блогера Руслана Соколовского задержали на Красной площади, у стен Кремля, где он стоял с одиночным пикетом против закона о неуважении к власти.
Обновлено в 00:59
Политика

В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана

Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.
Обновлено в 00:00
Экономика

На Колыме повысят зарплату медработникам

Распоряжение о повышении заработной платы некоторых категорий работников учреждений области, которые относятся к региональному Минздраву, подписал губернатор Магаданской области Сергей Носов.
Обновлено в 00:54
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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