Футбол
Денис Глушаков объяснил свой уход из «Спартака»ТК Звезда 07:21
В своем аккаунте в Instagram футболист выразил надежду на то, что он еще вернется в клуб. Денис Глушаков покинул «Спартак» «ради команды, а не ради себя». Об этом он объявил в свое видеообращении к болельщикам.
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с чего всё началось
Полузащитник Денис Глушаков, ушедший из московского «Спартака», опубликовал в Instagram обращение к болельщикам, в котором объяснил причину разрыва контракта с клубом.Lenta.ru07:51
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