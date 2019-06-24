Футбол

Денис Глушаков ищет работу через соцсетиНовые Известия 16:09

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в эфире радио "Комсомольская правда" отметил, что поиск работы футбольной звезды через соцсети позорит российские клубы: - Не думаю, что этот метод для Глушакова подходящий. Все-таки это фигура в нашем футболе и фигура со знаком плюс.
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«Ищу работу». Пост Глушакова в инстаграме после ухода из «Спартака»

Sport24.ru07:02

Глушаков оставил запись в социальной сети: Ищу работу

Советский спорт07:23

Глушаков ищет работу в соцсетях

Нева Спорт07:06

Глушаков поставил лайк фото в Инстаграме «СЭ», где сообщается, что он ищет работу

Спорт-Экспресс18:13

Глушаков сообщил, что ищет работу

Матч ТВ07:27

Денис Глушаков: «Ищу работу»

Sports.ru07:17

Глушаков: ищу работу

Чемпионат07:00
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:27, Ашберн
Политика

Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ

Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 17:49
Кино

Печальный Овод: ушел из жизни Андрей Харитонов

В 20 лет Андрей Харитонов стал очень походить на героя этого фильма, сыгранного Жераром Филипом, причем славу обрел даже большую.
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл потратили более $3 млн на ремонт дома

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри поделились интимными подробностями свадьбы.
Обновлено в 19:09
Политика

Депутаты Госдумы РФ обсудят нормативы жилищного строительства

На заседании будут рассмотрены вопросы соответствия действующих нормативов жилищного строительства современным требованиям к качеству и комфорту возводимых домов и окружающих их территорий, а также будет обсуждаться проект «Жилье и городская среда».
Обновлено в 17:02
Общество

В столичном «Острове мечты» появился гигантский стеклянный купол

В московском парке «Остров мечты» появился гигантский стеклянный купол.
Обновлено в 18:19
Экономика

ОП предложила направлять на поддержку семей до 2% ВВП в год

Нынешний уровень инвестиций на поддержку семей с детьми национального проекта «Демография» с 0,47% ВВП в год не обеспечит возвращения устойчивого естественного прироста и решения стратегической задачи демографической и геополитической устойчивости страны, — следует из доклада.
Обновлено в 09:29
Политика

ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии

Ранее спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской ассамблее с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии ассамблеи.
Обновлено в 18:51
Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено в 18:38
Экономика

Минтранс предложил повысить тариф «Платона»

Плата за проезд по федеральным трассам грузовиков массой больше 12 т будет повышена с 1 июля до 2,04 руб. за 1 км (сейчас 1,91 руб./км), сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих (его слова приводит Минтранс).
Обновлено в 17:10
Здоровье

Яблоки и груши представляют опасность для аллергиков

Московские медики предупреждают, что яблоки, груши, фрукты с косточками, например абрикосы, а также лесной орех представляют угрозу для тех, у кого аллергия на пыльцу (поллиноз).
Обновлено в 01:59
Космос

Ученые подвели первые итоги поиска разумных инопланетян

Ученые пока не нашли никаких свидетельств о существовании разумных инопланетян в других звездных системах, сообщает Live Science.
Обновлено 22 июня в 19:04
Футбол

В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов

Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Футбол

«Манчестер Юнайтед» отказался обменять Неймара на Погба

Французский "Пари Сен-Жермен" предложил английскому "Манчестер Юнайтед" обменять Поля Погба на нападающего Неймара, сообщает The Independent.
Обновлено в 10:31
Общество

Европа готовится к «адской жаре»

Европа готовится к "адской жаре", которая ожидается в середине этой недели.
Обновлено в 16:04
Шоу-бизнес

Татьяна Навка: «Саша Плющенко – безумный трудоголик»

Фигуристка назвала Сашу настоящим трудоголиком, защитив его от нападок других пользователей Сети.
Обновлено в 16:00
Политика

Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии

Обновлено в 12:11
Происшествия

Из-за взрывов боеприпасов в Казахстане погиб человек

При взрывах боеприпасов на складе в воинской части в городе Арысь на юге Казахстана погиб один человек.
Обновлено в 09:30
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия

Два истребителя разбились в Германии

Обновлено в 09:08
Политика

Порошенко предложил переименовать Грузию

Бывший президент Украины Петр Порошенко на фоне протестов в Тбилиси предложил переименовать Грузию в Сакартвело.
Обновлено в 15:40
Шоу-бизнес

Ева Лонгория крестила сына

19 июня сыну Евы Лонгории и Хосе Антонио Бастона исполнился год. По этому случаю супруги организовали сразу несколько семейных праздников.
Обновлено в 19:00
Общество

Якобашвили опроверг информацию о решении не возвращаться в Россию

Один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не принимал решения не возвращаться в Россию после обысков в его музее «Собрание».
Обновлено в 08:10
Технологии

МТС изменила логотип впервые за 13 лет

МТС с 24 июня изменила слоган, логотип и концепцию позиционирования. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.
Обновлено в 13:51
Шоу-бизнес

Сергей Безруков показал, как его двухлетняя дочь печет пирог

У супругов подрастают двое детей: дочь Мария, которой совсем скоро исполнится три года, и семимесячный сын Степан.
Обновлено в 13:30
Происшествия

В Сочи ликвидируют последствия схода селя

Сель сошел в поселке Красная Поляна на улице Набережная Лаванда 24 июня В Сочи ликвидируют последствия схода селя сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 06:09
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Сочи возросло до девяти человек

Число пострадавших в ДТП с участием рейсового автобуса в Сочи возросло до девяти человек, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 16:02
Гаджеты

Опубликован график выхода EMUI 9.1 для 23 смартфонов Huawei

Среди первых смартфонов, которые получат серьезное обновление, окажутся Huawei 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X и Huawei Mate 20.
Обновлено в 12:58
Армия и оружие

В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности

В войсках и силах Центрального военного округа (ЦВО) началась внезапная проверка боеготовности.
Обновлено в 08:17
Футбол

Тренер Хохлов продлил контракт с «Динамо»

Московский футбольный клуб «Динамо» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Дмитрием Хохловым.
Обновлено в 15:57
Авто

В Новосибирске продают редчайшую ГАЗ-3111 «Волгу» с мотором Toyota

Обновлено в 12:42
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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