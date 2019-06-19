Денис Глушаков объяснил свой уход из «Спартака»ТК Звезда 07:21

с чего всё началось

В своем аккаунте в Instagram футболист выразил надежду на то, что он еще вернется в клуб. Денис Глушаков покинул «Спартак» «ради команды, а не ради себя». Об этом он объявил в свое видеообращении к болельщикам.

Спорт день за днем

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Шоу-бизнес Баста вступился за рэпера L’One в конфликте с Тимати Рэпер Баста высказался о конфликте, который разгорелся накануне между его коллегами по цеху – Тимати и Леваном Горозией, известным как L'One.

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