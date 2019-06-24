Футбол
Денис Глушаков ищет работу через соцсетиНовые Известия 16:09
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в эфире радио "Комсомольская правда" отметил, что поиск работы футбольной звезды через соцсети позорит российские клубы: - Не думаю, что этот метод для Глушакова подходящий. Все-таки это фигура в нашем футболе и фигура со знаком плюс.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:27, Ашберн
Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 17:49
Кино
Печальный Овод: ушел из жизни Андрей Харитонов
В 20 лет Андрей Харитонов стал очень походить на героя этого фильма, сыгранного Жераром Филипом, причем славу обрел даже большую.
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл потратили более $3 млн на ремонт дома
Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри поделились интимными подробностями свадьбы.
Обновлено в 19:09
Политика
Депутаты Госдумы РФ обсудят нормативы жилищного строительства
На заседании будут рассмотрены вопросы соответствия действующих нормативов жилищного строительства современным требованиям к качеству и комфорту возводимых домов и окружающих их территорий, а также будет обсуждаться проект «Жилье и городская среда».
Обновлено в 17:02
Общество
В столичном «Острове мечты» появился гигантский стеклянный купол
В московском парке «Остров мечты» появился гигантский стеклянный купол.
Обновлено в 18:19
Экономика
ОП предложила направлять на поддержку семей до 2% ВВП в год
Нынешний уровень инвестиций на поддержку семей с детьми национального проекта «Демография» с 0,47% ВВП в год не обеспечит возвращения устойчивого естественного прироста и решения стратегической задачи демографической и геополитической устойчивости страны, — следует из доклада.
Обновлено в 09:29
Политика
ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии
Ранее спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской ассамблее с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии ассамблеи.
Обновлено в 18:51
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено в 18:38
Экономика
Минтранс предложил повысить тариф «Платона»
Плата за проезд по федеральным трассам грузовиков массой больше 12 т будет повышена с 1 июля до 2,04 руб. за 1 км (сейчас 1,91 руб./км), сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих (его слова приводит Минтранс).
Обновлено в 17:10
Здоровье
Яблоки и груши представляют опасность для аллергиков
Московские медики предупреждают, что яблоки, груши, фрукты с косточками, например абрикосы, а также лесной орех представляют угрозу для тех, у кого аллергия на пыльцу (поллиноз).
Обновлено в 01:59
Космос
Ученые подвели первые итоги поиска разумных инопланетян
Ученые пока не нашли никаких свидетельств о существовании разумных инопланетян в других звездных системах, сообщает Live Science.
Обновлено 22 июня в 19:04
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказался обменять Неймара на Погба
Французский "Пари Сен-Жермен" предложил английскому "Манчестер Юнайтед" обменять Поля Погба на нападающего Неймара, сообщает The Independent.
Обновлено в 10:31
Общество
Европа готовится к «адской жаре»
Европа готовится к "адской жаре", которая ожидается в середине этой недели.
Обновлено в 16:04
Шоу-бизнес
Татьяна Навка: «Саша Плющенко – безумный трудоголик»
Фигуристка назвала Сашу настоящим трудоголиком, защитив его от нападок других пользователей Сети.
Обновлено в 16:00
Политика
Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии
Обновлено в 12:11
Происшествия
Из-за взрывов боеприпасов в Казахстане погиб человек
При взрывах боеприпасов на складе в воинской части в городе Арысь на юге Казахстана погиб один человек.
Обновлено в 09:30
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
Два истребителя разбились в Германии
Обновлено в 09:08
Политика
Порошенко предложил переименовать Грузию
Бывший президент Украины Петр Порошенко на фоне протестов в Тбилиси предложил переименовать Грузию в Сакартвело.
Обновлено в 15:40
Шоу-бизнес
Ева Лонгория крестила сына
19 июня сыну Евы Лонгории и Хосе Антонио Бастона исполнился год. По этому случаю супруги организовали сразу несколько семейных праздников.
Обновлено в 19:00
Общество
Якобашвили опроверг информацию о решении не возвращаться в Россию
Один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не принимал решения не возвращаться в Россию после обысков в его музее «Собрание».
Обновлено в 08:10
Технологии
МТС изменила логотип впервые за 13 лет
МТС с 24 июня изменила слоган, логотип и концепцию позиционирования. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.
Обновлено в 13:51
Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал, как его двухлетняя дочь печет пирог
У супругов подрастают двое детей: дочь Мария, которой совсем скоро исполнится три года, и семимесячный сын Степан.
Обновлено в 13:30
Происшествия
В Сочи ликвидируют последствия схода селя
Сель сошел в поселке Красная Поляна на улице Набережная Лаванда 24 июня В Сочи ликвидируют последствия схода селя сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Сочи возросло до девяти человек
Число пострадавших в ДТП с участием рейсового автобуса в Сочи возросло до девяти человек, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 16:02
Гаджеты
Опубликован график выхода EMUI 9.1 для 23 смартфонов Huawei
Среди первых смартфонов, которые получат серьезное обновление, окажутся Huawei 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X и Huawei Mate 20.
Обновлено в 12:58
Армия и оружие
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
В войсках и силах Центрального военного округа (ЦВО) началась внезапная проверка боеготовности.
Обновлено в 08:17
Футбол
Тренер Хохлов продлил контракт с «Динамо»
Московский футбольный клуб «Динамо» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Дмитрием Хохловым.
Обновлено в 15:57