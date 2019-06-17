Футбол
Денис Глушаков заявил о желании вернуться в «Спартак»РБК 07:26
Денис Глушаков сообщил о желании вернуться в московский «Спартак». Об этом полузащитник, покинувший команду, заявил в видеообращении к болельщикам в Instagram.
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с чего всё началось
Полузащитник Денис Глушаков, ушедший из московского «Спартака», опубликовал в Instagram обращение к болельщикам, в котором объяснил причину разрыва контракта с клубом.Lenta.ru07:51
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Советский спорт15 июня в 18:43
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