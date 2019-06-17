Денис Глушаков заявил о желании вернуться в «Спартак»РБК 07:26

с чего всё началось

Денис Глушаков сообщил о желании вернуться в московский «Спартак». Об этом полузащитник, покинувший команду, заявил в видеообращении к болельщикам в Instagram.

Денис Глушаков заявил о желании вернуться в «Спартак»

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