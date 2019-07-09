Футболист обвиняет жену ни много, ни мало — в подлоге документов. Речь идет о заключении в виде психологического исследования детей пары, предоставленной самой Дарьей в ходе рассмотрения материалов дела о разводе и алиментах.

с чего всё началось

«Исковое заявление было подано из-за того, что бывшая жена не хочет, чтобы Глушаков общался с детьми», – сообщила адвокат спортсмена Марина Дубровская. По ее словам, адвокаты экс-супруги бывшего капитана «Спартака» подложили фальсифицированные документы для запрета на общение Глушакова с детьми.

Денис Глушаков написал заявление в СКР на бывшую жену

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